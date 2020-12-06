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فيديو غريب.. شاهد ما حدث لرجل لحظة إعطائه حقنة

هل تخاف من الحقن؟

لو لم تشاهد هذا الفيديو فلن تصدق قدر الصراخ والتلوي من رجل بالغ في ماليزيا، في رد فعل مبالغ فيه أثار الكثير من التعاطف والضحك، كل هذا حدث لحظة إعطائه حقنة في ذراعة.

وتحت عنوان "رجل يتلوى أثناء حقنة"، قالت صحيفة "نيويورك بوست": بالطبع كلنا يكره الحقن، لكن يا له من صراخ طفل، قام به رجل في ماليزيا في رد فعل مبالغ فيه على إعطائه حقنة.

وحسب الفيديو الذي بثته الصحيفة، صرخ الرجل حين كان الممرض يضع الكحول على مكان الحقنة، كان يترقب بحذر وخوف شديدين، وكان يرتعش يتلوى بشكل غريب بينما يمسك به شخص محاولاً تهدئته، ثم انطلق صراخه عندما دخلت الإبرة في ذراعه.

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فيديو غريب.. شاهد ما حدث لرجل لحظة إعطائه حقنة
سبق

لو لم تشاهد هذا الفيديو فلن تصدق قدر الصراخ والتلوي من رجل بالغ في ماليزيا، في رد فعل مبالغ فيه أثار الكثير من التعاطف والضحك، كل هذا حدث لحظة إعطائه حقنة في ذراعة.

وتحت عنوان "رجل يتلوى أثناء حقنة"، قالت صحيفة "نيويورك بوست": بالطبع كلنا يكره الحقن، لكن يا له من صراخ طفل، قام به رجل في ماليزيا في رد فعل مبالغ فيه على إعطائه حقنة.

وحسب الفيديو الذي بثته الصحيفة، صرخ الرجل حين كان الممرض يضع الكحول على مكان الحقنة، كان يترقب بحذر وخوف شديدين، وكان يرتعش يتلوى بشكل غريب بينما يمسك به شخص محاولاً تهدئته، ثم انطلق صراخه عندما دخلت الإبرة في ذراعه.

06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
02:39 PM

فيديو غريب.. شاهد ما حدث لرجل لحظة إعطائه حقنة

هل تخاف من الحقن؟

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
3,511

لو لم تشاهد هذا الفيديو فلن تصدق قدر الصراخ والتلوي من رجل بالغ في ماليزيا، في رد فعل مبالغ فيه أثار الكثير من التعاطف والضحك، كل هذا حدث لحظة إعطائه حقنة في ذراعة.

وتحت عنوان "رجل يتلوى أثناء حقنة"، قالت صحيفة "نيويورك بوست": بالطبع كلنا يكره الحقن، لكن يا له من صراخ طفل، قام به رجل في ماليزيا في رد فعل مبالغ فيه على إعطائه حقنة.

وحسب الفيديو الذي بثته الصحيفة، صرخ الرجل حين كان الممرض يضع الكحول على مكان الحقنة، كان يترقب بحذر وخوف شديدين، وكان يرتعش يتلوى بشكل غريب بينما يمسك به شخص محاولاً تهدئته، ثم انطلق صراخه عندما دخلت الإبرة في ذراعه.

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