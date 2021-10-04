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ولي العهد يبحث مع وزير خارجية فرنسا المستجدات الإقليمية والدولية

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدَيْن وسُبل تعزيزها

استقبل اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، معالي وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، وسُبل تعزيزها، كما تم بحث المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر من الجانب الفرنسي القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة فرنسا لدى السعودية فيليب ريجيس، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية الفرنسية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يبحث مع وزير خارجية فرنسا المستجدات الإقليمية والدولية
سبق

استقبل اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، معالي وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، وسُبل تعزيزها، كما تم بحث المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر من الجانب الفرنسي القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة فرنسا لدى السعودية فيليب ريجيس، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية الفرنسية.

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
01:23 AM
اخر تعديل
04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
04:15 AM

ولي العهد يبحث مع وزير خارجية فرنسا المستجدات الإقليمية والدولية

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدَيْن وسُبل تعزيزها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيوم
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استقبل اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، معالي وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، وسُبل تعزيزها، كما تم بحث المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر من الجانب الفرنسي القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة فرنسا لدى السعودية فيليب ريجيس، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية الفرنسية.

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