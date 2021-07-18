النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

موظفو وموظفات "البنك العربي الوطني" يشاركون أبناء "إنسان" فرحة العيد

يتقدّمهم عضو مجلس الإدارة المنتدب ونائبه

زار وفدٌ من موظفي وموظفات البنك العربي الوطني يتقدّمهم العضو المنتدب عبيد الرشيد، ونائبه نزار التويجري، الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان" في مقرّها بالرياض، حيث كان باستقبالهم مدير عام الجمعية المهندس محمد الياسين، وعدد من مسؤوليها.

والتقى وفد البنك خلال الزيارة أطفال الجمعية، وشاركوهم لحظات من المرح، وقدموا لهم الهدايا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ما أدخل البهجة والسرور إلى نفوس أطفال الجمعية.

وتأتي تلك الزيارة التي شاركت بها مجموعة واسعة من موظفي وموظفات البنك يمثلون مختلف قطاعات الأعمال في إطار مبادرة "كسوة العيد" التي يتبنّاها البنك تحت شعار "نسعد بإسعادهم"، وذلك امتدادًا لسلسلة مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي يعتمدها البنك للوفاء بالتزاماته التنموية تجاه المجتمع وأبنائه وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، وتماشيًا مع اهتمامه بهذه الفئة الغالية من المجتمع، ولتمكينهم من استشعار فرحة العيد أسوة بغيرهم من أفراد المجتمع.

واطّلع الوفد خلال اللقاء على جهود وبرامج الجمعية التي تهدف إلى تقديم خدمات متطورة لرعاية أبنائها المنتسبين، وما حققته خلال الأعوام الماضية من إنجازات لاحتضان الأيتام، ضمن بيئة آمنة تحفظ كرامتهم وتوفر لهم العيش الكريم.

وثمّن مدير الجمعية للوفد زيارته، وجدد شكره وتقديره للبنك العربي الوطني على مبادرة "كسوة العيد" وما يقدمه من دعم ومساندة للجمعية وأبنائها، لتمكينها من أداء رسالتها الإنسانية النبيلة بكفاءة.

يُشار إلى أن الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان" تقدم خدمات نوعية في مجال احتضان ورعاية الأطفال الأيتام وأسر المنتسبين للجمعية وذلك من خلال 20 فرعًا منتشرة في المملكة، حيث يبلغ عدد المستفيدين من برامج الجمعية أكثر من 41 ألف يتيم ويتيمة وأمهاتهم من الأرامل، في الوقت الذي تعتمد فيه الجمعية لتنفيذ برامجها على ما يرد إليها من تبرعات ورعاية مادية ومعنوية وزكاة من الأفراد والمؤسسات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
موظفو وموظفات "البنك العربي الوطني" يشاركون أبناء "إنسان" فرحة العيد
سبق

زار وفدٌ من موظفي وموظفات البنك العربي الوطني يتقدّمهم العضو المنتدب عبيد الرشيد، ونائبه نزار التويجري، الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان" في مقرّها بالرياض، حيث كان باستقبالهم مدير عام الجمعية المهندس محمد الياسين، وعدد من مسؤوليها.

والتقى وفد البنك خلال الزيارة أطفال الجمعية، وشاركوهم لحظات من المرح، وقدموا لهم الهدايا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ما أدخل البهجة والسرور إلى نفوس أطفال الجمعية.

وتأتي تلك الزيارة التي شاركت بها مجموعة واسعة من موظفي وموظفات البنك يمثلون مختلف قطاعات الأعمال في إطار مبادرة "كسوة العيد" التي يتبنّاها البنك تحت شعار "نسعد بإسعادهم"، وذلك امتدادًا لسلسلة مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي يعتمدها البنك للوفاء بالتزاماته التنموية تجاه المجتمع وأبنائه وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، وتماشيًا مع اهتمامه بهذه الفئة الغالية من المجتمع، ولتمكينهم من استشعار فرحة العيد أسوة بغيرهم من أفراد المجتمع.

