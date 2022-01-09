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أمانة القصيم: صيانة مليون متر مربع من طرق بريدة

خلال العام الماضي وعلى مساحة تجاوزت مليون م2

أنهت أمانة منطقة القصيم خلال العام الماضي 2021، أعمال صيانة (21) طريقًا بمدينة بريدة، على مساحة تجاوزت مليون م2؛ وذلك ضمن برنامج الأمانة لتحسين حالة الطرق.

وشملت الأعمال التي نفّذتها الإدارة العامة للتشغيل والصيانة: تجديد الطبقة الإسفلتية، وأعمال الدهانات والعلامات الأرضية، بالإضافة إلى تجديد الأرصفة المتهالكة؛ فيما تجاوزت أطوال الطرق المخدومة (48)كم، وتواصل أمانة منطقة القصيم أعمالها في هذا الاتجاه ضمن مستهدفات برنامج جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة القصيم: صيانة مليون متر مربع من طرق بريدة
سبق

أنهت أمانة منطقة القصيم خلال العام الماضي 2021، أعمال صيانة (21) طريقًا بمدينة بريدة، على مساحة تجاوزت مليون م2؛ وذلك ضمن برنامج الأمانة لتحسين حالة الطرق.

وشملت الأعمال التي نفّذتها الإدارة العامة للتشغيل والصيانة: تجديد الطبقة الإسفلتية، وأعمال الدهانات والعلامات الأرضية، بالإضافة إلى تجديد الأرصفة المتهالكة؛ فيما تجاوزت أطوال الطرق المخدومة (48)كم، وتواصل أمانة منطقة القصيم أعمالها في هذا الاتجاه ضمن مستهدفات برنامج جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
11:40 AM

أمانة القصيم: صيانة مليون متر مربع من طرق بريدة

خلال العام الماضي وعلى مساحة تجاوزت مليون م2

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القصيم
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أنهت أمانة منطقة القصيم خلال العام الماضي 2021، أعمال صيانة (21) طريقًا بمدينة بريدة، على مساحة تجاوزت مليون م2؛ وذلك ضمن برنامج الأمانة لتحسين حالة الطرق.

وشملت الأعمال التي نفّذتها الإدارة العامة للتشغيل والصيانة: تجديد الطبقة الإسفلتية، وأعمال الدهانات والعلامات الأرضية، بالإضافة إلى تجديد الأرصفة المتهالكة؛ فيما تجاوزت أطوال الطرق المخدومة (48)كم، وتواصل أمانة منطقة القصيم أعمالها في هذا الاتجاه ضمن مستهدفات برنامج جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,356
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,331
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,724
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,632

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