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الطائف".. 2650 جولة رقابية تغلق 20 محلًّا مخالفًا خلال أسبوع

رصدت الأمانة عدم تطبيق الاشتراطات الصحية.. وشملت المطاعم والمخابز

أوضحت أمانة الطائف أنه خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، نفّذت الفِرَق الميدانية، أكثر من 2620 جولة رقابية، شملت: (المطاعم، والمطابخ، والبوفيهات، والمخابز، ومحلات العصائر، والحلويات الرمضانية، والأنشطة ذات الارتياد العالي خلال الشهر الفضيل)، كما تجاوز عدد الأنشطة التي تم زيارتها أكثر من 10 آلاف مرفق تجاري.

وتفصيلًا، رصدت الجولات الرقابية التزام الأنشطة التجارية بتطبيق الاشتراطات الصحية والالتزام بالتدابير الوقائية لمنع انتشار العدوى، كما رصدت أنشطة مخالفة تم تغريمها وفق اللائحة الجزائية.

وساهمت الجولات الرقابية للبلديات الفرعية والإدارات الإشرافية، في تعزيز الرقابة على الأنشطة الغذائية والتجارية، وأنشطة بيع العصائر والمأكولات الرمضانية، بالطائف.

وبيّنت الأمانة أن فِرَق البلديات الفرعية وإنفاذًا لتوجيهات أمين الطائف الدكتور المهندس أحمد بن عزيز القثامي، ضاعفت الجهد الرقابي بجولات مستمرة على مدار الساعة؛ لرصد التجاوزات ومعالجتها بشكل فوري مع الإغلاق للأنشطة التي تكررت بها التجاوزات.

وطال الإغلاق -لحين تصحيح الملاحظات- أكثر من 20 محلًّا مخالفًا خلال الحملات الميدانية، لم تلتزم هذه المحلات بتطبيق الاشتراطات الصحية، وشملت مطاعم وصالونات حلاقة ومخابز.

وأشارت الأمانة إلى أن الجهود الرقابية مستمرة خلال الشهر الفضيل بجولات صباحية ومسائية؛ لتغطية كل المرافق الغذائية والمرافق ذات العلاقة بالمستهلك.

أمانة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطائف".. 2650 جولة رقابية تغلق 20 محلًّا مخالفًا خلال أسبوع
سبق

أوضحت أمانة الطائف أنه خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، نفّذت الفِرَق الميدانية، أكثر من 2620 جولة رقابية، شملت: (المطاعم، والمطابخ، والبوفيهات، والمخابز، ومحلات العصائر، والحلويات الرمضانية، والأنشطة ذات الارتياد العالي خلال الشهر الفضيل)، كما تجاوز عدد الأنشطة التي تم زيارتها أكثر من 10 آلاف مرفق تجاري.

وتفصيلًا، رصدت الجولات الرقابية التزام الأنشطة التجارية بتطبيق الاشتراطات الصحية والالتزام بالتدابير الوقائية لمنع انتشار العدوى، كما رصدت أنشطة مخالفة تم تغريمها وفق اللائحة الجزائية.

وساهمت الجولات الرقابية للبلديات الفرعية والإدارات الإشرافية، في تعزيز الرقابة على الأنشطة الغذائية والتجارية، وأنشطة بيع العصائر والمأكولات الرمضانية، بالطائف.

وبيّنت الأمانة أن فِرَق البلديات الفرعية وإنفاذًا لتوجيهات أمين الطائف الدكتور المهندس أحمد بن عزيز القثامي، ضاعفت الجهد الرقابي بجولات مستمرة على مدار الساعة؛ لرصد التجاوزات ومعالجتها بشكل فوري مع الإغلاق للأنشطة التي تكررت بها التجاوزات.

وطال الإغلاق -لحين تصحيح الملاحظات- أكثر من 20 محلًّا مخالفًا خلال الحملات الميدانية، لم تلتزم هذه المحلات بتطبيق الاشتراطات الصحية، وشملت مطاعم وصالونات حلاقة ومخابز.

وأشارت الأمانة إلى أن الجهود الرقابية مستمرة خلال الشهر الفضيل بجولات صباحية ومسائية؛ لتغطية كل المرافق الغذائية والمرافق ذات العلاقة بالمستهلك.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
08:43 PM

الطائف".. 2650 جولة رقابية تغلق 20 محلًّا مخالفًا خلال أسبوع

رصدت الأمانة عدم تطبيق الاشتراطات الصحية.. وشملت المطاعم والمخابز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوضحت أمانة الطائف أنه خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، نفّذت الفِرَق الميدانية، أكثر من 2620 جولة رقابية، شملت: (المطاعم، والمطابخ، والبوفيهات، والمخابز، ومحلات العصائر، والحلويات الرمضانية، والأنشطة ذات الارتياد العالي خلال الشهر الفضيل)، كما تجاوز عدد الأنشطة التي تم زيارتها أكثر من 10 آلاف مرفق تجاري.

وتفصيلًا، رصدت الجولات الرقابية التزام الأنشطة التجارية بتطبيق الاشتراطات الصحية والالتزام بالتدابير الوقائية لمنع انتشار العدوى، كما رصدت أنشطة مخالفة تم تغريمها وفق اللائحة الجزائية.

وساهمت الجولات الرقابية للبلديات الفرعية والإدارات الإشرافية، في تعزيز الرقابة على الأنشطة الغذائية والتجارية، وأنشطة بيع العصائر والمأكولات الرمضانية، بالطائف.

وبيّنت الأمانة أن فِرَق البلديات الفرعية وإنفاذًا لتوجيهات أمين الطائف الدكتور المهندس أحمد بن عزيز القثامي، ضاعفت الجهد الرقابي بجولات مستمرة على مدار الساعة؛ لرصد التجاوزات ومعالجتها بشكل فوري مع الإغلاق للأنشطة التي تكررت بها التجاوزات.

وطال الإغلاق -لحين تصحيح الملاحظات- أكثر من 20 محلًّا مخالفًا خلال الحملات الميدانية، لم تلتزم هذه المحلات بتطبيق الاشتراطات الصحية، وشملت مطاعم وصالونات حلاقة ومخابز.

وأشارت الأمانة إلى أن الجهود الرقابية مستمرة خلال الشهر الفضيل بجولات صباحية ومسائية؛ لتغطية كل المرافق الغذائية والمرافق ذات العلاقة بالمستهلك.

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