واطّلع الوفد خلال اللقاء على جهود وبرامج الجمعية التي تهدف إلى تقديم خدمات متطورة لرعاية أبنائها المنتسبين، وما حققته خلال الأعوام الماضية من إنجازات لاحتضان الأيتام، ضمن بيئة آمنة تحفظ كرامتهم وتوفر لهم العيش الكريم.

وثمّن مدير الجمعية للوفد زيارته، وجدد شكره وتقديره للبنك العربي الوطني على مبادرة "كسوة العيد" وما يقدمه من دعم ومساندة للجمعية وأبنائها، لتمكينها من أداء رسالتها الإنسانية النبيلة بكفاءة.

يُشار إلى أن الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان" تقدم خدمات نوعية في مجال احتضان ورعاية الأطفال الأيتام وأسر المنتسبين للجمعية وذلك من خلال 20 فرعًا منتشرة في المملكة، حيث يبلغ عدد المستفيدين من برامج الجمعية أكثر من 41 ألف يتيم ويتيمة وأمهاتهم من الأرامل، في الوقت الذي تعتمد فيه الجمعية لتنفيذ برامجها على ما يرد إليها من تبرعات ورعاية مادية ومعنوية وزكاة من الأفراد والمؤسسات.

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
10:00 AM

موظفو وموظفات "البنك العربي الوطني" يشاركون أبناء "إنسان" فرحة العيد

يتقدّمهم عضو مجلس الإدارة المنتدب ونائبه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
677

زار وفدٌ من موظفي وموظفات البنك العربي الوطني يتقدّمهم العضو المنتدب عبيد الرشيد، ونائبه نزار التويجري، الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان" في مقرّها بالرياض، حيث كان باستقبالهم مدير عام الجمعية المهندس محمد الياسين، وعدد من مسؤوليها.

والتقى وفد البنك خلال الزيارة أطفال الجمعية، وشاركوهم لحظات من المرح، وقدموا لهم الهدايا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ما أدخل البهجة والسرور إلى نفوس أطفال الجمعية.

وتأتي تلك الزيارة التي شاركت بها مجموعة واسعة من موظفي وموظفات البنك يمثلون مختلف قطاعات الأعمال في إطار مبادرة "كسوة العيد" التي يتبنّاها البنك تحت شعار "نسعد بإسعادهم"، وذلك امتدادًا لسلسلة مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي يعتمدها البنك للوفاء بالتزاماته التنموية تجاه المجتمع وأبنائه وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، وتماشيًا مع اهتمامه بهذه الفئة الغالية من المجتمع، ولتمكينهم من استشعار فرحة العيد أسوة بغيرهم من أفراد المجتمع.

واطّلع الوفد خلال اللقاء على جهود وبرامج الجمعية التي تهدف إلى تقديم خدمات متطورة لرعاية أبنائها المنتسبين، وما حققته خلال الأعوام الماضية من إنجازات لاحتضان الأيتام، ضمن بيئة آمنة تحفظ كرامتهم وتوفر لهم العيش الكريم.

وثمّن مدير الجمعية للوفد زيارته، وجدد شكره وتقديره للبنك العربي الوطني على مبادرة "كسوة العيد" وما يقدمه من دعم ومساندة للجمعية وأبنائها، لتمكينها من أداء رسالتها الإنسانية النبيلة بكفاءة.

يُشار إلى أن الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان" تقدم خدمات نوعية في مجال احتضان ورعاية الأطفال الأيتام وأسر المنتسبين للجمعية وذلك من خلال 20 فرعًا منتشرة في المملكة، حيث يبلغ عدد المستفيدين من برامج الجمعية أكثر من 41 ألف يتيم ويتيمة وأمهاتهم من الأرامل، في الوقت الذي تعتمد فيه الجمعية لتنفيذ برامجها على ما يرد إليها من تبرعات ورعاية مادية ومعنوية وزكاة من الأفراد والمؤسسات.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,959
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,077
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,418
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,876

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة