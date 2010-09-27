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السماح بتحميل تطبيق "اعتمرنا" لراغبي العمرة.. غدًا

المرحلة الأولى تبدأ ١٧ صفر بعدد 6 آلاف معتمر يوميًّا

يبدأ غدًا السماح بتحميل تطبيق "اعتمرنا" للراغبين بالعمرة، ويمكن من خلاله حجز موعد للعمرة التي ستبدأ يوم 17 / 2 /1442 هـ كمرحلة أولى بعدد ستة آلاف معتمر في اليوم.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة أن تطبيق "اعتمرنا" سيكون متاحًا للتحميل ابتداء من يوم 10 صفر الجاري.

وأوضحت الوزارة آلية التسجيل لأداء العمرة، أو الصلاة في المسجد الحرام والروضة الشريفة، وذلك على النحو الآتي: تحميل تطبيق اعتمرنا من Android أو iOS، وتسجيل البيانات، واختيار موعد متاح للعمرة، أو الصلاة في المسجد الحرام، أو الصلاة في الروضة الشريفة، والحصول على التصريح.

واشتملت الآلية على الوصول إلى أحد مراكز نقل أو تجمع المعتمرين في مكة المكرمة التي ستعلَن أماكنها لاحقًا، وإظهار التصريح للموظف المسؤول في المركز بشرط التقيد بالأوقات الممنوحة في التصريح، ولبس الكمامة، والتقيد بالاحترازات الوقائية، إلى جانب ركوب وسيلة المواصلات للقادمين عبر مراكز نقل المعتمرين "مواقف السيارات"، ومن ثم التوجه إلى الحرم المكي. وبعد انتهاء النسك يتم العودة إلى مركز تجمع نقل المعتمرين.

وأشارت الوزارة إلى أنه بإمكان ضيف الرحمن المبيت في أحد فنادق مكة المكرمة مع وجوب الحصول على تصريح في حالة الرغبة في الصلاة في المسجد الحرام حسب الأوقات المتاحة على التطبيق.

وبإمكان الموجودين في مكة المكرمة التسجيل للحصول على تصريح في حالة الرغبة في الصلاة في المسجد الحرام حسب الأوقات المتاحة على التطبيق.

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السماح بتحميل تطبيق "اعتمرنا" لراغبي العمرة.. غدًا
سبق

يبدأ غدًا السماح بتحميل تطبيق "اعتمرنا" للراغبين بالعمرة، ويمكن من خلاله حجز موعد للعمرة التي ستبدأ يوم 17 / 2 /1442 هـ كمرحلة أولى بعدد ستة آلاف معتمر في اليوم.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة أن تطبيق "اعتمرنا" سيكون متاحًا للتحميل ابتداء من يوم 10 صفر الجاري.

وأوضحت الوزارة آلية التسجيل لأداء العمرة، أو الصلاة في المسجد الحرام والروضة الشريفة، وذلك على النحو الآتي: تحميل تطبيق اعتمرنا من Android أو iOS، وتسجيل البيانات، واختيار موعد متاح للعمرة، أو الصلاة في المسجد الحرام، أو الصلاة في الروضة الشريفة، والحصول على التصريح.

واشتملت الآلية على الوصول إلى أحد مراكز نقل أو تجمع المعتمرين في مكة المكرمة التي ستعلَن أماكنها لاحقًا، وإظهار التصريح للموظف المسؤول في المركز بشرط التقيد بالأوقات الممنوحة في التصريح، ولبس الكمامة، والتقيد بالاحترازات الوقائية، إلى جانب ركوب وسيلة المواصلات للقادمين عبر مراكز نقل المعتمرين "مواقف السيارات"، ومن ثم التوجه إلى الحرم المكي. وبعد انتهاء النسك يتم العودة إلى مركز تجمع نقل المعتمرين.

وأشارت الوزارة إلى أنه بإمكان ضيف الرحمن المبيت في أحد فنادق مكة المكرمة مع وجوب الحصول على تصريح في حالة الرغبة في الصلاة في المسجد الحرام حسب الأوقات المتاحة على التطبيق.

وبإمكان الموجودين في مكة المكرمة التسجيل للحصول على تصريح في حالة الرغبة في الصلاة في المسجد الحرام حسب الأوقات المتاحة على التطبيق.

26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442
11:56 PM

السماح بتحميل تطبيق "اعتمرنا" لراغبي العمرة.. غدًا

المرحلة الأولى تبدأ ١٧ صفر بعدد 6 آلاف معتمر يوميًّا

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
2
2,170

يبدأ غدًا السماح بتحميل تطبيق "اعتمرنا" للراغبين بالعمرة، ويمكن من خلاله حجز موعد للعمرة التي ستبدأ يوم 17 / 2 /1442 هـ كمرحلة أولى بعدد ستة آلاف معتمر في اليوم.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة أن تطبيق "اعتمرنا" سيكون متاحًا للتحميل ابتداء من يوم 10 صفر الجاري.

وأوضحت الوزارة آلية التسجيل لأداء العمرة، أو الصلاة في المسجد الحرام والروضة الشريفة، وذلك على النحو الآتي: تحميل تطبيق اعتمرنا من Android أو iOS، وتسجيل البيانات، واختيار موعد متاح للعمرة، أو الصلاة في المسجد الحرام، أو الصلاة في الروضة الشريفة، والحصول على التصريح.

واشتملت الآلية على الوصول إلى أحد مراكز نقل أو تجمع المعتمرين في مكة المكرمة التي ستعلَن أماكنها لاحقًا، وإظهار التصريح للموظف المسؤول في المركز بشرط التقيد بالأوقات الممنوحة في التصريح، ولبس الكمامة، والتقيد بالاحترازات الوقائية، إلى جانب ركوب وسيلة المواصلات للقادمين عبر مراكز نقل المعتمرين "مواقف السيارات"، ومن ثم التوجه إلى الحرم المكي. وبعد انتهاء النسك يتم العودة إلى مركز تجمع نقل المعتمرين.

وأشارت الوزارة إلى أنه بإمكان ضيف الرحمن المبيت في أحد فنادق مكة المكرمة مع وجوب الحصول على تصريح في حالة الرغبة في الصلاة في المسجد الحرام حسب الأوقات المتاحة على التطبيق.

وبإمكان الموجودين في مكة المكرمة التسجيل للحصول على تصريح في حالة الرغبة في الصلاة في المسجد الحرام حسب الأوقات المتاحة على التطبيق.

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