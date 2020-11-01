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خلعا حديد شفاط الحمام وتسللا.. هروب سجينين من دار الملاحظة بجازان

من جنسية إثيوبية وموقوفين في قضية مخدرات والجهات المختصّة تحقّق

تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها في هروب سجينيْن من دار الملاحظة الاجتماعية بجازان، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهما موقوفان في قضية مخدرات.

وبيّنت المصادر أنهما من جنسية إثيوبية، وتمكّنا من الهرب بعد خلع حديد مروحة شفاط الحمام في المهجع وتسللا منها وهربا.

جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلعا حديد شفاط الحمام وتسللا.. هروب سجينين من دار الملاحظة بجازان
سبق

تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها في هروب سجينيْن من دار الملاحظة الاجتماعية بجازان، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهما موقوفان في قضية مخدرات.

وبيّنت المصادر أنهما من جنسية إثيوبية، وتمكّنا من الهرب بعد خلع حديد مروحة شفاط الحمام في المهجع وتسللا منها وهربا.

01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
01:26 PM

خلعا حديد شفاط الحمام وتسللا.. هروب سجينين من دار الملاحظة بجازان

من جنسية إثيوبية وموقوفين في قضية مخدرات والجهات المختصّة تحقّق

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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1,900

تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها في هروب سجينيْن من دار الملاحظة الاجتماعية بجازان، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهما موقوفان في قضية مخدرات.

وبيّنت المصادر أنهما من جنسية إثيوبية، وتمكّنا من الهرب بعد خلع حديد مروحة شفاط الحمام في المهجع وتسللا منها وهربا.

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