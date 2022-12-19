النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. مدارس الأفلاج تحتفي باليوم العالمي للغة العربية

برامج بالإذاعة الصباحية وأنشطة لاصفية ورسائل عبر "تويتر"

أقامت مدارس الأفلاج، فعاليات اليوم العالمي للغة العربية، تحت شعار "اللغة العربية والذكاء الاصطناعي"، من خلال برامج متنوعة تم تنفيذها في الإذاعة الصباحية والأنشطة اللاصفية، كذلك بث رسائل عن أهمية اللغة العربية عبر منصات المدارس على "تويتر".

وكانت ابتدائية فيصلية الأفلاج قد خصصت اليوم الخميس، برنامجًا متكاملًا احتفالًا بتلك المناسبة. بدأت فقرات الاحتفال من الإذاعة الصباحية تحدّث خلالها الطلاب عن أهمية اللغة العربية وما لها من أهمية علمية ودينية ومكانة عالمية وتميزها عن كافة لغات العالم، كما تحدّث قائد المدرسة مسفر فهد الشكرة، خلال كلمته في الاصطفاف الصباحي، عن أهمية اللغة العربية والمحافظة عليها والحرص على التحدث والتخاطب بها، والتعريف باليوم العالمي للغة العربية، وضرورة الاحتفاء بتلك المناسبة.

ونفّذت المدرسة برامج لا صفية للطلاب؛ بهدف غرس حب القراءة والكتابة في نفوس الطلاب واعتزازهم باللغة العربية.

مدارس الأفلاج الأفلاج اليوم العالمي للغة العربية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. مدارس الأفلاج تحتفي باليوم العالمي للغة العربية
سبق

أقامت مدارس الأفلاج، فعاليات اليوم العالمي للغة العربية، تحت شعار "اللغة العربية والذكاء الاصطناعي"، من خلال برامج متنوعة تم تنفيذها في الإذاعة الصباحية والأنشطة اللاصفية، كذلك بث رسائل عن أهمية اللغة العربية عبر منصات المدارس على "تويتر".

وكانت ابتدائية فيصلية الأفلاج قد خصصت اليوم الخميس، برنامجًا متكاملًا احتفالًا بتلك المناسبة. بدأت فقرات الاحتفال من الإذاعة الصباحية تحدّث خلالها الطلاب عن أهمية اللغة العربية وما لها من أهمية علمية ودينية ومكانة عالمية وتميزها عن كافة لغات العالم، كما تحدّث قائد المدرسة مسفر فهد الشكرة، خلال كلمته في الاصطفاف الصباحي، عن أهمية اللغة العربية والمحافظة عليها والحرص على التحدث والتخاطب بها، والتعريف باليوم العالمي للغة العربية، وضرورة الاحتفاء بتلك المناسبة.

ونفّذت المدرسة برامج لا صفية للطلاب؛ بهدف غرس حب القراءة والكتابة في نفوس الطلاب واعتزازهم باللغة العربية.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
10:43 AM

شاهد.. مدارس الأفلاج تحتفي باليوم العالمي للغة العربية

برامج بالإذاعة الصباحية وأنشطة لاصفية ورسائل عبر "تويتر"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
0
430

أقامت مدارس الأفلاج، فعاليات اليوم العالمي للغة العربية، تحت شعار "اللغة العربية والذكاء الاصطناعي"، من خلال برامج متنوعة تم تنفيذها في الإذاعة الصباحية والأنشطة اللاصفية، كذلك بث رسائل عن أهمية اللغة العربية عبر منصات المدارس على "تويتر".

وكانت ابتدائية فيصلية الأفلاج قد خصصت اليوم الخميس، برنامجًا متكاملًا احتفالًا بتلك المناسبة. بدأت فقرات الاحتفال من الإذاعة الصباحية تحدّث خلالها الطلاب عن أهمية اللغة العربية وما لها من أهمية علمية ودينية ومكانة عالمية وتميزها عن كافة لغات العالم، كما تحدّث قائد المدرسة مسفر فهد الشكرة، خلال كلمته في الاصطفاف الصباحي، عن أهمية اللغة العربية والمحافظة عليها والحرص على التحدث والتخاطب بها، والتعريف باليوم العالمي للغة العربية، وضرورة الاحتفاء بتلك المناسبة.

ونفّذت المدرسة برامج لا صفية للطلاب؛ بهدف غرس حب القراءة والكتابة في نفوس الطلاب واعتزازهم باللغة العربية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,460
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,337
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,714
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,148

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة