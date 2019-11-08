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"عمادة السنة المشتركة": اختبار ٣ آلاف طالب في مقرر "ريادة الأعمال" إلكترونيًا

"العنزي": الاختبارات المحوسبة فعّالة من حيث سريتها وموثوقيتها وحوكمتها

نجحت عمادة السنة الأولى المشتركة في جامعة الملك سعود في تطبيق الاختبارات المحوسبة لعدد من المقررات التي تدرسها العمادة كاللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، وفِي الأسبوع الماضي تم تتفيذ الاختبار النصفي المحوسب لمقرر ريادة الأعمال والذي يدرس ضمن مقررات قسم مهارات تطوير الذات كأول تجربة لطلابه خلال هذا الفصل.

وعقد الاختبار يوم الثلاثاء الموافق 25 / 2 / 1441 لثلاثة آلاف طالب توزعوا على ثلاث فترات بواقع ثلاث ساعات امتدت ما بين الساعة 12:00 وحتى الساعة 3:00م.

وقال عميد السنة الأولى المشتركة الدكتور عبدالمجيد بن عبدالعزيز الجريوي إن العمادة تسعى إلى تقديم تعليم نوعي من خلال بيئة محفزة ومناهج دراسية مطورة لإكساب الطلبة المهارات الشخصية والأكاديمية للنجاح في حياتهم الجامعية والعملية.

وأشار إلى أن العمادة عملت على تطوير وسائل تقويم طلبتها بتنفيذ الاختبارات المحوسبة التي تشرف عليها وحدة الاختبارات في العمادة والذي تعد واحدة من الوحدات الحديثة والمتطورة بالتعاون مع الأقسام الأكاديمية.

وأضاف "الجريوي" أن هناك خطة تطويرية لتحويل أكبر عدد من مقررات السنة الأولى المشتركة إلى اختبارات محوسبة ضمن الإمكانات المتوفرة؛ لرفع كفاءة جودة الخدمات المقدمة لطلابها من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية وتطبيقها بما يتناسب مع أهداف السنة الأولى المشتركة.

ومن جانب آخر، شدد رئيس قسم مهارات تطوير الذات والمشرف على مبادرة الاختبارات المحوسبة في وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية، الدكتور وائل العنزي، فاعلية الاختبارات المحوسبة من ناحية عدالتها وسريتها وموثوقيتها وحوكمتها من خلال المتابعة والإشراف والتنفيذ من قِبل وحدة الاختبارات في العمادة، ودراسة نتائج الطلبة وإجراء المقارنات المرجعية بهدف تحقيق أهداف ونواتج التعلم والتعليم لمقررات القسم، وذلك سعيًا من العمادة لتبني أفضل الممارسات العالمية لآليات ووسائل التقييم.

ريادة الأعمال جامعة الملك سعود

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"عمادة السنة المشتركة": اختبار ٣ آلاف طالب في مقرر "ريادة الأعمال" إلكترونيًا
سبق

نجحت عمادة السنة الأولى المشتركة في جامعة الملك سعود في تطبيق الاختبارات المحوسبة لعدد من المقررات التي تدرسها العمادة كاللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، وفِي الأسبوع الماضي تم تتفيذ الاختبار النصفي المحوسب لمقرر ريادة الأعمال والذي يدرس ضمن مقررات قسم مهارات تطوير الذات كأول تجربة لطلابه خلال هذا الفصل.

وعقد الاختبار يوم الثلاثاء الموافق 25 / 2 / 1441 لثلاثة آلاف طالب توزعوا على ثلاث فترات بواقع ثلاث ساعات امتدت ما بين الساعة 12:00 وحتى الساعة 3:00م.

وقال عميد السنة الأولى المشتركة الدكتور عبدالمجيد بن عبدالعزيز الجريوي إن العمادة تسعى إلى تقديم تعليم نوعي من خلال بيئة محفزة ومناهج دراسية مطورة لإكساب الطلبة المهارات الشخصية والأكاديمية للنجاح في حياتهم الجامعية والعملية.

وأشار إلى أن العمادة عملت على تطوير وسائل تقويم طلبتها بتنفيذ الاختبارات المحوسبة التي تشرف عليها وحدة الاختبارات في العمادة والذي تعد واحدة من الوحدات الحديثة والمتطورة بالتعاون مع الأقسام الأكاديمية.

وأضاف "الجريوي" أن هناك خطة تطويرية لتحويل أكبر عدد من مقررات السنة الأولى المشتركة إلى اختبارات محوسبة ضمن الإمكانات المتوفرة؛ لرفع كفاءة جودة الخدمات المقدمة لطلابها من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية وتطبيقها بما يتناسب مع أهداف السنة الأولى المشتركة.

ومن جانب آخر، شدد رئيس قسم مهارات تطوير الذات والمشرف على مبادرة الاختبارات المحوسبة في وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية، الدكتور وائل العنزي، فاعلية الاختبارات المحوسبة من ناحية عدالتها وسريتها وموثوقيتها وحوكمتها من خلال المتابعة والإشراف والتنفيذ من قِبل وحدة الاختبارات في العمادة، ودراسة نتائج الطلبة وإجراء المقارنات المرجعية بهدف تحقيق أهداف ونواتج التعلم والتعليم لمقررات القسم، وذلك سعيًا من العمادة لتبني أفضل الممارسات العالمية لآليات ووسائل التقييم.

08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441
01:23 AM

"عمادة السنة المشتركة": اختبار ٣ آلاف طالب في مقرر "ريادة الأعمال" إلكترونيًا

"العنزي": الاختبارات المحوسبة فعّالة من حيث سريتها وموثوقيتها وحوكمتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجحت عمادة السنة الأولى المشتركة في جامعة الملك سعود في تطبيق الاختبارات المحوسبة لعدد من المقررات التي تدرسها العمادة كاللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، وفِي الأسبوع الماضي تم تتفيذ الاختبار النصفي المحوسب لمقرر ريادة الأعمال والذي يدرس ضمن مقررات قسم مهارات تطوير الذات كأول تجربة لطلابه خلال هذا الفصل.

وعقد الاختبار يوم الثلاثاء الموافق 25 / 2 / 1441 لثلاثة آلاف طالب توزعوا على ثلاث فترات بواقع ثلاث ساعات امتدت ما بين الساعة 12:00 وحتى الساعة 3:00م.

وقال عميد السنة الأولى المشتركة الدكتور عبدالمجيد بن عبدالعزيز الجريوي إن العمادة تسعى إلى تقديم تعليم نوعي من خلال بيئة محفزة ومناهج دراسية مطورة لإكساب الطلبة المهارات الشخصية والأكاديمية للنجاح في حياتهم الجامعية والعملية.

وأشار إلى أن العمادة عملت على تطوير وسائل تقويم طلبتها بتنفيذ الاختبارات المحوسبة التي تشرف عليها وحدة الاختبارات في العمادة والذي تعد واحدة من الوحدات الحديثة والمتطورة بالتعاون مع الأقسام الأكاديمية.

وأضاف "الجريوي" أن هناك خطة تطويرية لتحويل أكبر عدد من مقررات السنة الأولى المشتركة إلى اختبارات محوسبة ضمن الإمكانات المتوفرة؛ لرفع كفاءة جودة الخدمات المقدمة لطلابها من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية وتطبيقها بما يتناسب مع أهداف السنة الأولى المشتركة.

ومن جانب آخر، شدد رئيس قسم مهارات تطوير الذات والمشرف على مبادرة الاختبارات المحوسبة في وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية، الدكتور وائل العنزي، فاعلية الاختبارات المحوسبة من ناحية عدالتها وسريتها وموثوقيتها وحوكمتها من خلال المتابعة والإشراف والتنفيذ من قِبل وحدة الاختبارات في العمادة، ودراسة نتائج الطلبة وإجراء المقارنات المرجعية بهدف تحقيق أهداف ونواتج التعلم والتعليم لمقررات القسم، وذلك سعيًا من العمادة لتبني أفضل الممارسات العالمية لآليات ووسائل التقييم.

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