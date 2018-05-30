أعلن المركز العربي للإعلام السياحي فوز صحيفة "سبق" بالمركز الأول على جميع الصحف والمواقع الإخبارية العربية في جوائز الإعلام السياحي السنوية، وفي فئة التغطيات الإخبارية للسياحة المحلية والعربية. وأُعلِن الفائزون بحضور الدكتور طالب الرفاعي رئيس منظمة السياحة العالمية الأسبق، ونايف الفايز وزير السياحة والآثار الأردني، والدكتور هشام زعزوع وزير السياحة المصري الأسبق، وأفاديس كيدانيان وزير السياحة اللبناني، وممثلي وزارات السياحة والآثار في مصر وليبيا والجزائر والإمارات وسلطنة عُمان والسودان وتونس، وذلك في فعاليات الملتقى العربي الثالث عشر للإعلام السياحي الذي أُقيم لأول مرة افتراضيًّا. وبارك حسين المناعي، رئيس المركز العربي للإعلام السياحي، للزميل علي الحازمي، رئيس تحرير "سبق"، ولمنسوبي الصحيفة، على هذا الإنجاز الكبير. وكشف "المناعي" عن أن "سبق" فازت للجهد الكبير الذي تمثَّل في نشر 743 تقريرًا في عام 2020-2021 لتغطيات السياحة المحلية والعربية والعالمية. وأوضح أن صحيفة "الإمارات اليوم" جاءت في المركز الثاني، و"اليوم السابع" المصرية في المركز الثالث. وكان عدد الصحف والمواقع العربية المشاركة في التنافس 43 صحيفة يومية وموقعًا إلكترونيًّا. وأضاف "المناعي" بأن إعلان الجوائز جاء في وقت يحتاج فيه الجميع إلى تضافر الجهود من أجل عبور تداعيات جائحة كورونا. وأشار "المناعي" إلى فوز برنامج "على خطى العرب" بأفضل برنامج تليفزيوني سياحي، وبرنامج "ويكند" بإذاعة جدة بأفضل برنامج سياحي إذاعي، كما فاز المغرد "بدر العلي" من السعودية بأفضل محتوى سياحي على منصة الانستجرام. وتُعدُّ جوائز الإعلام السياحي هي الأشهر عربيًّا، وقد بدأت في عام 2009، وتهتم بتكريم المبدعين في المجالات الإعلامية كافة للقطاع السياحي العربي.

"سبق" تُتوَّج الأفضل عربيًّا في التقارير السياحية لعام 2021 من بين 43 صحيفة وموقعًا إلكترونيًّا خالد خليل سبق 2021-05-29 أعلن المركز العربي للإعلام السياحي فوز صحيفة "سبق" بالمركز الأول على جميع الصحف والمواقع الإخبارية العربية في جوائز الإعلام السياحي السنوية، وفي فئة التغطيات الإخبارية للسياحة المحلية والعربية.



وأُعلِن الفائزون بحضور الدكتور طالب الرفاعي رئيس منظمة السياحة العالمية الأسبق، ونايف الفايز وزير السياحة والآثار الأردني، والدكتور هشام زعزوع وزير السياحة المصري الأسبق، وأفاديس كيدانيان وزير السياحة اللبناني، وممثلي وزارات السياحة والآثار في مصر وليبيا والجزائر والإمارات وسلطنة عُمان والسودان وتونس، وذلك في فعاليات الملتقى العربي الثالث عشر للإعلام السياحي الذي أُقيم لأول مرة افتراضيًّا.



وبارك حسين المناعي، رئيس المركز العربي للإعلام السياحي، للزميل علي الحازمي، رئيس تحرير "سبق"، ولمنسوبي الصحيفة، على هذا الإنجاز الكبير. وكشف "المناعي" عن أن "سبق" فازت للجهد الكبير الذي تمثَّل في نشر 743 تقريرًا في عام 2020-2021 لتغطيات السياحة المحلية والعربية والعالمية.



وأوضح أن صحيفة "الإمارات اليوم" جاءت في المركز الثاني، و"اليوم السابع" المصرية في المركز الثالث. وكان عدد الصحف والمواقع العربية المشاركة في التنافس 43 صحيفة يومية وموقعًا إلكترونيًّا.



وأضاف "المناعي" بأن إعلان الجوائز جاء في وقت يحتاج فيه الجميع إلى تضافر الجهود من أجل عبور تداعيات جائحة كورونا.



وأشار "المناعي" إلى فوز برنامج "على خطى العرب" بأفضل برنامج تليفزيوني سياحي، وبرنامج "ويكند" بإذاعة جدة بأفضل برنامج سياحي إذاعي، كما فاز المغرد "بدر العلي" من السعودية بأفضل محتوى سياحي على منصة الانستجرام.



وتُعدُّ جوائز الإعلام السياحي هي الأشهر عربيًّا، وقد بدأت في عام 2009، وتهتم بتكريم المبدعين في المجالات الإعلامية كافة للقطاع السياحي العربي.

29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442 09:41 PM

اخر تعديل 30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442 02:38 AM

"سبق" تُتوَّج الأفضل عربيًّا في التقارير السياحية لعام 2021 من بين 43 صحيفة وموقعًا إلكترونيًّا بحضور وزراء سياحة عرب.. وتغطياتها تخطت "الإمارات اليوم" و"اليوم السابع" المصرية





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أعلن المركز العربي للإعلام السياحي فوز صحيفة "سبق" بالمركز الأول على جميع الصحف والمواقع الإخبارية العربية في جوائز الإعلام السياحي السنوية، وفي فئة التغطيات الإخبارية للسياحة المحلية والعربية.



وأُعلِن الفائزون بحضور الدكتور طالب الرفاعي رئيس منظمة السياحة العالمية الأسبق، ونايف الفايز وزير السياحة والآثار الأردني، والدكتور هشام زعزوع وزير السياحة المصري الأسبق، وأفاديس كيدانيان وزير السياحة اللبناني، وممثلي وزارات السياحة والآثار في مصر وليبيا والجزائر والإمارات وسلطنة عُمان والسودان وتونس، وذلك في فعاليات الملتقى العربي الثالث عشر للإعلام السياحي الذي أُقيم لأول مرة افتراضيًّا.



وبارك حسين المناعي، رئيس المركز العربي للإعلام السياحي، للزميل علي الحازمي، رئيس تحرير "سبق"، ولمنسوبي الصحيفة، على هذا الإنجاز الكبير. وكشف "المناعي" عن أن "سبق" فازت للجهد الكبير الذي تمثَّل في نشر 743 تقريرًا في عام 2020-2021 لتغطيات السياحة المحلية والعربية والعالمية.



وأوضح أن صحيفة "الإمارات اليوم" جاءت في المركز الثاني، و"اليوم السابع" المصرية في المركز الثالث. وكان عدد الصحف والمواقع العربية المشاركة في التنافس 43 صحيفة يومية وموقعًا إلكترونيًّا.



وأضاف "المناعي" بأن إعلان الجوائز جاء في وقت يحتاج فيه الجميع إلى تضافر الجهود من أجل عبور تداعيات جائحة كورونا.



وأشار "المناعي" إلى فوز برنامج "على خطى العرب" بأفضل برنامج تليفزيوني سياحي، وبرنامج "ويكند" بإذاعة جدة بأفضل برنامج سياحي إذاعي، كما فاز المغرد "بدر العلي" من السعودية بأفضل محتوى سياحي على منصة الانستجرام.



وتُعدُّ جوائز الإعلام السياحي هي الأشهر عربيًّا، وقد بدأت في عام 2009، وتهتم بتكريم المبدعين في المجالات الإعلامية كافة للقطاع السياحي العربي.