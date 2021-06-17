بأعقاب السجائر وأكواب المشروبات الفارغة، التشوه البصري يستقبلك أمام أحد المجمعات التجارية في العاصمة المقدسة والذي يحتوي على دائرتين حكوميتين تشهدان كثافة عددية. وتفصيلاً، وثقت "سبق" مخارج الطوارئ والسلالم وقد تناثرت أعقاب السجائر على السلالم وانتشرت روائح الدخان فيه كما استخدم كمرمى لأكواب القهوة والشاي والتي سكبت في الدرج محدثة منظراً مقززاً وقد يتسبب بخطر الإصابة عند الدهس عليها. وبدت جدران المجمع وقد اعتلتها القاذورات وبقاياها والتي توضح الصور طول الفترة التي افتقدها المجمع لنظافة سلالم الدرج.

شاهد.. مخرج طوارئ بمجمع تجاري بمكة يتحول إلى مرمى للقاذورات أحمد العبدالله سبق 2021-06-17 بأعقاب السجائر وأكواب المشروبات الفارغة، التشوه البصري يستقبلك أمام أحد المجمعات التجارية في العاصمة المقدسة والذي يحتوي على دائرتين حكوميتين تشهدان كثافة عددية.



وتفصيلاً، وثقت "سبق" مخارج الطوارئ والسلالم وقد تناثرت أعقاب السجائر على السلالم وانتشرت روائح الدخان فيه كما استخدم كمرمى لأكواب القهوة والشاي والتي سكبت في الدرج محدثة منظراً مقززاً وقد يتسبب بخطر الإصابة عند الدهس عليها.



وبدت جدران المجمع وقد اعتلتها القاذورات وبقاياها والتي توضح الصور طول الفترة التي افتقدها المجمع لنظافة سلالم الدرج.

17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442 09:23 PM

شاهد.. مخرج طوارئ بمجمع تجاري بمكة يتحول إلى مرمى للقاذورات يحدث تشوهاً بصرياً في ظل وجود دائرتين حكوميتين تشهد كثافة عددية





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بأعقاب السجائر وأكواب المشروبات الفارغة، التشوه البصري يستقبلك أمام أحد المجمعات التجارية في العاصمة المقدسة والذي يحتوي على دائرتين حكوميتين تشهدان كثافة عددية.



وتفصيلاً، وثقت "سبق" مخارج الطوارئ والسلالم وقد تناثرت أعقاب السجائر على السلالم وانتشرت روائح الدخان فيه كما استخدم كمرمى لأكواب القهوة والشاي والتي سكبت في الدرج محدثة منظراً مقززاً وقد يتسبب بخطر الإصابة عند الدهس عليها.



وبدت جدران المجمع وقد اعتلتها القاذورات وبقاياها والتي توضح الصور طول الفترة التي افتقدها المجمع لنظافة سلالم الدرج.