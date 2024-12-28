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"كورونا" يضرب الولايات المتحدة بـ164644 إصابة جديدة يومية

الحصيلة الإجمالية بلغت أكثر من 52 مليون إصابة و800  ألف وفاة

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية 164644 إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و89 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 52,280,337، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 813,792.‏

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"كورونا" يضرب الولايات المتحدة بـ164644 إصابة جديدة يومية
سبق

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية 164644 إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و89 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 52,280,337، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 813,792.‏

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
08:40 PM

"كورونا" يضرب الولايات المتحدة بـ164644 إصابة جديدة يومية

الحصيلة الإجمالية بلغت أكثر من 52 مليون إصابة و800  ألف وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية 164644 إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و89 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 52,280,337، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 813,792.‏

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142 مليون ..

142 مليون ..

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