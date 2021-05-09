النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أخيراً.. سقوط صاروخ الصين "الخارج عن السيطرة" في المحيط الهندي

تفكك فوق بحر العرب

قالت الصين إن صاروخها الفضائي الخارج عن السيطرة الذي كان متجهاً نحو الأرض تفكك فوق بحر العرب وسقط في المحيط الهندي.


وكانت مواقع رصد أمريكية وأوروبية تتتبّع بقلق مسار صاروخ "المسيرة الطويلة 5B" الضخم الذي أطلقته الصين أواخر الشهر الماضي حاملاً وحدة من محطة فضاء صينية قيد الإنشاء.
وانتقد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الصين، قائلاً إنها تهاونت عندما تركت الصاروخ يخرج عن المدار.


وخلال الأسبوع الماضي، دأبت وسائل الإعلام الصينية على التقليل من مخاوف احتمال سقوط حطام الصاروخ في أماكن مأهولة، مؤكدة أن الحطام سيهوي في المياه الدولية.
وانطلق صاروخ "المسيرة الطويلة 5B" يوم 29 أبريل/ نيسان 2021 من مركز وينتشانغ للرحلات الفضائية.


وكان الصاروخ يحمل الوحدة الأساسية للمحطة المدارية الدائمة التي تعد جزءاً من البرنامج الفضائي الصيني الطَموح.


الرئيسية/ محطات

اعلان
أخيراً.. سقوط صاروخ الصين "الخارج عن السيطرة" في المحيط الهندي
سبق

قالت الصين إن صاروخها الفضائي الخارج عن السيطرة الذي كان متجهاً نحو الأرض تفكك فوق بحر العرب وسقط في المحيط الهندي.


وكانت مواقع رصد أمريكية وأوروبية تتتبّع بقلق مسار صاروخ "المسيرة الطويلة 5B" الضخم الذي أطلقته الصين أواخر الشهر الماضي حاملاً وحدة من محطة فضاء صينية قيد الإنشاء.
وانتقد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الصين، قائلاً إنها تهاونت عندما تركت الصاروخ يخرج عن المدار.


وخلال الأسبوع الماضي، دأبت وسائل الإعلام الصينية على التقليل من مخاوف احتمال سقوط حطام الصاروخ في أماكن مأهولة، مؤكدة أن الحطام سيهوي في المياه الدولية.
وانطلق صاروخ "المسيرة الطويلة 5B" يوم 29 أبريل/ نيسان 2021 من مركز وينتشانغ للرحلات الفضائية.


وكان الصاروخ يحمل الوحدة الأساسية للمحطة المدارية الدائمة التي تعد جزءاً من البرنامج الفضائي الصيني الطَموح.


09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442
10:10 AM

أخيراً.. سقوط صاروخ الصين "الخارج عن السيطرة" في المحيط الهندي

تفكك فوق بحر العرب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
355

قالت الصين إن صاروخها الفضائي الخارج عن السيطرة الذي كان متجهاً نحو الأرض تفكك فوق بحر العرب وسقط في المحيط الهندي.


وكانت مواقع رصد أمريكية وأوروبية تتتبّع بقلق مسار صاروخ "المسيرة الطويلة 5B" الضخم الذي أطلقته الصين أواخر الشهر الماضي حاملاً وحدة من محطة فضاء صينية قيد الإنشاء.
وانتقد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الصين، قائلاً إنها تهاونت عندما تركت الصاروخ يخرج عن المدار.


وخلال الأسبوع الماضي، دأبت وسائل الإعلام الصينية على التقليل من مخاوف احتمال سقوط حطام الصاروخ في أماكن مأهولة، مؤكدة أن الحطام سيهوي في المياه الدولية.
وانطلق صاروخ "المسيرة الطويلة 5B" يوم 29 أبريل/ نيسان 2021 من مركز وينتشانغ للرحلات الفضائية.


وكان الصاروخ يحمل الوحدة الأساسية للمحطة المدارية الدائمة التي تعد جزءاً من البرنامج الفضائي الصيني الطَموح.


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,679
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,434
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,086
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,938

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة