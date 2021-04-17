"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على منطقة الباحة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، الحجرة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، الحجرة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، الحجرة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.