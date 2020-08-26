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نادي الإبل يعلن الفئات الجديدة في مهرجان الملك عبد العزيز

إلغاء شرطي القسم إضافة إلى الوسم لتحديد الملكية

أعلن نادي الإبل عن تطويراته الجديدة لمزاين الإبل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المتضمنة تغيير الفئات وإلغاء شرطي القسم إضافة إلى الوسم لتحديد ملكية الإبل والاكتفاء بالوثيقة النظامية الشريحة الإلكترونية.

وأوضح النادي في بيان صحفي أن الفئات الجديدة في فئة الجمل شملت فئة بيرق المؤسس التي قلصت إلى 80 متناً عوضاً عن 100 باستثناء لوني الحمر والشقح، وارتفعت الأعداد في فئتي سيف الملك إلى 60 متناً عوضاً عن 50 وشلفا ولي العهد إلى 40 عوضاً عن 30 متناً, مشيراً إلى أن فئة الفحل وإنتاجه رُفعت إلى تسعة بكار وقعود وتحديد سن الإنتاج من ثنيه وأقل.

وأبان نادي الإبل أن عدد المراكز في فئات الجمل الجديدة تشمل 10 مراكز متوجه و 5 مراكز في فئات الفرديات الدق والجل والمفاريد والفحل وإنتاجه, لافتاً النظر إلى أن الشريحة الإلكترونية الصادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة باتت الوثيقة الوحيدة المعترف بها في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل وإسقاط شرطي القسم والوسم باستثناء فئة كأس النادي.

نادي الإبل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نادي الإبل يعلن الفئات الجديدة في مهرجان الملك عبد العزيز
سبق

أعلن نادي الإبل عن تطويراته الجديدة لمزاين الإبل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المتضمنة تغيير الفئات وإلغاء شرطي القسم إضافة إلى الوسم لتحديد ملكية الإبل والاكتفاء بالوثيقة النظامية الشريحة الإلكترونية.

وأوضح النادي في بيان صحفي أن الفئات الجديدة في فئة الجمل شملت فئة بيرق المؤسس التي قلصت إلى 80 متناً عوضاً عن 100 باستثناء لوني الحمر والشقح، وارتفعت الأعداد في فئتي سيف الملك إلى 60 متناً عوضاً عن 50 وشلفا ولي العهد إلى 40 عوضاً عن 30 متناً, مشيراً إلى أن فئة الفحل وإنتاجه رُفعت إلى تسعة بكار وقعود وتحديد سن الإنتاج من ثنيه وأقل.

وأبان نادي الإبل أن عدد المراكز في فئات الجمل الجديدة تشمل 10 مراكز متوجه و 5 مراكز في فئات الفرديات الدق والجل والمفاريد والفحل وإنتاجه, لافتاً النظر إلى أن الشريحة الإلكترونية الصادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة باتت الوثيقة الوحيدة المعترف بها في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل وإسقاط شرطي القسم والوسم باستثناء فئة كأس النادي.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
05:17 PM

نادي الإبل يعلن الفئات الجديدة في مهرجان الملك عبد العزيز

إلغاء شرطي القسم إضافة إلى الوسم لتحديد الملكية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن نادي الإبل عن تطويراته الجديدة لمزاين الإبل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المتضمنة تغيير الفئات وإلغاء شرطي القسم إضافة إلى الوسم لتحديد ملكية الإبل والاكتفاء بالوثيقة النظامية الشريحة الإلكترونية.

وأوضح النادي في بيان صحفي أن الفئات الجديدة في فئة الجمل شملت فئة بيرق المؤسس التي قلصت إلى 80 متناً عوضاً عن 100 باستثناء لوني الحمر والشقح، وارتفعت الأعداد في فئتي سيف الملك إلى 60 متناً عوضاً عن 50 وشلفا ولي العهد إلى 40 عوضاً عن 30 متناً, مشيراً إلى أن فئة الفحل وإنتاجه رُفعت إلى تسعة بكار وقعود وتحديد سن الإنتاج من ثنيه وأقل.

وأبان نادي الإبل أن عدد المراكز في فئات الجمل الجديدة تشمل 10 مراكز متوجه و 5 مراكز في فئات الفرديات الدق والجل والمفاريد والفحل وإنتاجه, لافتاً النظر إلى أن الشريحة الإلكترونية الصادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة باتت الوثيقة الوحيدة المعترف بها في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل وإسقاط شرطي القسم والوسم باستثناء فئة كأس النادي.

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