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مهرجان بريدة للتمور يستقبل عددًا من السفراء لدى المملكة

اطّلعوا على حركة البيع والشراء والفعاليات والبرامج

استقبل مهرجان بريدة للتمور عددًا من السفراء لدى المملكة، الذين اطّلعوا على حركة البيع والشراء والفعاليات والبرامج التي يقدمها المهرجان.

وأبدى السفير الياباني فوميو إيواي إعجابه بالفعاليات والبرامج التي يقدمها المهرجان، مشيدًا بحجم المبيعات وتميز وجودة المنتج.

كما أثنى السفير المغربي مصطفى المنصوري على المهرجان ووفرة التمور وتنوعها، وحسن التنظيم والإعداد لمثل هذه الفعاليات الاقتصادية المهمة.

فيما نوه السفير الموريتاني سيد عالي إلى جهود القائمين على المهرجان وبالفعاليات والبرامج التي يقدمها للزوار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مهرجان بريدة للتمور يستقبل عددًا من السفراء لدى المملكة
سبق

استقبل مهرجان بريدة للتمور عددًا من السفراء لدى المملكة، الذين اطّلعوا على حركة البيع والشراء والفعاليات والبرامج التي يقدمها المهرجان.

وأبدى السفير الياباني فوميو إيواي إعجابه بالفعاليات والبرامج التي يقدمها المهرجان، مشيدًا بحجم المبيعات وتميز وجودة المنتج.

كما أثنى السفير المغربي مصطفى المنصوري على المهرجان ووفرة التمور وتنوعها، وحسن التنظيم والإعداد لمثل هذه الفعاليات الاقتصادية المهمة.

فيما نوه السفير الموريتاني سيد عالي إلى جهود القائمين على المهرجان وبالفعاليات والبرامج التي يقدمها للزوار.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
04:29 PM

مهرجان بريدة للتمور يستقبل عددًا من السفراء لدى المملكة

اطّلعوا على حركة البيع والشراء والفعاليات والبرامج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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استقبل مهرجان بريدة للتمور عددًا من السفراء لدى المملكة، الذين اطّلعوا على حركة البيع والشراء والفعاليات والبرامج التي يقدمها المهرجان.

وأبدى السفير الياباني فوميو إيواي إعجابه بالفعاليات والبرامج التي يقدمها المهرجان، مشيدًا بحجم المبيعات وتميز وجودة المنتج.

كما أثنى السفير المغربي مصطفى المنصوري على المهرجان ووفرة التمور وتنوعها، وحسن التنظيم والإعداد لمثل هذه الفعاليات الاقتصادية المهمة.

فيما نوه السفير الموريتاني سيد عالي إلى جهود القائمين على المهرجان وبالفعاليات والبرامج التي يقدمها للزوار.

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