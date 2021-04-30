نفذت جمعية "نساء المستقبل" الأهلية بالشراكة مع ديوانية آل حسين التاريخية، مبادرة "مسرة" مساء أمس، بمدينة الرياض لفتيات دار الحضانة الاجتماعية بفلل الربوة، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية نساء المستقبل الدكتورة غريبة الطويهر. وشملت المبادرة، العديد من الفقرات المتنوعة لإسعاد الفتيات من خلال إقامة ورش الرسم وحضور الندوات والمشاركة بالمسابقات التفاعلية وصندوق الأمنيات، والتي من خلالها حصلن على العديد من الهدايا والجوائز تقديراً لتفاعلهن ومشاركاتهن. وتأتي هذه المبادرة لدعم فتيات الدار نفسياً ومعنوياً ودمجهن مع مجتمعهن لأجل تمكينهن ليكن عنصراً فاعلاً في المجتمع، وشارك بالمبادرة الفريق الكشفي لديوانية آل حسين التاريخية، ومتجر "مسرة" من خلال تنظيم الفقرات. ومع نهاية المبادرة قدمت سارة الشهراني رئيس لجنة المبادرات بالجمعية، شكرها وتقديرها للجميع، مؤكدة أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الجمعية لإسعاد نساء هذا الوطن الغالي ولتمكين وتشجيع المرأة لتساهم في خدمة مجتمعها.

جمعية "نساء المستقبل" بالشراكة مع ديوانية آل حسين تنفذ مبادرة "مسرة" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-04-30 نفذت جمعية "نساء المستقبل" الأهلية بالشراكة مع ديوانية آل حسين التاريخية، مبادرة "مسرة" مساء أمس، بمدينة الرياض لفتيات دار الحضانة الاجتماعية بفلل الربوة، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية نساء المستقبل الدكتورة غريبة الطويهر.



وشملت المبادرة، العديد من الفقرات المتنوعة لإسعاد الفتيات من خلال إقامة ورش الرسم وحضور الندوات والمشاركة بالمسابقات التفاعلية وصندوق الأمنيات، والتي من خلالها حصلن على العديد من الهدايا والجوائز تقديراً لتفاعلهن ومشاركاتهن.



وتأتي هذه المبادرة لدعم فتيات الدار نفسياً ومعنوياً ودمجهن مع مجتمعهن لأجل تمكينهن ليكن عنصراً فاعلاً في المجتمع، وشارك بالمبادرة الفريق الكشفي لديوانية آل حسين التاريخية، ومتجر "مسرة" من خلال تنظيم الفقرات.



ومع نهاية المبادرة قدمت سارة الشهراني رئيس لجنة المبادرات بالجمعية، شكرها وتقديرها للجميع، مؤكدة أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الجمعية لإسعاد نساء هذا الوطن الغالي ولتمكين وتشجيع المرأة لتساهم في خدمة مجتمعها.

30 إبريل 2021 - 18 رمضان 1442 08:20 PM

جمعية "نساء المستقبل" بالشراكة مع ديوانية آل حسين تنفذ مبادرة "مسرة" تم تقديم الهدايا والجوائز لدعم الفتيات بدار الحضانة الاجتماعية





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نفذت جمعية "نساء المستقبل" الأهلية بالشراكة مع ديوانية آل حسين التاريخية، مبادرة "مسرة" مساء أمس، بمدينة الرياض لفتيات دار الحضانة الاجتماعية بفلل الربوة، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية نساء المستقبل الدكتورة غريبة الطويهر.



وشملت المبادرة، العديد من الفقرات المتنوعة لإسعاد الفتيات من خلال إقامة ورش الرسم وحضور الندوات والمشاركة بالمسابقات التفاعلية وصندوق الأمنيات، والتي من خلالها حصلن على العديد من الهدايا والجوائز تقديراً لتفاعلهن ومشاركاتهن.



وتأتي هذه المبادرة لدعم فتيات الدار نفسياً ومعنوياً ودمجهن مع مجتمعهن لأجل تمكينهن ليكن عنصراً فاعلاً في المجتمع، وشارك بالمبادرة الفريق الكشفي لديوانية آل حسين التاريخية، ومتجر "مسرة" من خلال تنظيم الفقرات.



ومع نهاية المبادرة قدمت سارة الشهراني رئيس لجنة المبادرات بالجمعية، شكرها وتقديرها للجميع، مؤكدة أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الجمعية لإسعاد نساء هذا الوطن الغالي ولتمكين وتشجيع المرأة لتساهم في خدمة مجتمعها.