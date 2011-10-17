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"عقارات الدولة" تبحث التعاون المشترك مع منظومة الاتصالات الحكومية

للتعريف بالمبادرات الاستراتيجية ورفع كفاءة الإنفاق لتحقيق تنمية مستدامة

عقدت الهيئة العامة لعقارات الدولة، اجتماعًا مع منظومة الاتصالات الحكومية، وتم بحث سبل التعاون في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة في ضوء الرؤية 2030.

حضر الاجتماع كل من: وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ومحافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، إلى جانب المهندس آنف أبانمي رئيس البريد السعودي، والدكتور محمد التميمي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمهندس أحمد الصويان محافظ هيئة الحكومة الرقمية.

واستعرض الاجتماع دور ومهام الهيئة العامة لعقارات الدولة في الإشراف والتنظيم والرقابة على عقارات الدولة، إضافة إلى التعريف بالمبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق لتعظيم فاعلية منظومة عقارات الدولة، وتحقيق تنمية مستدامة، عبر حلول ابتكارية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عقارات الدولة" تبحث التعاون المشترك مع منظومة الاتصالات الحكومية
سبق

عقدت الهيئة العامة لعقارات الدولة، اجتماعًا مع منظومة الاتصالات الحكومية، وتم بحث سبل التعاون في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة في ضوء الرؤية 2030.

حضر الاجتماع كل من: وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ومحافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، إلى جانب المهندس آنف أبانمي رئيس البريد السعودي، والدكتور محمد التميمي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمهندس أحمد الصويان محافظ هيئة الحكومة الرقمية.

واستعرض الاجتماع دور ومهام الهيئة العامة لعقارات الدولة في الإشراف والتنظيم والرقابة على عقارات الدولة، إضافة إلى التعريف بالمبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق لتعظيم فاعلية منظومة عقارات الدولة، وتحقيق تنمية مستدامة، عبر حلول ابتكارية.

17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443
10:36 AM

"عقارات الدولة" تبحث التعاون المشترك مع منظومة الاتصالات الحكومية

للتعريف بالمبادرات الاستراتيجية ورفع كفاءة الإنفاق لتحقيق تنمية مستدامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت الهيئة العامة لعقارات الدولة، اجتماعًا مع منظومة الاتصالات الحكومية، وتم بحث سبل التعاون في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة في ضوء الرؤية 2030.

حضر الاجتماع كل من: وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ومحافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، إلى جانب المهندس آنف أبانمي رئيس البريد السعودي، والدكتور محمد التميمي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمهندس أحمد الصويان محافظ هيئة الحكومة الرقمية.

واستعرض الاجتماع دور ومهام الهيئة العامة لعقارات الدولة في الإشراف والتنظيم والرقابة على عقارات الدولة، إضافة إلى التعريف بالمبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق لتعظيم فاعلية منظومة عقارات الدولة، وتحقيق تنمية مستدامة، عبر حلول ابتكارية.

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