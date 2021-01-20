"سلطان الخيرية" تُوَقّع عقد مشروع "تعزيز استخدامات اللغة العربية"

بالتعاون مع شركة "وادي مكة المعرفة" المملوكة لجامعة أم القرى

وقّعت مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، اليوم، عقد مشروع "تعزيز استخدامات اللغة العربية في المجتمعات الناطقة بغيرها"، مع شركة "وادي مكة المعرفة" والمملوكة لجامعة أم القرى.

وقّع العقد مديرُ عام المؤسسة "صالح بن إبراهيم الخليفي"، والمدير التنفيذي لشركة وادي مكة المعرفة المهندس "أمين يماني".

ويأتي المشروع انطلاقًا من اهتمام المؤسسة باللغة العربية، والمساهمة بانتشارها والعمل على تعزيز استخدامات اللغة العربية عالميًّا؛ سواء من خلال القطاعات الأممية كمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، أو من خلال القطاعات الأكاديمية المختلفة كالجامعات وغيرها في مختلف أنحاء العالم.

وجاء المشروع في إطار سعي المؤسسة وشركة وادي مكة المعرفة، إلى تحقيق هدف مشترك يخدم تعزيز استخدامات اللغة العربية في المجتمعات الناطقة بغيرها؛ من خلال التعاون المشترك بينهما؛ لتحقيق هذا الهدف، بإصدار منهج علمي لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وباعتبار أن الشركة تتمتع بالإمكانيات والاستعداد والخبرة والتأهيل لتقديم الخدمات والكفاءات والخبرات العلمية والبحثية والاستشارية في مجالات متنوعة؛ ومنها خدمات ترجمة الكتب والمقررات العالمية والأبحاث، والندوات والمؤتمرات والخطب والدروس.

ويتضمن المشروع طباعة إصدار خاص من كتاب الطالب، المستوى الأول والثاني والثالث والرابع، في سلسلة أم القرى لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، مصمم بجودة عالية، وتوفير نسخة إلكترونية للكتاب.

ويشمل المشروع طباعة إصدار خاص من كتاب المعلم، المستوى الأول والثاني والثالث والرابع، في سلسلة أم القرى لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، مصمم بجودة عالية، وتوفير نسخة إلكترونية له، كما يحتوي المشروع على تنفيذ عدد من الدورات التدريبية "واقعي"، وعدد من الدورات التدريبية عن طريق الاتصال المرئي عن بُعد.

يُذكر أن مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، تقود جهودًا كبيرة في تعزيز اللغة العربية في المحافل الدولية؛ وذلك عبر العديد من المسارات التي يتبناها برنامج الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود لدعم اللغة العربية في اليونسكو، عبر شراكات فاعلة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".

وتُعد المؤسسة شريكًا استراتيجيًّا لمنظمة اليونسكو؛ لدعم الاهتمام باللغة العربية، وتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة في هذا الجانب.