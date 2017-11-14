جدة.. "الحميدان" يوقّع مذكرة تعاون مشتركة مع جامعة ميتشغن الأمريكية

أطلق اليوم دليل الهوية البصرية وروزنامة البرامج التدريبية

وقع مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، اليوم، مذكرة تفاهم مع جامعة ميتشغن الشرقية بالولايات المتحدة الأمريكية؛ للتعاون في مجال تطوير كلية التصاميم والفنون.



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاستشارية العليا للجامعة بقاعة الجوهرة بالفيصلية، وبحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات وعدد كبير من مسؤولي وقيادات الجامعة؛ حيث تم خلال اللقاء إطلاق دليل الهوية البصرية للجامعة، وتدشين روزنامة التدريب لمنسوبي الجامعة للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي.



وفي كلمته بهذه المناسبة أبدى وكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة، الدكتور ماجد المرعشي، سعادته لإطلاق الهوية البصرية التي ستنطلق بها الجامعة إلى العالمية، مبينًا أن برنامج الروزنامة التدريبية المنسجم مع رؤية المملكة، يتضمن تنفيذ (541) ساعة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والإداريين بالشطرين الرجال والسيدات، وتحت إشراف مركز ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي.



عقب ذلك قدّم المشرف العام على مركز ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، الدكتور نايف الزارع؛ عرضًا لروزنامة البرامج التدريبية وآلية تحديد الاحتياجات التدريبية وكيفية اختيارها، موضحًا بأن عدد هذه البرامج وصل (464) برنامجًا ستنفذ خلال الفصل التدريبي الثاني.



تلا ذلك قام الحميدان ومدير جامعة ميتشغن الشرقية، بتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة؛ بهدف تشجيع التبادل العلمي بين طلاب وأساتذة الجامعتين، ومجالات التطوير الأكاديمي والبحث والنشر العلمي لطلاب مرحلتَي البكالوريوس والماجستير وتوزيع الخبرة العلمية.