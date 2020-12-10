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الباحة.. تنبيه للأرصاد يعقبه تحذير "المدني": اتبعوا الإرشادات

الأرصاد: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة تستمر حتى 9 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ9 مساءً: مدينة الباحة، ومحافظة: (المخواة، والمندق، قلوة، وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها).

بدورها حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة لا سمح الله.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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الباحة.. تنبيه للأرصاد يعقبه تحذير "المدني": اتبعوا الإرشادات
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ9 مساءً: مدينة الباحة، ومحافظة: (المخواة، والمندق، قلوة، وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها).

بدورها حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة لا سمح الله.

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
10:08 AM

الباحة.. تنبيه للأرصاد يعقبه تحذير "المدني": اتبعوا الإرشادات

الأرصاد: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة تستمر حتى 9 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ9 مساءً: مدينة الباحة، ومحافظة: (المخواة، والمندق، قلوة، وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها).

بدورها حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة لا سمح الله.

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