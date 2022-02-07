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حظر تجوال ومنع دخول الأجانب.. إجراءات قاسية بإندونيسيا بسبب تفشي أوميكرون

سجّلت أكثر من 36 ألف إصابة جديدة وإشغال أسرّة المستشفيات بالعاصمة 63 %

بسبب ما تشهده البلاد من قفزة في أعداد الإصابات بمتحور أوميكرون، منعت إندونيسيا -مؤقتاً- دخول السائحين الأجانب عبر مطار جاكرتا، في محاولة لإبطاء موجة انتشار فيروس كورونا.

وسجلت إندونيسيا أكثر من 36 ألف إصابة جديدة أمس، وبلغت نسبة إشغال أسرّة المستشفيات في العاصمة 63 %.

ويأتي منع وصول السياح جواً إلى جاكرتا بعد أيامٍ فقط من استقبال بالي أول رحلة طيران دولية منذ عامين تقل زوّاراً أجانب، وفق رويترز.

وتنطبق الإجراءات الجديدة على السياح الأجانب والإندونيسيين الذين سافروا للخارج لقضاء عطلات.

وظل بإمكان السياح القادمين من الخارج الوصول إلى مطار بالي، إضافة إلى باتام وتانجونج بينانج في جزر رياو بالقرب من سنغافورة.

وفرضت الشرطة حظر تجوّل في وسط جاكرتا من منتصف الليل إلى الساعة الرابعة صباحاً مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة.

أوميكرون فيروس كورونا الجديد إندونيسيا

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حظر تجوال ومنع دخول الأجانب.. إجراءات قاسية بإندونيسيا بسبب تفشي أوميكرون
سبق

بسبب ما تشهده البلاد من قفزة في أعداد الإصابات بمتحور أوميكرون، منعت إندونيسيا -مؤقتاً- دخول السائحين الأجانب عبر مطار جاكرتا، في محاولة لإبطاء موجة انتشار فيروس كورونا.

وسجلت إندونيسيا أكثر من 36 ألف إصابة جديدة أمس، وبلغت نسبة إشغال أسرّة المستشفيات في العاصمة 63 %.

ويأتي منع وصول السياح جواً إلى جاكرتا بعد أيامٍ فقط من استقبال بالي أول رحلة طيران دولية منذ عامين تقل زوّاراً أجانب، وفق رويترز.

وتنطبق الإجراءات الجديدة على السياح الأجانب والإندونيسيين الذين سافروا للخارج لقضاء عطلات.

وظل بإمكان السياح القادمين من الخارج الوصول إلى مطار بالي، إضافة إلى باتام وتانجونج بينانج في جزر رياو بالقرب من سنغافورة.

وفرضت الشرطة حظر تجوّل في وسط جاكرتا من منتصف الليل إلى الساعة الرابعة صباحاً مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة.

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
11:39 AM

حظر تجوال ومنع دخول الأجانب.. إجراءات قاسية بإندونيسيا بسبب تفشي أوميكرون

سجّلت أكثر من 36 ألف إصابة جديدة وإشغال أسرّة المستشفيات بالعاصمة 63 %

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بسبب ما تشهده البلاد من قفزة في أعداد الإصابات بمتحور أوميكرون، منعت إندونيسيا -مؤقتاً- دخول السائحين الأجانب عبر مطار جاكرتا، في محاولة لإبطاء موجة انتشار فيروس كورونا.

وسجلت إندونيسيا أكثر من 36 ألف إصابة جديدة أمس، وبلغت نسبة إشغال أسرّة المستشفيات في العاصمة 63 %.

ويأتي منع وصول السياح جواً إلى جاكرتا بعد أيامٍ فقط من استقبال بالي أول رحلة طيران دولية منذ عامين تقل زوّاراً أجانب، وفق رويترز.

وتنطبق الإجراءات الجديدة على السياح الأجانب والإندونيسيين الذين سافروا للخارج لقضاء عطلات.

وظل بإمكان السياح القادمين من الخارج الوصول إلى مطار بالي، إضافة إلى باتام وتانجونج بينانج في جزر رياو بالقرب من سنغافورة.

وفرضت الشرطة حظر تجوّل في وسط جاكرتا من منتصف الليل إلى الساعة الرابعة صباحاً مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة.

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