النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جدة.. "الحميدان" يوقّع مذكرة تعاون مشتركة مع جامعة ميتشغن الأمريكية

أطلق اليوم دليل الهوية البصرية وروزنامة البرامج التدريبية

وقع مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، اليوم، مذكرة تفاهم مع جامعة ميتشغن الشرقية بالولايات المتحدة الأمريكية؛ للتعاون في مجال تطوير كلية التصاميم والفنون.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاستشارية العليا للجامعة بقاعة الجوهرة بالفيصلية، وبحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات وعدد كبير من مسؤولي وقيادات الجامعة؛ حيث تم خلال اللقاء إطلاق دليل الهوية البصرية للجامعة، وتدشين روزنامة التدريب لمنسوبي الجامعة للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي.

وفي كلمته بهذه المناسبة أبدى وكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة، الدكتور ماجد المرعشي، سعادته لإطلاق الهوية البصرية التي ستنطلق بها الجامعة إلى العالمية، مبينًا أن برنامج الروزنامة التدريبية المنسجم مع رؤية المملكة، يتضمن تنفيذ (541) ساعة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والإداريين بالشطرين الرجال والسيدات، وتحت إشراف مركز ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي.

عقب ذلك قدّم المشرف العام على مركز ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، الدكتور نايف الزارع؛ عرضًا لروزنامة البرامج التدريبية وآلية تحديد الاحتياجات التدريبية وكيفية اختيارها، موضحًا بأن عدد هذه البرامج وصل (464) برنامجًا ستنفذ خلال الفصل التدريبي الثاني.

تلا ذلك قام الحميدان ومدير جامعة ميتشغن الشرقية، بتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة؛ بهدف تشجيع التبادل العلمي بين طلاب وأساتذة الجامعتين، ومجالات التطوير الأكاديمي والبحث والنشر العلمي لطلاب مرحلتَي البكالوريوس والماجستير وتوزيع الخبرة العلمية.

مدير جامعة جدة جامعة ميتشغن

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جدة.. "الحميدان" يوقّع مذكرة تعاون مشتركة مع جامعة ميتشغن الأمريكية
سبق

وقع مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، اليوم، مذكرة تفاهم مع جامعة ميتشغن الشرقية بالولايات المتحدة الأمريكية؛ للتعاون في مجال تطوير كلية التصاميم والفنون.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاستشارية العليا للجامعة بقاعة الجوهرة بالفيصلية، وبحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات وعدد كبير من مسؤولي وقيادات الجامعة؛ حيث تم خلال اللقاء إطلاق دليل الهوية البصرية للجامعة، وتدشين روزنامة التدريب لمنسوبي الجامعة للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي.

وفي كلمته بهذه المناسبة أبدى وكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة، الدكتور ماجد المرعشي، سعادته لإطلاق الهوية البصرية التي ستنطلق بها الجامعة إلى العالمية، مبينًا أن برنامج الروزنامة التدريبية المنسجم مع رؤية المملكة، يتضمن تنفيذ (541) ساعة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والإداريين بالشطرين الرجال والسيدات، وتحت إشراف مركز ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي.

عقب ذلك قدّم المشرف العام على مركز ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، الدكتور نايف الزارع؛ عرضًا لروزنامة البرامج التدريبية وآلية تحديد الاحتياجات التدريبية وكيفية اختيارها، موضحًا بأن عدد هذه البرامج وصل (464) برنامجًا ستنفذ خلال الفصل التدريبي الثاني.

تلا ذلك قام الحميدان ومدير جامعة ميتشغن الشرقية، بتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة؛ بهدف تشجيع التبادل العلمي بين طلاب وأساتذة الجامعتين، ومجالات التطوير الأكاديمي والبحث والنشر العلمي لطلاب مرحلتَي البكالوريوس والماجستير وتوزيع الخبرة العلمية.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
04:50 PM

جدة.. "الحميدان" يوقّع مذكرة تعاون مشتركة مع جامعة ميتشغن الأمريكية

أطلق اليوم دليل الهوية البصرية وروزنامة البرامج التدريبية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
1
185

وقع مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، اليوم، مذكرة تفاهم مع جامعة ميتشغن الشرقية بالولايات المتحدة الأمريكية؛ للتعاون في مجال تطوير كلية التصاميم والفنون.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاستشارية العليا للجامعة بقاعة الجوهرة بالفيصلية، وبحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات وعدد كبير من مسؤولي وقيادات الجامعة؛ حيث تم خلال اللقاء إطلاق دليل الهوية البصرية للجامعة، وتدشين روزنامة التدريب لمنسوبي الجامعة للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي.

وفي كلمته بهذه المناسبة أبدى وكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة، الدكتور ماجد المرعشي، سعادته لإطلاق الهوية البصرية التي ستنطلق بها الجامعة إلى العالمية، مبينًا أن برنامج الروزنامة التدريبية المنسجم مع رؤية المملكة، يتضمن تنفيذ (541) ساعة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والإداريين بالشطرين الرجال والسيدات، وتحت إشراف مركز ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي.

عقب ذلك قدّم المشرف العام على مركز ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، الدكتور نايف الزارع؛ عرضًا لروزنامة البرامج التدريبية وآلية تحديد الاحتياجات التدريبية وكيفية اختيارها، موضحًا بأن عدد هذه البرامج وصل (464) برنامجًا ستنفذ خلال الفصل التدريبي الثاني.

تلا ذلك قام الحميدان ومدير جامعة ميتشغن الشرقية، بتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة؛ بهدف تشجيع التبادل العلمي بين طلاب وأساتذة الجامعتين، ومجالات التطوير الأكاديمي والبحث والنشر العلمي لطلاب مرحلتَي البكالوريوس والماجستير وتوزيع الخبرة العلمية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,384
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,285
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,643
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,944

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة