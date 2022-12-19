شاهد.. مدارس الأفلاج تحتفي باليوم العالمي للغة العربية

برامج بالإذاعة الصباحية وأنشطة لاصفية ورسائل عبر "تويتر"

أقامت مدارس الأفلاج، فعاليات اليوم العالمي للغة العربية، تحت شعار "اللغة العربية والذكاء الاصطناعي"، من خلال برامج متنوعة تم تنفيذها في الإذاعة الصباحية والأنشطة اللاصفية، كذلك بث رسائل عن أهمية اللغة العربية عبر منصات المدارس على "تويتر".

وكانت ابتدائية فيصلية الأفلاج قد خصصت اليوم الخميس، برنامجًا متكاملًا احتفالًا بتلك المناسبة. بدأت فقرات الاحتفال من الإذاعة الصباحية تحدّث خلالها الطلاب عن أهمية اللغة العربية وما لها من أهمية علمية ودينية ومكانة عالمية وتميزها عن كافة لغات العالم، كما تحدّث قائد المدرسة مسفر فهد الشكرة، خلال كلمته في الاصطفاف الصباحي، عن أهمية اللغة العربية والمحافظة عليها والحرص على التحدث والتخاطب بها، والتعريف باليوم العالمي للغة العربية، وضرورة الاحتفاء بتلك المناسبة.

ونفّذت المدرسة برامج لا صفية للطلاب؛ بهدف غرس حب القراءة والكتابة في نفوس الطلاب واعتزازهم باللغة العربية.