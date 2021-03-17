النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 393 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 231 خلال الـ24 ساعة الماضية

رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع يدشن مشروع توحيد أنظمة المراسلات وحفظ الوثائق

أحد مشاريع الخطة الاستراتيجية والتحول الرقمي

دشن رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان، اليوم، في المركز الرئيس بالرياض، مشروع توحيد أنظمة المراسلات وحفظ الوثائق في الهيئة الملكية.

واطلع خلال مراسم التدشين التي حضرها عدد من مديري العموم على عرض موجز عن المشروع الخاص بمركز الوثائق والمعلومات بالتعاون مع قطاع تقنية المعلومات، وهو أحد مشاريع الخطة الاستراتيجية وخطط التحول الرقمي في الهيئة الملكية.

ويتكون المشروع من نظام الاتصالات الإدارية (مراسلات) ونظام إدارة الوثائق الإلكترونية (وثائق)، وسيساهم في سرعة الإنجاز ورفع كفاءة الأداء. وسيتم ربط النظامين مع النظام الوطني الموحد للمراسلات الحكومية (يسر).

ويسمح نظام (مراسلات) بإرسال المعاملات والخطابات بكافة أنواعها إلكترونياً بين جميع إدارات وقطاعات الهيئة الملكية وتتبعها، بالإضافة إلى توريد وتصدير المعاملات مع الجهات الخارجية، في حين يمكن نظام (وثائق) من حفظ الوثائق بكافة أنواعها إلكترونياً حسب تصنيف مركز الوثائق والمحفوظات، بالإضافة إلى التصنيفات الخاصة بكل إدارة.

واشتمل العرض أيضًا على نظام (اجتماعات) الذي يعمل على إدارة اجتماعات مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع عبر تنظيم وتبسيط إنشاء الاجتماعات وتأكيد الحضور، بالإضافة إلى الموافقة الإلكترونية على المحاضر وحفظها في نظام واحد.

يذكر أن المشروع سيتم إطلاقه تجريبيًّا يوم الأحد 21 من شهر مارس الحالي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع يدشن مشروع توحيد أنظمة المراسلات وحفظ الوثائق
سبق

دشن رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان، اليوم، في المركز الرئيس بالرياض، مشروع توحيد أنظمة المراسلات وحفظ الوثائق في الهيئة الملكية.

واطلع خلال مراسم التدشين التي حضرها عدد من مديري العموم على عرض موجز عن المشروع الخاص بمركز الوثائق والمعلومات بالتعاون مع قطاع تقنية المعلومات، وهو أحد مشاريع الخطة الاستراتيجية وخطط التحول الرقمي في الهيئة الملكية.

ويتكون المشروع من نظام الاتصالات الإدارية (مراسلات) ونظام إدارة الوثائق الإلكترونية (وثائق)، وسيساهم في سرعة الإنجاز ورفع كفاءة الأداء. وسيتم ربط النظامين مع النظام الوطني الموحد للمراسلات الحكومية (يسر).

ويسمح نظام (مراسلات) بإرسال المعاملات والخطابات بكافة أنواعها إلكترونياً بين جميع إدارات وقطاعات الهيئة الملكية وتتبعها، بالإضافة إلى توريد وتصدير المعاملات مع الجهات الخارجية، في حين يمكن نظام (وثائق) من حفظ الوثائق بكافة أنواعها إلكترونياً حسب تصنيف مركز الوثائق والمحفوظات، بالإضافة إلى التصنيفات الخاصة بكل إدارة.

واشتمل العرض أيضًا على نظام (اجتماعات) الذي يعمل على إدارة اجتماعات مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع عبر تنظيم وتبسيط إنشاء الاجتماعات وتأكيد الحضور، بالإضافة إلى الموافقة الإلكترونية على المحاضر وحفظها في نظام واحد.

يذكر أن المشروع سيتم إطلاقه تجريبيًّا يوم الأحد 21 من شهر مارس الحالي.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
04:21 PM

رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع يدشن مشروع توحيد أنظمة المراسلات وحفظ الوثائق

أحد مشاريع الخطة الاستراتيجية والتحول الرقمي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
0
458

دشن رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان، اليوم، في المركز الرئيس بالرياض، مشروع توحيد أنظمة المراسلات وحفظ الوثائق في الهيئة الملكية.

واطلع خلال مراسم التدشين التي حضرها عدد من مديري العموم على عرض موجز عن المشروع الخاص بمركز الوثائق والمعلومات بالتعاون مع قطاع تقنية المعلومات، وهو أحد مشاريع الخطة الاستراتيجية وخطط التحول الرقمي في الهيئة الملكية.

ويتكون المشروع من نظام الاتصالات الإدارية (مراسلات) ونظام إدارة الوثائق الإلكترونية (وثائق)، وسيساهم في سرعة الإنجاز ورفع كفاءة الأداء. وسيتم ربط النظامين مع النظام الوطني الموحد للمراسلات الحكومية (يسر).

ويسمح نظام (مراسلات) بإرسال المعاملات والخطابات بكافة أنواعها إلكترونياً بين جميع إدارات وقطاعات الهيئة الملكية وتتبعها، بالإضافة إلى توريد وتصدير المعاملات مع الجهات الخارجية، في حين يمكن نظام (وثائق) من حفظ الوثائق بكافة أنواعها إلكترونياً حسب تصنيف مركز الوثائق والمحفوظات، بالإضافة إلى التصنيفات الخاصة بكل إدارة.

واشتمل العرض أيضًا على نظام (اجتماعات) الذي يعمل على إدارة اجتماعات مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع عبر تنظيم وتبسيط إنشاء الاجتماعات وتأكيد الحضور، بالإضافة إلى الموافقة الإلكترونية على المحاضر وحفظها في نظام واحد.

يذكر أن المشروع سيتم إطلاقه تجريبيًّا يوم الأحد 21 من شهر مارس الحالي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,175
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,317
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,159
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,501

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة