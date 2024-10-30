النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشحيتان": استضافة الرياض "إكسبو 2030" تتويج لرؤية المملكة

أكد أنها تحمل دلالة على مكانة السعودية الاقتصادية العالمية

أوضح المستشار الإعلامي هاني الشحيتان أن طلب السعودية تنظيم "إكسبو 2030م" هو تتويجٌ للرؤية المباركة التي بدأت تتحقق مستهدفاتها على أرض الواقع؛ إذ حققت مراتب متقدمة، دللت عليها مؤشرات اقتصادية مبشرة، نتسيد بها جميع دول العالم.

وقال لـ"سبق": "قبل أن نتحدث عن قائد بفكر وشجاعة سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أتمنى من كل مواطن سعودي أن يطلع على الدراسات الموجودة على موقع وزارة الاستثمار؛ ليشاهد المراتب المتقدمة، ويحمل شعار الرياض للمعرض (حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل)، وهو ما يتماشى مع توجُّه السعودية نحو المضي للمستقبل بما فيه من مكاسب العالم أجمع".

وأضاف "الشحيتان" بأن "دولتنا بفضل الله، ثم حكومتنا الرشيدة، تثبت دائمًا حكمتها وبُعد نظرها؛ وهذا ما جعلنا الدولة الأولى المؤثرة في المنطقة سياسيًّا واقتصاديًّا، وينتظرنا -بإذن الله- مستقبل مشرق، يزداد إشراقًا بالتفافنا حول قيادتنا كأسرة واحدة تحت لواء والدنا وقائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين سمو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله وأيدهما بنصره".

وتقام معارض "إكسبو الدولية" كل خمس سنوات، وتستمر لفترة أقصاها ستة أشهر. ويعد المعرض إحدى كبرى الفعاليات العالمية غير التجارية من حيث التأثير الاقتصادي والثقافي بعد بطولة كأس العالم لكرة القدم ودورة الألعاب الأولمبية.

وانطلقت الدورة الأولى من معرض "إكسبو" في لندن عام 1851 تحت عنوان "المعرض العظيم لمنتجات الصناعة من دول العالم" كإحدى الفعاليات المتميزة التي ترمي إلى تعزيز العلاقات الدولية، والاحتفاء بالتنوع الثقافي، وتقدير الإبداعات التكنولوجية. وشهد المعرض آنذاك حضور ستة ملايين شخص، واستُخدمت إيراداته في تمويل بناء متحف "فيكتوريا وألبرت".

ويعد "برج إيفل" الشهير من أبرز عناصر الإرث التاريخي للمعرض؛ إذ شُيِّد ليكون بمنزلة مدخل إلى "إكسبو 1889" الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشحيتان": استضافة الرياض "إكسبو 2030" تتويج لرؤية المملكة
سبق

أوضح المستشار الإعلامي هاني الشحيتان أن طلب السعودية تنظيم "إكسبو 2030م" هو تتويجٌ للرؤية المباركة التي بدأت تتحقق مستهدفاتها على أرض الواقع؛ إذ حققت مراتب متقدمة، دللت عليها مؤشرات اقتصادية مبشرة، نتسيد بها جميع دول العالم.

وقال لـ"سبق": "قبل أن نتحدث عن قائد بفكر وشجاعة سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أتمنى من كل مواطن سعودي أن يطلع على الدراسات الموجودة على موقع وزارة الاستثمار؛ ليشاهد المراتب المتقدمة، ويحمل شعار الرياض للمعرض (حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل)، وهو ما يتماشى مع توجُّه السعودية نحو المضي للمستقبل بما فيه من مكاسب العالم أجمع".

وأضاف "الشحيتان" بأن "دولتنا بفضل الله، ثم حكومتنا الرشيدة، تثبت دائمًا حكمتها وبُعد نظرها؛ وهذا ما جعلنا الدولة الأولى المؤثرة في المنطقة سياسيًّا واقتصاديًّا، وينتظرنا -بإذن الله- مستقبل مشرق، يزداد إشراقًا بالتفافنا حول قيادتنا كأسرة واحدة تحت لواء والدنا وقائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين سمو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله وأيدهما بنصره".

