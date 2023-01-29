باحث: الطيور تعبر المملكة في هجرتها.. وهذا النسر مات بعد 20 عامًا بالريث

على مرّ التاريخ كل طرق التجارة البريّة والبحرية

كشف باحث أنثروبولوجي أن جميع الطيور على مر الأزمان تعبر المملكة العربية السعودية في هجرتها صيفاً وشتاءً، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه على مر التاريخ كذلك كل طرق التجارة البرية والبحرية تنطلق منها وتعبر للعالم حتى اليوم.

وقال الباحث الأنثروبولوجي في تاريخ الجزيرة العربية الحضاري والإنساني معدّ ومقدم برنامج "على خطى العرب" الدكتور عيد اليحيى، في تغريدة له عبر حسابه على تويتر: نسر من روسيا عليه جهاز تتبع هاجر لمدة عشرين عامًا مرورًا بالسعودية، ليموت في وادي طفشة محافظة الريث جنوب السعودية.

‏وأضاف: على مرّ الأزمان الطيور بجميع أنواعها لا بدّ أن تعبر السعودية في هجرتها صيفاً وشتاء. وعلى مرّ التاريخ كل طرق التجارة البريّة والبحرية تنطلق منها وتعبر للعالم إلى اليوم.