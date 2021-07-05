النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

وزير الطاقة السعودي: لولا قيادة السعودية لما تحسنت السوق النفطية.. دول "أوبك+" متفقة ما عدا دولة واحدة

السديس يُطلق الدورة العلمية الثامنة بالمسجد الحرام.. "أحكام الحج في ظل الجائحة"

تتناول موضوعات متعدّدة في توجيه العمَّار والحجاج وإرشادهم للمقتضيات الشرعية

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الدورة العلمية العامة الثامنة بالمسجد الحرام لهذا العام (١٤٤٢هـ)، تحت عنوان "أحكام الحج ومقاصده في ظل الجائحة"، وذلك ضِمن البرامج التوجيهية والإرشادية المقامة عن بُعد.

وأوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حرص الرئاسة على تقديم ما يفيد من برامج ودورات، ومنها هذه الدورة المباركة الموسومة بـ: (أحكام الحج ومقاصده في ظل الجائحة)، التي تتضمن سلسلة محاضرات ودروساً علمية؛ بدأت أمس ٢٤/ ١١/ ١٤٤٢هـ، وتستمر خمسة أيام، تتناول موضوعات متعدّدة في توجيه العمَّار والحجاج، وإرشادهم للمقتضيات الشرعية والمقاصد والأحكام والآداب والقِيم الدينية.

كما أشاد الرئيس العام بهذا العمل العلمي العظيم، والجهد المعرفي الكبير الذي تقوم به وكالة الرئاسة للشؤون التوجيهية والإرشادية في إقامة هذه الدورة العلمية، عبر منصة منارة الحرمين، التي يشارك فيها كوكبة من أصحاب المعالي والفضيلة.

وأكّد الشيخ السديس؛ أن هذه الدورات العلمية تأتي انطلاقاً من حرص ولاة الأمر -حفظهم الله- على تحقيق مقاصد الشريعة ونشر التسامح والوسطية والاعتدال، والعلم الشرعي الصحيح، لإقامة الشعائر الدينية وفق ما جاء في القران الكريم والسنة النبوية، كما تركز البرامج العلمية والتوجيهية على مقصد حفظ النفس من خلال ما تقوم به الجهات الصحية من إجراءات احترازية، وما تقدمه القيادة الرشيدة من دعمٍ، لسلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السديس يُطلق الدورة العلمية الثامنة بالمسجد الحرام.. "أحكام الحج في ظل الجائحة"
سبق

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الدورة العلمية العامة الثامنة بالمسجد الحرام لهذا العام (١٤٤٢هـ)، تحت عنوان "أحكام الحج ومقاصده في ظل الجائحة"، وذلك ضِمن البرامج التوجيهية والإرشادية المقامة عن بُعد.

وأوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حرص الرئاسة على تقديم ما يفيد من برامج ودورات، ومنها هذه الدورة المباركة الموسومة بـ: (أحكام الحج ومقاصده في ظل الجائحة)، التي تتضمن سلسلة محاضرات ودروساً علمية؛ بدأت أمس ٢٤/ ١١/ ١٤٤٢هـ، وتستمر خمسة أيام، تتناول موضوعات متعدّدة في توجيه العمَّار والحجاج، وإرشادهم للمقتضيات الشرعية والمقاصد والأحكام والآداب والقِيم الدينية.

كما أشاد الرئيس العام بهذا العمل العلمي العظيم، والجهد المعرفي الكبير الذي تقوم به وكالة الرئاسة للشؤون التوجيهية والإرشادية في إقامة هذه الدورة العلمية، عبر منصة منارة الحرمين، التي يشارك فيها كوكبة من أصحاب المعالي والفضيلة.

وأكّد الشيخ السديس؛ أن هذه الدورات العلمية تأتي انطلاقاً من حرص ولاة الأمر -حفظهم الله- على تحقيق مقاصد الشريعة ونشر التسامح والوسطية والاعتدال، والعلم الشرعي الصحيح، لإقامة الشعائر الدينية وفق ما جاء في القران الكريم والسنة النبوية، كما تركز البرامج العلمية والتوجيهية على مقصد حفظ النفس من خلال ما تقوم به الجهات الصحية من إجراءات احترازية، وما تقدمه القيادة الرشيدة من دعمٍ، لسلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
08:22 AM

السديس يُطلق الدورة العلمية الثامنة بالمسجد الحرام.. "أحكام الحج في ظل الجائحة"

تتناول موضوعات متعدّدة في توجيه العمَّار والحجاج وإرشادهم للمقتضيات الشرعية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
143

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الدورة العلمية العامة الثامنة بالمسجد الحرام لهذا العام (١٤٤٢هـ)، تحت عنوان "أحكام الحج ومقاصده في ظل الجائحة"، وذلك ضِمن البرامج التوجيهية والإرشادية المقامة عن بُعد.

وأوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حرص الرئاسة على تقديم ما يفيد من برامج ودورات، ومنها هذه الدورة المباركة الموسومة بـ: (أحكام الحج ومقاصده في ظل الجائحة)، التي تتضمن سلسلة محاضرات ودروساً علمية؛ بدأت أمس ٢٤/ ١١/ ١٤٤٢هـ، وتستمر خمسة أيام، تتناول موضوعات متعدّدة في توجيه العمَّار والحجاج، وإرشادهم للمقتضيات الشرعية والمقاصد والأحكام والآداب والقِيم الدينية.

كما أشاد الرئيس العام بهذا العمل العلمي العظيم، والجهد المعرفي الكبير الذي تقوم به وكالة الرئاسة للشؤون التوجيهية والإرشادية في إقامة هذه الدورة العلمية، عبر منصة منارة الحرمين، التي يشارك فيها كوكبة من أصحاب المعالي والفضيلة.

وأكّد الشيخ السديس؛ أن هذه الدورات العلمية تأتي انطلاقاً من حرص ولاة الأمر -حفظهم الله- على تحقيق مقاصد الشريعة ونشر التسامح والوسطية والاعتدال، والعلم الشرعي الصحيح، لإقامة الشعائر الدينية وفق ما جاء في القران الكريم والسنة النبوية، كما تركز البرامج العلمية والتوجيهية على مقصد حفظ النفس من خلال ما تقوم به الجهات الصحية من إجراءات احترازية، وما تقدمه القيادة الرشيدة من دعمٍ، لسلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,948
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,327
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,646
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,167

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة