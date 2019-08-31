النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

برشلونة يتوج بلقب بطولة العالم للأندية لكرة اليد على حساب كيل الألماني

في البطولة التي استضافتها صالة هيئة الرياضة بالدمام

توج برشلونة الإسباني بطلاً لبطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر غلوب" بعد فوزه على نظيره كيل الألماني 34 - 32 في المنافسة التي أُقيمت في صالة الهيئة العامة للرياضة في الدمام.

وفي مشواره نحو اللقب، فاز برشلونة على الدحيل القطري 38 - 26، والوحدة 34 - 24، فيما واجه كيل الألماني سيدني يونفرسيتي وهزمه 41 - 27، والزمالك 32 - 28، وفاردار المقدوني 34 - 30.

وحقق فاردار المقدوني الميدالية البرونزية بفوزه على الوحدة السعودي 30 – 26 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
برشلونة يتوج بلقب بطولة العالم للأندية لكرة اليد على حساب كيل الألماني
سبق

توج برشلونة الإسباني بطلاً لبطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر غلوب" بعد فوزه على نظيره كيل الألماني 34 - 32 في المنافسة التي أُقيمت في صالة الهيئة العامة للرياضة في الدمام.

وفي مشواره نحو اللقب، فاز برشلونة على الدحيل القطري 38 - 26، والوحدة 34 - 24، فيما واجه كيل الألماني سيدني يونفرسيتي وهزمه 41 - 27، والزمالك 32 - 28، وفاردار المقدوني 34 - 30.

وحقق فاردار المقدوني الميدالية البرونزية بفوزه على الوحدة السعودي 30 – 26 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441
08:47 PM

برشلونة يتوج بلقب بطولة العالم للأندية لكرة اليد على حساب كيل الألماني

في البطولة التي استضافتها صالة هيئة الرياضة بالدمام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
574

توج برشلونة الإسباني بطلاً لبطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر غلوب" بعد فوزه على نظيره كيل الألماني 34 - 32 في المنافسة التي أُقيمت في صالة الهيئة العامة للرياضة في الدمام.

وفي مشواره نحو اللقب، فاز برشلونة على الدحيل القطري 38 - 26، والوحدة 34 - 24، فيما واجه كيل الألماني سيدني يونفرسيتي وهزمه 41 - 27، والزمالك 32 - 28، وفاردار المقدوني 34 - 30.

وحقق فاردار المقدوني الميدالية البرونزية بفوزه على الوحدة السعودي 30 – 26 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,667
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,284
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,228
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,564

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة