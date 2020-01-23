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منتدى الرياض الاقتصادي يختتم أعماله بحزمة من التوصيات

رفع رئيس مجلس إدارة الغرفة أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين

اختتم منتدى الرياض الاقتصادي أعماله، اليوم، في دورته التاسعة، التي استمرت ثلاثة أيام استعرض خلالها خمس دراسات.

ورفع رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان، باسمه ونيابة عن مجلس إدارة الغرفة وقطاعات الأعمال أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لرعايته الكريمة للمنتدى، مشيراً إلى أن تلك الرعاية تمثل أكبر دعم وتشجيع للمنتدى وللقائمين عليه، وكان المنتدى قد اختتم جلساته بالبيان الختامي الذي تلاه حمد الشويعر رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي، وتضمّن عدداً من التوصيات والمبادرات لكل دراسة كما يلي:

دراسة وظائف المستقبل في المملكة العربية السعودية

المبادرة الأولى:

إطلاق لجنة استشراف وظائف المستقبل في المملكة وترتبط إدارياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

المبادرة الثانية:

تطوير التعليم والتدريب في المملكة لمواكبة متطلبات أسواق العمل في مجال وظائف المستقبل.

المبادرة الثالثة:

إشراك القطاع الخاص في بناء وصياغة وظائف المستقبل.

المبادرة الرابعة:

إدراج مسار تطوير الموارد البشرية في كافة برامج رؤية المملكة 2030 لمواكبة متطلبات واحتياجات وظائف المستقبل.

دراسة الإصلاحات المالية العامة وأثرها على التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية

المبادرة الأولى:

تعميم تطبيق موازنة البرنامج والأداء.

المبادرة الثانية:

قياس كفاءة الإنفاق العام.

المبادرة الثالثة:

قياس كفاءة الاستثمار العام.

دراسـة الـمـشـاكـل الـبـيـئـيـة وأثـرهـا عـلى الـتـنـمـيـة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية

المبادرة الأولى:

نشر الوعي البيئي في جميع مناطق المملكة.

المبادرة الثانية:

التزام القطاعات التنموية بالأنظمة والتشريعات البيئية.

المبادرة الثالثة:

المحافظة على الموارد الطبيعية القابلة للنضوب.

المبادرة الرابعة:

تشجيع القطاع الخاص وإلزامه بالمحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث في ظل تنامي مساهمته في التنمية الاقتصادية.

دراسـة التنمية المتوازنة في تشجيع الهجرة العكسية وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في مناطق المملكة

المبادرة الأولى:

استراتيجية بناء وتطبيق اللامركزية.

المبادرة الثانية:

رفع كفاءة المجالس والأجهزة.

المبادرة الثالثة:

تفعيل دور المجالس وتقليص الظل الإداري ودعم اللامركزية.

المبادرة الرابعة:

تفعيل دور الجامعات في المناطق ضعيفة التنمية.

المبادرة الخامسة:

تفعيل دور المدن الاقتصادية.

المبادرة السادسة:

تطوير قطاع سلاسل الإمداد.

المبادرة السابعة:

تطوير مشاريع إسكان خيري وتنموي.

المبادرة الثامنة:

تطوير مشاريع صحية بالمناطق ضعيفة التنمية.

المبادرة التاسعة:

تطوير مشاريع سياحية وترفيهية.

المبادرة العاشرة:

إنشاء مشاريع زراعية بالمناطق ضعيفة التنمية.

دراسـة دور القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة العربية السعودية

المبادرة الأولى:

تحسين الصورة الذهنية للقطاع الثالث في المجتمع.

المبادرة الثانية:

إصدار نظام متكامل لجميع جوانب القطاع غير الربحي.

المبادرة الثالثة:

وضع نظام موحد للأوقاف في المملكة العربية السعودية.

المبادرة الرابعة:

إنشاء مرصد علمي للقطاع غير الربحي.

غرفة الرياض منتدى الرياض الاقتصادي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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منتدى الرياض الاقتصادي يختتم أعماله بحزمة من التوصيات
سبق

اختتم منتدى الرياض الاقتصادي أعماله، اليوم، في دورته التاسعة، التي استمرت ثلاثة أيام استعرض خلالها خمس دراسات.

ورفع رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان، باسمه ونيابة عن مجلس إدارة الغرفة وقطاعات الأعمال أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لرعايته الكريمة للمنتدى، مشيراً إلى أن تلك الرعاية تمثل أكبر دعم وتشجيع للمنتدى وللقائمين عليه، وكان المنتدى قد اختتم جلساته بالبيان الختامي الذي تلاه حمد الشويعر رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي، وتضمّن عدداً من التوصيات والمبادرات لكل دراسة كما يلي:

دراسة وظائف المستقبل في المملكة العربية السعودية

المبادرة الأولى:

إطلاق لجنة استشراف وظائف المستقبل في المملكة وترتبط إدارياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

المبادرة الثانية:

تطوير التعليم والتدريب في المملكة لمواكبة متطلبات أسواق العمل في مجال وظائف المستقبل.

المبادرة الثالثة:

إشراك القطاع الخاص في بناء وصياغة وظائف المستقبل.

المبادرة الرابعة:

إدراج مسار تطوير الموارد البشرية في كافة برامج رؤية المملكة 2030 لمواكبة متطلبات واحتياجات وظائف المستقبل.

دراسة الإصلاحات المالية العامة وأثرها على التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية

المبادرة الأولى:

تعميم تطبيق موازنة البرنامج والأداء.

المبادرة الثانية:

قياس كفاءة الإنفاق العام.

المبادرة الثالثة:

قياس كفاءة الاستثمار العام.

دراسـة الـمـشـاكـل الـبـيـئـيـة وأثـرهـا عـلى الـتـنـمـيـة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية

المبادرة الأولى:

نشر الوعي البيئي في جميع مناطق المملكة.

المبادرة الثانية:

التزام القطاعات التنموية بالأنظمة والتشريعات البيئية.

المبادرة الثالثة:

المحافظة على الموارد الطبيعية القابلة للنضوب.

المبادرة الرابعة:

تشجيع القطاع الخاص وإلزامه بالمحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث في ظل تنامي مساهمته في التنمية الاقتصادية.

دراسـة التنمية المتوازنة في تشجيع الهجرة العكسية وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في مناطق المملكة

المبادرة الأولى:

استراتيجية بناء وتطبيق اللامركزية.

المبادرة الثانية:

رفع كفاءة المجالس والأجهزة.

المبادرة الثالثة:

تفعيل دور المجالس وتقليص الظل الإداري ودعم اللامركزية.

المبادرة الرابعة:

تفعيل دور الجامعات في المناطق ضعيفة التنمية.

المبادرة الخامسة:

تفعيل دور المدن الاقتصادية.

المبادرة السادسة:

تطوير قطاع سلاسل الإمداد.

المبادرة السابعة:

تطوير مشاريع إسكان خيري وتنموي.

المبادرة الثامنة:

تطوير مشاريع صحية بالمناطق ضعيفة التنمية.

المبادرة التاسعة:

تطوير مشاريع سياحية وترفيهية.

المبادرة العاشرة:

إنشاء مشاريع زراعية بالمناطق ضعيفة التنمية.

دراسـة دور القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة العربية السعودية

المبادرة الأولى:

تحسين الصورة الذهنية للقطاع الثالث في المجتمع.

المبادرة الثانية:

إصدار نظام متكامل لجميع جوانب القطاع غير الربحي.

المبادرة الثالثة:

وضع نظام موحد للأوقاف في المملكة العربية السعودية.

المبادرة الرابعة:

إنشاء مرصد علمي للقطاع غير الربحي.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
03:48 PM

منتدى الرياض الاقتصادي يختتم أعماله بحزمة من التوصيات

رفع رئيس مجلس إدارة الغرفة أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتم منتدى الرياض الاقتصادي أعماله، اليوم، في دورته التاسعة، التي استمرت ثلاثة أيام استعرض خلالها خمس دراسات.

ورفع رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان، باسمه ونيابة عن مجلس إدارة الغرفة وقطاعات الأعمال أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لرعايته الكريمة للمنتدى، مشيراً إلى أن تلك الرعاية تمثل أكبر دعم وتشجيع للمنتدى وللقائمين عليه، وكان المنتدى قد اختتم جلساته بالبيان الختامي الذي تلاه حمد الشويعر رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي، وتضمّن عدداً من التوصيات والمبادرات لكل دراسة كما يلي:

دراسة وظائف المستقبل في المملكة العربية السعودية

المبادرة الأولى:

إطلاق لجنة استشراف وظائف المستقبل في المملكة وترتبط إدارياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

المبادرة الثانية:

تطوير التعليم والتدريب في المملكة لمواكبة متطلبات أسواق العمل في مجال وظائف المستقبل.

المبادرة الثالثة:

إشراك القطاع الخاص في بناء وصياغة وظائف المستقبل.

المبادرة الرابعة:

إدراج مسار تطوير الموارد البشرية في كافة برامج رؤية المملكة 2030 لمواكبة متطلبات واحتياجات وظائف المستقبل.

دراسة الإصلاحات المالية العامة وأثرها على التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية

المبادرة الأولى:

تعميم تطبيق موازنة البرنامج والأداء.

المبادرة الثانية:

قياس كفاءة الإنفاق العام.

المبادرة الثالثة:

قياس كفاءة الاستثمار العام.

دراسـة الـمـشـاكـل الـبـيـئـيـة وأثـرهـا عـلى الـتـنـمـيـة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية

المبادرة الأولى:

نشر الوعي البيئي في جميع مناطق المملكة.

المبادرة الثانية:

التزام القطاعات التنموية بالأنظمة والتشريعات البيئية.

المبادرة الثالثة:

المحافظة على الموارد الطبيعية القابلة للنضوب.

المبادرة الرابعة:

تشجيع القطاع الخاص وإلزامه بالمحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث في ظل تنامي مساهمته في التنمية الاقتصادية.

دراسـة التنمية المتوازنة في تشجيع الهجرة العكسية وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في مناطق المملكة

المبادرة الأولى:

استراتيجية بناء وتطبيق اللامركزية.

المبادرة الثانية:

رفع كفاءة المجالس والأجهزة.

المبادرة الثالثة:

تفعيل دور المجالس وتقليص الظل الإداري ودعم اللامركزية.

المبادرة الرابعة:

تفعيل دور الجامعات في المناطق ضعيفة التنمية.

المبادرة الخامسة:

تفعيل دور المدن الاقتصادية.

المبادرة السادسة:

تطوير قطاع سلاسل الإمداد.

المبادرة السابعة:

تطوير مشاريع إسكان خيري وتنموي.

المبادرة الثامنة:

تطوير مشاريع صحية بالمناطق ضعيفة التنمية.

المبادرة التاسعة:

تطوير مشاريع سياحية وترفيهية.

المبادرة العاشرة:

إنشاء مشاريع زراعية بالمناطق ضعيفة التنمية.

دراسـة دور القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة العربية السعودية

المبادرة الأولى:

تحسين الصورة الذهنية للقطاع الثالث في المجتمع.

المبادرة الثانية:

إصدار نظام متكامل لجميع جوانب القطاع غير الربحي.

المبادرة الثالثة:

وضع نظام موحد للأوقاف في المملكة العربية السعودية.

المبادرة الرابعة:

إنشاء مرصد علمي للقطاع غير الربحي.

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