النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هذا ما يحدث لجسمك عند شرب الماء صباحًا على معدة خاوية

في تقرير مهم لصحة الملايين حول العالم نشرته مجلة ألمانية

في تقرير مهم لصحة الملايين حول العالم؛ أشارت مجلة "فرويندين" الألمانية إلى مجموعة من الآثار التي تظهر في الجسم عند شرب الماء على معدة خاوية في الصباح.

الآثار التي تناولتها المجلة، ونقلتها وكالة الأنباء الألمانية، الأحد، تشمل الفوائد التالية:

إزالة السموم من الجسم

يتعافى الجسم خلال الليل ويتخلص من السموم والمواد الضارة به، وعندما يشرب المرء الماء على معدة خاوية؛ فإن ذلك يساعد الجسم على التخلص من السموم، بالإضافة إلى تعزيز إنتاج خلايا العضلات وخلايا الدم الجديدة.

تحسين عملية الأيض

أكدت المجلة الألمانية، أن شرب الماء على معدة خاوية يعمل على زيادة معدل الأيض بنسبة تصل إلى 24%، وتزداد أهمية السوائل إذا كان المرء يتبع نظامًا غذائيًّا خاصًّا؛ علاوة على أن ارتفاع معدل الأيض يعني أن الجهاز الهضمي يعمل بصورة أفضل؛ وهو ما يساعد على إنقاص الوزن بصورة أسهل.

التخفيف من حُرقة واضطرابات المعدة

تحدث اضطرابات الهضم بسبب زيادة الحموضة في المعدة، وإذا وصل السائل الحامض إلى المريء فسوف يشعر المرء بعدم الارتياح، ولكن عند شرب الماء بعد الاستيقاظ من النوم؛ فإنه يتم تخفيف الحمض وتجنب حرقة المعدة، كما تستعد المعدة بذلك لتناول وجبة الإفطار.

يؤدي نقص السوائل في الجسم إلى ظهور البثور والتجاعيد بشكل مبكر، وقد أظهرت الدراسات الحديثة أن شرب 500 مل من الماء على معدة خاوية يحفز الدورة الدموية بصورة كبيرة ويجعل البشرة أكثر نضارة وليونة.

منع حصوات الكلى والتهابات المثانة

يساعد شرب الماء على معدة خاوية على تجنب تكوّن الحصوات في الكلى وحدوث التهابات المثانة؛ حيث تعمل السوائل الكافية على تخفيف حمض المعدة وطرد السموم من الجسم.

تقوية الجهاز المناعي

يعمل شرب الماء بعد الاستيقاظ من النوم، على الحفاظ على توازن الجهاز اللمفاوي؛ وبالتالي يصبح المرء أقل عُرضة للعدوى ومسببات الأمراض.

شرب الماء جسم الإنسان

الرئيسية/ محطات

اعلان
هذا ما يحدث لجسمك عند شرب الماء صباحًا على معدة خاوية
سبق

في تقرير مهم لصحة الملايين حول العالم؛ أشارت مجلة "فرويندين" الألمانية إلى مجموعة من الآثار التي تظهر في الجسم عند شرب الماء على معدة خاوية في الصباح.

الآثار التي تناولتها المجلة، ونقلتها وكالة الأنباء الألمانية، الأحد، تشمل الفوائد التالية:

إزالة السموم من الجسم

يتعافى الجسم خلال الليل ويتخلص من السموم والمواد الضارة به، وعندما يشرب المرء الماء على معدة خاوية؛ فإن ذلك يساعد الجسم على التخلص من السموم، بالإضافة إلى تعزيز إنتاج خلايا العضلات وخلايا الدم الجديدة.

تحسين عملية الأيض

أكدت المجلة الألمانية، أن شرب الماء على معدة خاوية يعمل على زيادة معدل الأيض بنسبة تصل إلى 24%، وتزداد أهمية السوائل إذا كان المرء يتبع نظامًا غذائيًّا خاصًّا؛ علاوة على أن ارتفاع معدل الأيض يعني أن الجهاز الهضمي يعمل بصورة أفضل؛ وهو ما يساعد على إنقاص الوزن بصورة أسهل.

التخفيف من حُرقة واضطرابات المعدة

تحدث اضطرابات الهضم بسبب زيادة الحموضة في المعدة، وإذا وصل السائل الحامض إلى المريء فسوف يشعر المرء بعدم الارتياح، ولكن عند شرب الماء بعد الاستيقاظ من النوم؛ فإنه يتم تخفيف الحمض وتجنب حرقة المعدة، كما تستعد المعدة بذلك لتناول وجبة الإفطار.

يؤدي نقص السوائل في الجسم إلى ظهور البثور والتجاعيد بشكل مبكر، وقد أظهرت الدراسات الحديثة أن شرب 500 مل من الماء على معدة خاوية يحفز الدورة الدموية بصورة كبيرة ويجعل البشرة أكثر نضارة وليونة.

منع حصوات الكلى والتهابات المثانة

يساعد شرب الماء على معدة خاوية على تجنب تكوّن الحصوات في الكلى وحدوث التهابات المثانة؛ حيث تعمل السوائل الكافية على تخفيف حمض المعدة وطرد السموم من الجسم.

تقوية الجهاز المناعي

يعمل شرب الماء بعد الاستيقاظ من النوم، على الحفاظ على توازن الجهاز اللمفاوي؛ وبالتالي يصبح المرء أقل عُرضة للعدوى ومسببات الأمراض.

30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441
08:34 AM

هذا ما يحدث لجسمك عند شرب الماء صباحًا على معدة خاوية

في تقرير مهم لصحة الملايين حول العالم نشرته مجلة ألمانية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
5,588

في تقرير مهم لصحة الملايين حول العالم؛ أشارت مجلة "فرويندين" الألمانية إلى مجموعة من الآثار التي تظهر في الجسم عند شرب الماء على معدة خاوية في الصباح.

الآثار التي تناولتها المجلة، ونقلتها وكالة الأنباء الألمانية، الأحد، تشمل الفوائد التالية:

إزالة السموم من الجسم

يتعافى الجسم خلال الليل ويتخلص من السموم والمواد الضارة به، وعندما يشرب المرء الماء على معدة خاوية؛ فإن ذلك يساعد الجسم على التخلص من السموم، بالإضافة إلى تعزيز إنتاج خلايا العضلات وخلايا الدم الجديدة.

تحسين عملية الأيض

أكدت المجلة الألمانية، أن شرب الماء على معدة خاوية يعمل على زيادة معدل الأيض بنسبة تصل إلى 24%، وتزداد أهمية السوائل إذا كان المرء يتبع نظامًا غذائيًّا خاصًّا؛ علاوة على أن ارتفاع معدل الأيض يعني أن الجهاز الهضمي يعمل بصورة أفضل؛ وهو ما يساعد على إنقاص الوزن بصورة أسهل.

التخفيف من حُرقة واضطرابات المعدة

تحدث اضطرابات الهضم بسبب زيادة الحموضة في المعدة، وإذا وصل السائل الحامض إلى المريء فسوف يشعر المرء بعدم الارتياح، ولكن عند شرب الماء بعد الاستيقاظ من النوم؛ فإنه يتم تخفيف الحمض وتجنب حرقة المعدة، كما تستعد المعدة بذلك لتناول وجبة الإفطار.

يؤدي نقص السوائل في الجسم إلى ظهور البثور والتجاعيد بشكل مبكر، وقد أظهرت الدراسات الحديثة أن شرب 500 مل من الماء على معدة خاوية يحفز الدورة الدموية بصورة كبيرة ويجعل البشرة أكثر نضارة وليونة.

منع حصوات الكلى والتهابات المثانة

يساعد شرب الماء على معدة خاوية على تجنب تكوّن الحصوات في الكلى وحدوث التهابات المثانة؛ حيث تعمل السوائل الكافية على تخفيف حمض المعدة وطرد السموم من الجسم.

تقوية الجهاز المناعي

يعمل شرب الماء بعد الاستيقاظ من النوم، على الحفاظ على توازن الجهاز اللمفاوي؛ وبالتالي يصبح المرء أقل عُرضة للعدوى ومسببات الأمراض.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,012
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,585
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,954
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,474

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة