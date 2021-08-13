الاتفاق يجري تدريبه الأخير قبل مواجهة الباطن.. والأخير يختتم تحضيراته لمباراة الغد

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير اليوم الجمعة على ملعب عبدالله الدبل بالنادي، تحضيراً لمواجهة الباطن ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/2022.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد تركز على الجانب التكتيكي، فبعد الإحماء أدى لاعبو الفريق تمارين لياقية تنافسية بالكرة بين ثلاث مجموعات، بعد ذلك قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية واختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.

وفي سياق متصل انتظمت القائمة المختارة في المعسكر الذي أقيم في أحد فنادق الدمام حتى مواجهة الباطن عند الساعة 06:55 مساء يوم غدٍ السبت على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

من جهة ثانية زار الكرواتي المدير الفني لبرنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم روميو جوزاك إلى جانب المدرب الوطني لبرنامج الابتعاث الكابتن عبد الحكيم التويجري نادي الاتفاق، وكان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق المهندس خالد الدبل وعضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم عمر باخشوين، يأتي ذلك ضمن الزيارات الدورية للأندية لاختيار الموهوبين من 18 إلى20 سنة، تحضيراً لمعسكر مدينة سالو الإسبانية.

في المقابل اختتم الفريق الكروي الأول بنادي الباطن تحضيراته الأخيرة لمواجهة الاتفاق يوم غد السبت ضمن الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. حيث أجرى الفريق تدريبه الأخير اليوم الجمعة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، طبق خلاله اللاعبون العديد من التمارين التكتيكية المتنوعة، قبل أن تختتم التدريبات بمناورة طبق من خلالها الكابتن لاتوفيتش الطريقة التي سيدخل بها مواجهة الغد.