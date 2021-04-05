"إل جي" تُوقف قسم الهواتف الذكية بعد تكبُّده خسائر مليارية

الشركة الكورية أعلنت في يناير أنها تدرس جميع الخيارات

قالت شركة إل جي الكورية الجنوبية للإلكترونيات، اليوم الإثنين، إنها ستوقف إنتاج ومبيعات قسم الهواتف الذكية الذي يتكبَّد خسائر.

ووفق "رويترز"، كانت "إل جي" قد أعلنت في يناير أنها تدرس جميع الخيارات لهذا النشاط بعد أن سجّل خسائر بلغ مجموعها نحو 4.5 مليار دولار على مدى ما يقرب من ست سنوات.