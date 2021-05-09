النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مكة.. "الشؤون الإسلامية" تجهّز 3156 جامعاً ومسجداً لإقامة صلاة العيد

"الخامري" دعا إلى الالتزام بالضوابط الاحترازية والتدابير الوقائية

جهّز فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرّمة، 3156 جامعاً ومسجداً ومصلى في منطقة مكة المكرّمة؛ لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام.

وأوضح مدير فرع الوزارة الدكتور سالم بن حاج الخامري؛ أن الجوامع الرسمية التي ستُقام فيها الصلاة تبلغ 2108 جوامع و309 مصليات، إضافة إلى 739 مسجداً، مؤكداً أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحرص على تنفيذ التعليمات للمحافظة على سلامة المصلين وصحتهم.

ودعا الخامري؛ الجميع، إلى الالتزام بالضوابط الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها الوزارة حفاظاً على سلامة المصلين وصحتهم؛ مشيراً إلى أنه تقرّرت إقامة صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مكة.. "الشؤون الإسلامية" تجهّز 3156 جامعاً ومسجداً لإقامة صلاة العيد
سبق

جهّز فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرّمة، 3156 جامعاً ومسجداً ومصلى في منطقة مكة المكرّمة؛ لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام.

وأوضح مدير فرع الوزارة الدكتور سالم بن حاج الخامري؛ أن الجوامع الرسمية التي ستُقام فيها الصلاة تبلغ 2108 جوامع و309 مصليات، إضافة إلى 739 مسجداً، مؤكداً أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحرص على تنفيذ التعليمات للمحافظة على سلامة المصلين وصحتهم.

ودعا الخامري؛ الجميع، إلى الالتزام بالضوابط الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها الوزارة حفاظاً على سلامة المصلين وصحتهم؛ مشيراً إلى أنه تقرّرت إقامة صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة.

09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442
01:32 PM

مكة.. "الشؤون الإسلامية" تجهّز 3156 جامعاً ومسجداً لإقامة صلاة العيد

"الخامري" دعا إلى الالتزام بالضوابط الاحترازية والتدابير الوقائية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
464

جهّز فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرّمة، 3156 جامعاً ومسجداً ومصلى في منطقة مكة المكرّمة؛ لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام.

وأوضح مدير فرع الوزارة الدكتور سالم بن حاج الخامري؛ أن الجوامع الرسمية التي ستُقام فيها الصلاة تبلغ 2108 جوامع و309 مصليات، إضافة إلى 739 مسجداً، مؤكداً أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحرص على تنفيذ التعليمات للمحافظة على سلامة المصلين وصحتهم.

ودعا الخامري؛ الجميع، إلى الالتزام بالضوابط الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها الوزارة حفاظاً على سلامة المصلين وصحتهم؛ مشيراً إلى أنه تقرّرت إقامة صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,690
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,444
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,098
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,950

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

برجس البرجس
مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان
كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

أحمد عجب
فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

علي آل شرمة
الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة