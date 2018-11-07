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"صحة المدينة": أكثر من 4 ملايين مستفيد من خدمات المراكز الصحية

من خلال 161 مركز رعاية استقلبت المراجعين بمختلف العيادات

استقبلت صحة المدينة المنورة، ممثلة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، خلال عام 1439هـ، 4414879 مراجعاً؛ وذلك من خلال 161 مركز رعاية صحية، قدمت خدماتها لعدد 2789362 مراجعاً للعيادات العامة؛ في حين استقبلت عيادات الحوامل 52711 سيدة؛ فيما قدمت عيادات الأسنان الخدمة لإجمالي 142365 مستفيداً.

وأوضحت "الصحة" أن أقسام الأشعة بالصحة العامة استقبلت 9336 مراجعاً، وبلغ إجمالي المستفيدين من خدمات مختبر الصحة العامة 383811 مراجعاً، وفيما يخص عيادات الأمراض المزمنة تم تقديم الخدمة لـ350909 مراجعين خلال نفس الفترة، وقدمت عيادات الطفل السليم الخدمة لـ304595 طفلاً، كما استقبلت أقسام الضماد والحقن 381790 مراجعاً.

مما يذكر أن الصحة وفي إطار إسهامها في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020؛ فقد أطلقت مبادرة "إعادة إصلاح وهيكلة الرعاية الصحية الأولية"، ضمن 40 مبادرة تسعى المنظومة من خلالها إلى تطوير خدمات ومرافق الرعاية الصحية في المملكة، وتحسينها بما يلبي متطلبات المجتمع، ويرقى إلى تطلعات القيادة الرشيدة، رعاها الله.

وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم خدمات متطورة ومتميزة في قطاع الرعاية الصحية الأولية، وصولاً إلى رفع مستويات الرضا عما يقدمه القطاع، وترسيخ ثقة المراجعين في الخدمة الصحية المقدمة لهم، كما تسعى المبادرة إلى إعادة الثقة في مراكز الرعاية الأولية، مع تزايد أعداد المراجعين والمسجلين، والوصول إلى المستفيدين؛ مما يؤدي إلى تخفيف العبء على مختلف الكوادر الصحية، وتعزيز الجوانب الوقائية، وجعل الخدمات الصحية أكثر قرباً من المستفيد، لتقليل الازدحام في أقسام الطوارئ، وفي العيادات الخارجية بالمستشفيات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة المدينة": أكثر من 4 ملايين مستفيد من خدمات المراكز الصحية
سبق

استقبلت صحة المدينة المنورة، ممثلة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، خلال عام 1439هـ، 4414879 مراجعاً؛ وذلك من خلال 161 مركز رعاية صحية، قدمت خدماتها لعدد 2789362 مراجعاً للعيادات العامة؛ في حين استقبلت عيادات الحوامل 52711 سيدة؛ فيما قدمت عيادات الأسنان الخدمة لإجمالي 142365 مستفيداً.

وأوضحت "الصحة" أن أقسام الأشعة بالصحة العامة استقبلت 9336 مراجعاً، وبلغ إجمالي المستفيدين من خدمات مختبر الصحة العامة 383811 مراجعاً، وفيما يخص عيادات الأمراض المزمنة تم تقديم الخدمة لـ350909 مراجعين خلال نفس الفترة، وقدمت عيادات الطفل السليم الخدمة لـ304595 طفلاً، كما استقبلت أقسام الضماد والحقن 381790 مراجعاً.

مما يذكر أن الصحة وفي إطار إسهامها في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020؛ فقد أطلقت مبادرة "إعادة إصلاح وهيكلة الرعاية الصحية الأولية"، ضمن 40 مبادرة تسعى المنظومة من خلالها إلى تطوير خدمات ومرافق الرعاية الصحية في المملكة، وتحسينها بما يلبي متطلبات المجتمع، ويرقى إلى تطلعات القيادة الرشيدة، رعاها الله.

وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم خدمات متطورة ومتميزة في قطاع الرعاية الصحية الأولية، وصولاً إلى رفع مستويات الرضا عما يقدمه القطاع، وترسيخ ثقة المراجعين في الخدمة الصحية المقدمة لهم، كما تسعى المبادرة إلى إعادة الثقة في مراكز الرعاية الأولية، مع تزايد أعداد المراجعين والمسجلين، والوصول إلى المستفيدين؛ مما يؤدي إلى تخفيف العبء على مختلف الكوادر الصحية، وتعزيز الجوانب الوقائية، وجعل الخدمات الصحية أكثر قرباً من المستفيد، لتقليل الازدحام في أقسام الطوارئ، وفي العيادات الخارجية بالمستشفيات.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
09:37 AM

"صحة المدينة": أكثر من 4 ملايين مستفيد من خدمات المراكز الصحية

من خلال 161 مركز رعاية استقلبت المراجعين بمختلف العيادات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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استقبلت صحة المدينة المنورة، ممثلة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، خلال عام 1439هـ، 4414879 مراجعاً؛ وذلك من خلال 161 مركز رعاية صحية، قدمت خدماتها لعدد 2789362 مراجعاً للعيادات العامة؛ في حين استقبلت عيادات الحوامل 52711 سيدة؛ فيما قدمت عيادات الأسنان الخدمة لإجمالي 142365 مستفيداً.

وأوضحت "الصحة" أن أقسام الأشعة بالصحة العامة استقبلت 9336 مراجعاً، وبلغ إجمالي المستفيدين من خدمات مختبر الصحة العامة 383811 مراجعاً، وفيما يخص عيادات الأمراض المزمنة تم تقديم الخدمة لـ350909 مراجعين خلال نفس الفترة، وقدمت عيادات الطفل السليم الخدمة لـ304595 طفلاً، كما استقبلت أقسام الضماد والحقن 381790 مراجعاً.

مما يذكر أن الصحة وفي إطار إسهامها في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020؛ فقد أطلقت مبادرة "إعادة إصلاح وهيكلة الرعاية الصحية الأولية"، ضمن 40 مبادرة تسعى المنظومة من خلالها إلى تطوير خدمات ومرافق الرعاية الصحية في المملكة، وتحسينها بما يلبي متطلبات المجتمع، ويرقى إلى تطلعات القيادة الرشيدة، رعاها الله.

وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم خدمات متطورة ومتميزة في قطاع الرعاية الصحية الأولية، وصولاً إلى رفع مستويات الرضا عما يقدمه القطاع، وترسيخ ثقة المراجعين في الخدمة الصحية المقدمة لهم، كما تسعى المبادرة إلى إعادة الثقة في مراكز الرعاية الأولية، مع تزايد أعداد المراجعين والمسجلين، والوصول إلى المستفيدين؛ مما يؤدي إلى تخفيف العبء على مختلف الكوادر الصحية، وتعزيز الجوانب الوقائية، وجعل الخدمات الصحية أكثر قرباً من المستفيد، لتقليل الازدحام في أقسام الطوارئ، وفي العيادات الخارجية بالمستشفيات.

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