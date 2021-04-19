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لم يكن يقودها أحد.. قتيلان في حادث سيارة "تيسلا" بأمريكا

المركبة كانت تسير بسرعة عند اصطدامها بشجرة واحتراقها

توفي رجلان في تكساس بالولايات المتحدة في حادث سيارة "تيسلا" لم يكن على الأرجح يقودها أحد خلف المقود، على ما أعلنت صحيفة "وول ستريت جورنال" وقناة "كي بي آر سي 2" التفلزيونية الأحد.


وذكرت الوسيلتان الإعلاميتان أن المركبة كانت تسير بسرعة عند اصطدامها مساء السبت بشجرة واحتراقها.

وعثرت السلطات على جثتين، إحداهما بجانب مقعد السائق والثانية على المقاعد الخلفية.


وقال مارك هيرمان المسؤول في شرطة مقاطعة هاريس لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن "العناصر الأولية للتحقيق الذي لم ينته بعد، تظهر أن السيارة كانت تتنقل من دون سائق".


ووفق رويترز لم يُعرف الأحد ما إذا كانت الوسادة الهوائية في مقعد السائق فُتحت أو ما إذا كان نظام المساعدة على القيادة في وضعية تشغيل عند حصول الاصطدام.


وتحذر "تيسلا" عبر موقعها الإلكتروني من أن أنظمة المساعدة على القيادة الموجودة في مركباتها لا تجعلها مستقلة تماماً وبالتالي يبقى الإشراف البشري الدائم على مسار السيارة أمراً لازماً.

غير أن فيديوهات كثيرة تنتشر باستمرار عبر الإنترنت لسيارات "تيسلا" مع سائقين ينامون أثناء القيادة أو يرفعون يديهم لفترة طويلة عن المقود.

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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لم يكن يقودها أحد.. قتيلان في حادث سيارة "تيسلا" بأمريكا
سبق

توفي رجلان في تكساس بالولايات المتحدة في حادث سيارة "تيسلا" لم يكن على الأرجح يقودها أحد خلف المقود، على ما أعلنت صحيفة "وول ستريت جورنال" وقناة "كي بي آر سي 2" التفلزيونية الأحد.


وذكرت الوسيلتان الإعلاميتان أن المركبة كانت تسير بسرعة عند اصطدامها مساء السبت بشجرة واحتراقها.

وعثرت السلطات على جثتين، إحداهما بجانب مقعد السائق والثانية على المقاعد الخلفية.


وقال مارك هيرمان المسؤول في شرطة مقاطعة هاريس لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن "العناصر الأولية للتحقيق الذي لم ينته بعد، تظهر أن السيارة كانت تتنقل من دون سائق".


ووفق رويترز لم يُعرف الأحد ما إذا كانت الوسادة الهوائية في مقعد السائق فُتحت أو ما إذا كان نظام المساعدة على القيادة في وضعية تشغيل عند حصول الاصطدام.


وتحذر "تيسلا" عبر موقعها الإلكتروني من أن أنظمة المساعدة على القيادة الموجودة في مركباتها لا تجعلها مستقلة تماماً وبالتالي يبقى الإشراف البشري الدائم على مسار السيارة أمراً لازماً.

غير أن فيديوهات كثيرة تنتشر باستمرار عبر الإنترنت لسيارات "تيسلا" مع سائقين ينامون أثناء القيادة أو يرفعون يديهم لفترة طويلة عن المقود.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
12:02 PM

لم يكن يقودها أحد.. قتيلان في حادث سيارة "تيسلا" بأمريكا

المركبة كانت تسير بسرعة عند اصطدامها بشجرة واحتراقها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توفي رجلان في تكساس بالولايات المتحدة في حادث سيارة "تيسلا" لم يكن على الأرجح يقودها أحد خلف المقود، على ما أعلنت صحيفة "وول ستريت جورنال" وقناة "كي بي آر سي 2" التفلزيونية الأحد.


وذكرت الوسيلتان الإعلاميتان أن المركبة كانت تسير بسرعة عند اصطدامها مساء السبت بشجرة واحتراقها.

وعثرت السلطات على جثتين، إحداهما بجانب مقعد السائق والثانية على المقاعد الخلفية.


وقال مارك هيرمان المسؤول في شرطة مقاطعة هاريس لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن "العناصر الأولية للتحقيق الذي لم ينته بعد، تظهر أن السيارة كانت تتنقل من دون سائق".


ووفق رويترز لم يُعرف الأحد ما إذا كانت الوسادة الهوائية في مقعد السائق فُتحت أو ما إذا كان نظام المساعدة على القيادة في وضعية تشغيل عند حصول الاصطدام.


وتحذر "تيسلا" عبر موقعها الإلكتروني من أن أنظمة المساعدة على القيادة الموجودة في مركباتها لا تجعلها مستقلة تماماً وبالتالي يبقى الإشراف البشري الدائم على مسار السيارة أمراً لازماً.

غير أن فيديوهات كثيرة تنتشر باستمرار عبر الإنترنت لسيارات "تيسلا" مع سائقين ينامون أثناء القيادة أو يرفعون يديهم لفترة طويلة عن المقود.

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