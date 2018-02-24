مصرع عامل وإصابة آخر في انهيار صخري بمنجم "مهد الذهب"
المتوفى من الجنسية الفلبينية وحالة المصاب مستقرة وتلقى العلاج
لقي عامل فلبيني مصرعه وأصيب آخر؛ إثر انهيار جزئي صخري وقع في جبل منجم مهد الذهب مساء أمس الجمعة.
وقالت مصادر طبية بمسشفى محافظة المهد: إن قسم الطوارئ استقبل حالة لمقيم فلبيني يعاني من إصابات خفيفة وتلقى العلاج اللازم، وحالة أخرى متوفاة من نفس الجنسية أدخلت لثلاجة الموتى؛ إثر تعرضهما لسقوط صخري.
مصرع عامل وإصابة آخر في انهيار صخري بمنجم "مهد الذهب"
فهد الغبيوي
سبق
2018-02-24
لقي عامل فلبيني مصرعه وأصيب آخر؛ إثر انهيار جزئي صخري وقع في جبل منجم مهد الذهب مساء أمس الجمعة.
وقالت مصادر طبية بمسشفى محافظة المهد: إن قسم الطوارئ استقبل حالة لمقيم فلبيني يعاني من إصابات خفيفة وتلقى العلاج اللازم، وحالة أخرى متوفاة من نفس الجنسية أدخلت لثلاجة الموتى؛ إثر تعرضهما لسقوط صخري.
24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
10:25 AM
مصرع عامل وإصابة آخر في انهيار صخري بمنجم "مهد الذهب"
المتوفى من الجنسية الفلبينية وحالة المصاب مستقرة وتلقى العلاج
لقي عامل فلبيني مصرعه وأصيب آخر؛ إثر انهيار جزئي صخري وقع في جبل منجم مهد الذهب مساء أمس الجمعة.
وقالت مصادر طبية بمسشفى محافظة المهد: إن قسم الطوارئ استقبل حالة لمقيم فلبيني يعاني من إصابات خفيفة وتلقى العلاج اللازم، وحالة أخرى متوفاة من نفس الجنسية أدخلت لثلاجة الموتى؛ إثر تعرضهما لسقوط صخري.