وتقام معارض "إكسبو الدولية" كل خمس سنوات، وتستمر لفترة أقصاها ستة أشهر. ويعد المعرض إحدى كبرى الفعاليات العالمية غير التجارية من حيث التأثير الاقتصادي والثقافي بعد بطولة كأس العالم لكرة القدم ودورة الألعاب الأولمبية.

وانطلقت الدورة الأولى من معرض "إكسبو" في لندن عام 1851 تحت عنوان "المعرض العظيم لمنتجات الصناعة من دول العالم" كإحدى الفعاليات المتميزة التي ترمي إلى تعزيز العلاقات الدولية، والاحتفاء بالتنوع الثقافي، وتقدير الإبداعات التكنولوجية. وشهد المعرض آنذاك حضور ستة ملايين شخص، واستُخدمت إيراداته في تمويل بناء متحف "فيكتوريا وألبرت".

ويعد "برج إيفل" الشهير من أبرز عناصر الإرث التاريخي للمعرض؛ إذ شُيِّد ليكون بمنزلة مدخل إلى "إكسبو 1889" الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس.

29 أكتوبر 2021 - 23 ربيع الأول 1443
11:56 PM

"الشحيتان": استضافة الرياض "إكسبو 2030" تتويج لرؤية المملكة

أكد أنها تحمل دلالة على مكانة السعودية الاقتصادية العالمية

A A A
زيد الخمشي - الرياض
0
527

أوضح المستشار الإعلامي هاني الشحيتان أن طلب السعودية تنظيم "إكسبو 2030م" هو تتويجٌ للرؤية المباركة التي بدأت تتحقق مستهدفاتها على أرض الواقع؛ إذ حققت مراتب متقدمة، دللت عليها مؤشرات اقتصادية مبشرة، نتسيد بها جميع دول العالم.

وقال لـ"سبق": "قبل أن نتحدث عن قائد بفكر وشجاعة سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أتمنى من كل مواطن سعودي أن يطلع على الدراسات الموجودة على موقع وزارة الاستثمار؛ ليشاهد المراتب المتقدمة، ويحمل شعار الرياض للمعرض (حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل)، وهو ما يتماشى مع توجُّه السعودية نحو المضي للمستقبل بما فيه من مكاسب العالم أجمع".

وأضاف "الشحيتان" بأن "دولتنا بفضل الله، ثم حكومتنا الرشيدة، تثبت دائمًا حكمتها وبُعد نظرها؛ وهذا ما جعلنا الدولة الأولى المؤثرة في المنطقة سياسيًّا واقتصاديًّا، وينتظرنا -بإذن الله- مستقبل مشرق، يزداد إشراقًا بالتفافنا حول قيادتنا كأسرة واحدة تحت لواء والدنا وقائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين سمو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله وأيدهما بنصره".

وتقام معارض "إكسبو الدولية" كل خمس سنوات، وتستمر لفترة أقصاها ستة أشهر. ويعد المعرض إحدى كبرى الفعاليات العالمية غير التجارية من حيث التأثير الاقتصادي والثقافي بعد بطولة كأس العالم لكرة القدم ودورة الألعاب الأولمبية.

وانطلقت الدورة الأولى من معرض "إكسبو" في لندن عام 1851 تحت عنوان "المعرض العظيم لمنتجات الصناعة من دول العالم" كإحدى الفعاليات المتميزة التي ترمي إلى تعزيز العلاقات الدولية، والاحتفاء بالتنوع الثقافي، وتقدير الإبداعات التكنولوجية. وشهد المعرض آنذاك حضور ستة ملايين شخص، واستُخدمت إيراداته في تمويل بناء متحف "فيكتوريا وألبرت".

ويعد "برج إيفل" الشهير من أبرز عناصر الإرث التاريخي للمعرض؛ إذ شُيِّد ليكون بمنزلة مدخل إلى "إكسبو 1889" الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,810
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,846
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,040
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,118

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة