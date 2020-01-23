منتدى الرياض الاقتصادي يختتم أعماله بحزمة من التوصيات
رفع رئيس مجلس إدارة الغرفة أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين
اختتم منتدى الرياض الاقتصادي أعماله، اليوم، في دورته التاسعة، التي استمرت ثلاثة أيام استعرض خلالها خمس دراسات.
ورفع رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان، باسمه ونيابة عن مجلس إدارة الغرفة وقطاعات الأعمال أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لرعايته الكريمة للمنتدى، مشيراً إلى أن تلك الرعاية تمثل أكبر دعم وتشجيع للمنتدى وللقائمين عليه، وكان المنتدى قد اختتم جلساته بالبيان الختامي الذي تلاه حمد الشويعر رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي، وتضمّن عدداً من التوصيات والمبادرات لكل دراسة كما يلي:
دراسة وظائف المستقبل في المملكة العربية السعودية
المبادرة الأولى:
إطلاق لجنة استشراف وظائف المستقبل في المملكة وترتبط إدارياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
المبادرة الثانية:
تطوير التعليم والتدريب في المملكة لمواكبة متطلبات أسواق العمل في مجال وظائف المستقبل.
المبادرة الثالثة:
إشراك القطاع الخاص في بناء وصياغة وظائف المستقبل.
المبادرة الرابعة:
إدراج مسار تطوير الموارد البشرية في كافة برامج رؤية المملكة 2030 لمواكبة متطلبات واحتياجات وظائف المستقبل.
دراسة الإصلاحات المالية العامة وأثرها على التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية
المبادرة الأولى:
تعميم تطبيق موازنة البرنامج والأداء.
المبادرة الثانية:
قياس كفاءة الإنفاق العام.
المبادرة الثالثة:
قياس كفاءة الاستثمار العام.
دراسـة الـمـشـاكـل الـبـيـئـيـة وأثـرهـا عـلى الـتـنـمـيـة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية
منتدى الرياض الاقتصادي يختتم أعماله بحزمة من التوصيات
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-01-23
اختتم منتدى الرياض الاقتصادي أعماله، اليوم، في دورته التاسعة، التي استمرت ثلاثة أيام استعرض خلالها خمس دراسات.
ورفع رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان، باسمه ونيابة عن مجلس إدارة الغرفة وقطاعات الأعمال أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لرعايته الكريمة للمنتدى، مشيراً إلى أن تلك الرعاية تمثل أكبر دعم وتشجيع للمنتدى وللقائمين عليه، وكان المنتدى قد اختتم جلساته بالبيان الختامي الذي تلاه حمد الشويعر رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي، وتضمّن عدداً من التوصيات والمبادرات لكل دراسة كما يلي:
دراسة وظائف المستقبل في المملكة العربية السعودية
المبادرة الأولى:
إطلاق لجنة استشراف وظائف المستقبل في المملكة وترتبط إدارياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
المبادرة الثانية:
تطوير التعليم والتدريب في المملكة لمواكبة متطلبات أسواق العمل في مجال وظائف المستقبل.
المبادرة الثالثة:
إشراك القطاع الخاص في بناء وصياغة وظائف المستقبل.
المبادرة الرابعة:
إدراج مسار تطوير الموارد البشرية في كافة برامج رؤية المملكة 2030 لمواكبة متطلبات واحتياجات وظائف المستقبل.
دراسة الإصلاحات المالية العامة وأثرها على التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية
المبادرة الأولى:
تعميم تطبيق موازنة البرنامج والأداء.
المبادرة الثانية:
قياس كفاءة الإنفاق العام.
المبادرة الثالثة:
قياس كفاءة الاستثمار العام.
دراسـة الـمـشـاكـل الـبـيـئـيـة وأثـرهـا عـلى الـتـنـمـيـة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية
اختتم منتدى الرياض الاقتصادي أعماله، اليوم، في دورته التاسعة، التي استمرت ثلاثة أيام استعرض خلالها خمس دراسات.
ورفع رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان، باسمه ونيابة عن مجلس إدارة الغرفة وقطاعات الأعمال أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لرعايته الكريمة للمنتدى، مشيراً إلى أن تلك الرعاية تمثل أكبر دعم وتشجيع للمنتدى وللقائمين عليه، وكان المنتدى قد اختتم جلساته بالبيان الختامي الذي تلاه حمد الشويعر رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي، وتضمّن عدداً من التوصيات والمبادرات لكل دراسة كما يلي:
دراسة وظائف المستقبل في المملكة العربية السعودية
المبادرة الأولى:
إطلاق لجنة استشراف وظائف المستقبل في المملكة وترتبط إدارياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
المبادرة الثانية:
تطوير التعليم والتدريب في المملكة لمواكبة متطلبات أسواق العمل في مجال وظائف المستقبل.
المبادرة الثالثة:
إشراك القطاع الخاص في بناء وصياغة وظائف المستقبل.
المبادرة الرابعة:
إدراج مسار تطوير الموارد البشرية في كافة برامج رؤية المملكة 2030 لمواكبة متطلبات واحتياجات وظائف المستقبل.
دراسة الإصلاحات المالية العامة وأثرها على التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية
المبادرة الأولى:
تعميم تطبيق موازنة البرنامج والأداء.
المبادرة الثانية:
قياس كفاءة الإنفاق العام.
المبادرة الثالثة:
قياس كفاءة الاستثمار العام.
دراسـة الـمـشـاكـل الـبـيـئـيـة وأثـرهـا عـلى الـتـنـمـيـة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية