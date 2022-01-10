النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 4778 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 893 خلال الـ24 ساعة الماضية

ردم وتهذيب وتعزيز.. 30 يوماً من أعمال "النقل" لصيانة الطرق بالمملكة

مشروعات تعمل على تحسين الجودة.. و"العادية والجذرية" دراسات وبرامج

نفّذت وزارة النقل والخدمات اللوجستية خلال شهر ديسمبر، عددًا من الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في مناطق المملكة، بهدف رفع مستوى الصيانة والجودة وتعزيز كفاءة التشغيل، من خلال فحص وتحديد الاحتياجات وفق عديد من الإجراءات والدراسات؛ وذلك ضمن جهودها المستمرة في رفع مستوى جودة الطرق بما ينعكس على سلامة قاصديه.

وعملت الوزارة على تنفيذ مشروعات من شأنها رفع مستوى الجودة والصيانة على الطرق، منها تنظيف مجاري الأودية وتنظيف منشأة تصريف المياه لـ(6,167) موقعًا، وردم مواقع الانجرافات بسبب الأمطار بعدد (280) موقعاً، إضافة إلى تنفيذ أعمال إزالة الكثبان الرملية من حرم الطرق بحوالي (941,643) متراً مكعباً.

وقامت الوزارة بمسح وتهذيب وتسوية أكتاف الطرق بحوالي (18,2) كم، ومسح وتهذيب الطرق الترابية بطول (4,9) كم، وكشط وإعادة سفلتة (1,2) كم، وإعادة استخدام (10,840) متراً مكعباً من الأسفلت المكشوط، وذلك ضمن أعمال الوزارة التي تسهم في رفع الجودة على الطرق من خلال برامج أعمال الصيانة العادية والجذرية.

يُذكر أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف رفع مستوى السلامة على الطرق؛ حيث تهدف الإستراتيجية للوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، إضافة إلى خفض الوفيات على الطرق بأكثر من 50%، وهو ما يسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطن من خلال رفع مستوى السلامة على الطرق وتوفير خيارات تنقل آمنة وذات مستوى عالٍ من الجودة والسلامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ردم وتهذيب وتعزيز.. 30 يوماً من أعمال "النقل" لصيانة الطرق بالمملكة
سبق

نفّذت وزارة النقل والخدمات اللوجستية خلال شهر ديسمبر، عددًا من الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في مناطق المملكة، بهدف رفع مستوى الصيانة والجودة وتعزيز كفاءة التشغيل، من خلال فحص وتحديد الاحتياجات وفق عديد من الإجراءات والدراسات؛ وذلك ضمن جهودها المستمرة في رفع مستوى جودة الطرق بما ينعكس على سلامة قاصديه.

وعملت الوزارة على تنفيذ مشروعات من شأنها رفع مستوى الجودة والصيانة على الطرق، منها تنظيف مجاري الأودية وتنظيف منشأة تصريف المياه لـ(6,167) موقعًا، وردم مواقع الانجرافات بسبب الأمطار بعدد (280) موقعاً، إضافة إلى تنفيذ أعمال إزالة الكثبان الرملية من حرم الطرق بحوالي (941,643) متراً مكعباً.

وقامت الوزارة بمسح وتهذيب وتسوية أكتاف الطرق بحوالي (18,2) كم، ومسح وتهذيب الطرق الترابية بطول (4,9) كم، وكشط وإعادة سفلتة (1,2) كم، وإعادة استخدام (10,840) متراً مكعباً من الأسفلت المكشوط، وذلك ضمن أعمال الوزارة التي تسهم في رفع الجودة على الطرق من خلال برامج أعمال الصيانة العادية والجذرية.

يُذكر أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف رفع مستوى السلامة على الطرق؛ حيث تهدف الإستراتيجية للوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، إضافة إلى خفض الوفيات على الطرق بأكثر من 50%، وهو ما يسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطن من خلال رفع مستوى السلامة على الطرق وتوفير خيارات تنقل آمنة وذات مستوى عالٍ من الجودة والسلامة.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
01:58 PM

ردم وتهذيب وتعزيز.. 30 يوماً من أعمال "النقل" لصيانة الطرق بالمملكة

مشروعات تعمل على تحسين الجودة.. و"العادية والجذرية" دراسات وبرامج

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
422

نفّذت وزارة النقل والخدمات اللوجستية خلال شهر ديسمبر، عددًا من الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في مناطق المملكة، بهدف رفع مستوى الصيانة والجودة وتعزيز كفاءة التشغيل، من خلال فحص وتحديد الاحتياجات وفق عديد من الإجراءات والدراسات؛ وذلك ضمن جهودها المستمرة في رفع مستوى جودة الطرق بما ينعكس على سلامة قاصديه.

وعملت الوزارة على تنفيذ مشروعات من شأنها رفع مستوى الجودة والصيانة على الطرق، منها تنظيف مجاري الأودية وتنظيف منشأة تصريف المياه لـ(6,167) موقعًا، وردم مواقع الانجرافات بسبب الأمطار بعدد (280) موقعاً، إضافة إلى تنفيذ أعمال إزالة الكثبان الرملية من حرم الطرق بحوالي (941,643) متراً مكعباً.

وقامت الوزارة بمسح وتهذيب وتسوية أكتاف الطرق بحوالي (18,2) كم، ومسح وتهذيب الطرق الترابية بطول (4,9) كم، وكشط وإعادة سفلتة (1,2) كم، وإعادة استخدام (10,840) متراً مكعباً من الأسفلت المكشوط، وذلك ضمن أعمال الوزارة التي تسهم في رفع الجودة على الطرق من خلال برامج أعمال الصيانة العادية والجذرية.

يُذكر أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف رفع مستوى السلامة على الطرق؛ حيث تهدف الإستراتيجية للوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، إضافة إلى خفض الوفيات على الطرق بأكثر من 50%، وهو ما يسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطن من خلال رفع مستوى السلامة على الطرق وتوفير خيارات تنقل آمنة وذات مستوى عالٍ من الجودة والسلامة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,394
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,360
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,730
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,639

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة