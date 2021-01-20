النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
البداية كانت ورود بلاغ حول احتجاز تحت تهديد السلاح داخل وحدة سكنية بحي المعيزيلة

القبض على شخص قتل شقيق زوجته وتسبّب في استشهاد اثنيْن من رجال الأمن بالرياض

"سلطان الخيرية" تُوَقّع عقد مشروع "تعزيز استخدامات اللغة العربية"

بالتعاون مع شركة "وادي مكة المعرفة" المملوكة لجامعة أم القرى

وقّعت مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، اليوم، عقد مشروع "تعزيز استخدامات اللغة العربية في المجتمعات الناطقة بغيرها"، مع شركة "وادي مكة المعرفة" والمملوكة لجامعة أم القرى.

وقّع العقد مديرُ عام المؤسسة "صالح بن إبراهيم الخليفي"، والمدير التنفيذي لشركة وادي مكة المعرفة المهندس "أمين يماني".

ويأتي المشروع انطلاقًا من اهتمام المؤسسة باللغة العربية، والمساهمة بانتشارها والعمل على تعزيز استخدامات اللغة العربية عالميًّا؛ سواء من خلال القطاعات الأممية كمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، أو من خلال القطاعات الأكاديمية المختلفة كالجامعات وغيرها في مختلف أنحاء العالم.

وجاء المشروع في إطار سعي المؤسسة وشركة وادي مكة المعرفة، إلى تحقيق هدف مشترك يخدم تعزيز استخدامات اللغة العربية في المجتمعات الناطقة بغيرها؛ من خلال التعاون المشترك بينهما؛ لتحقيق هذا الهدف، بإصدار منهج علمي لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وباعتبار أن الشركة تتمتع بالإمكانيات والاستعداد والخبرة والتأهيل لتقديم الخدمات والكفاءات والخبرات العلمية والبحثية والاستشارية في مجالات متنوعة؛ ومنها خدمات ترجمة الكتب والمقررات العالمية والأبحاث، والندوات والمؤتمرات والخطب والدروس.

ويتضمن المشروع طباعة إصدار خاص من كتاب الطالب، المستوى الأول والثاني والثالث والرابع، في سلسلة أم القرى لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، مصمم بجودة عالية، وتوفير نسخة إلكترونية للكتاب.

ويشمل المشروع طباعة إصدار خاص من كتاب المعلم، المستوى الأول والثاني والثالث والرابع، في سلسلة أم القرى لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، مصمم بجودة عالية، وتوفير نسخة إلكترونية له، كما يحتوي المشروع على تنفيذ عدد من الدورات التدريبية "واقعي"، وعدد من الدورات التدريبية عن طريق الاتصال المرئي عن بُعد.

يُذكر أن مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، تقود جهودًا كبيرة في تعزيز اللغة العربية في المحافل الدولية؛ وذلك عبر العديد من المسارات التي يتبناها برنامج الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود لدعم اللغة العربية في اليونسكو، عبر شراكات فاعلة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".

وتُعد المؤسسة شريكًا استراتيجيًّا لمنظمة اليونسكو؛ لدعم الاهتمام باللغة العربية، وتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة في هذا الجانب.

مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

اعلان
"سلطان الخيرية" تُوَقّع عقد مشروع "تعزيز استخدامات اللغة العربية"
سبق

وقّعت مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، اليوم، عقد مشروع "تعزيز استخدامات اللغة العربية في المجتمعات الناطقة بغيرها"، مع شركة "وادي مكة المعرفة" والمملوكة لجامعة أم القرى.

وقّع العقد مديرُ عام المؤسسة "صالح بن إبراهيم الخليفي"، والمدير التنفيذي لشركة وادي مكة المعرفة المهندس "أمين يماني".

ويأتي المشروع انطلاقًا من اهتمام المؤسسة باللغة العربية، والمساهمة بانتشارها والعمل على تعزيز استخدامات اللغة العربية عالميًّا؛ سواء من خلال القطاعات الأممية كمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، أو من خلال القطاعات الأكاديمية المختلفة كالجامعات وغيرها في مختلف أنحاء العالم.

وجاء المشروع في إطار سعي المؤسسة وشركة وادي مكة المعرفة، إلى تحقيق هدف مشترك يخدم تعزيز استخدامات اللغة العربية في المجتمعات الناطقة بغيرها؛ من خلال التعاون المشترك بينهما؛ لتحقيق هذا الهدف، بإصدار منهج علمي لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وباعتبار أن الشركة تتمتع بالإمكانيات والاستعداد والخبرة والتأهيل لتقديم الخدمات والكفاءات والخبرات العلمية والبحثية والاستشارية في مجالات متنوعة؛ ومنها خدمات ترجمة الكتب والمقررات العالمية والأبحاث، والندوات والمؤتمرات والخطب والدروس.

ويتضمن المشروع طباعة إصدار خاص من كتاب الطالب، المستوى الأول والثاني والثالث والرابع، في سلسلة أم القرى لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، مصمم بجودة عالية، وتوفير نسخة إلكترونية للكتاب.

ويشمل المشروع طباعة إصدار خاص من كتاب المعلم، المستوى الأول والثاني والثالث والرابع، في سلسلة أم القرى لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، مصمم بجودة عالية، وتوفير نسخة إلكترونية له، كما يحتوي المشروع على تنفيذ عدد من الدورات التدريبية "واقعي"، وعدد من الدورات التدريبية عن طريق الاتصال المرئي عن بُعد.

يُذكر أن مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، تقود جهودًا كبيرة في تعزيز اللغة العربية في المحافل الدولية؛ وذلك عبر العديد من المسارات التي يتبناها برنامج الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود لدعم اللغة العربية في اليونسكو، عبر شراكات فاعلة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".

وتُعد المؤسسة شريكًا استراتيجيًّا لمنظمة اليونسكو؛ لدعم الاهتمام باللغة العربية، وتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة في هذا الجانب.

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
01:52 PM

"سلطان الخيرية" تُوَقّع عقد مشروع "تعزيز استخدامات اللغة العربية"

بالتعاون مع شركة "وادي مكة المعرفة" المملوكة لجامعة أم القرى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
157

وقّعت مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، اليوم، عقد مشروع "تعزيز استخدامات اللغة العربية في المجتمعات الناطقة بغيرها"، مع شركة "وادي مكة المعرفة" والمملوكة لجامعة أم القرى.

وقّع العقد مديرُ عام المؤسسة "صالح بن إبراهيم الخليفي"، والمدير التنفيذي لشركة وادي مكة المعرفة المهندس "أمين يماني".

ويأتي المشروع انطلاقًا من اهتمام المؤسسة باللغة العربية، والمساهمة بانتشارها والعمل على تعزيز استخدامات اللغة العربية عالميًّا؛ سواء من خلال القطاعات الأممية كمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، أو من خلال القطاعات الأكاديمية المختلفة كالجامعات وغيرها في مختلف أنحاء العالم.

وجاء المشروع في إطار سعي المؤسسة وشركة وادي مكة المعرفة، إلى تحقيق هدف مشترك يخدم تعزيز استخدامات اللغة العربية في المجتمعات الناطقة بغيرها؛ من خلال التعاون المشترك بينهما؛ لتحقيق هذا الهدف، بإصدار منهج علمي لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وباعتبار أن الشركة تتمتع بالإمكانيات والاستعداد والخبرة والتأهيل لتقديم الخدمات والكفاءات والخبرات العلمية والبحثية والاستشارية في مجالات متنوعة؛ ومنها خدمات ترجمة الكتب والمقررات العالمية والأبحاث، والندوات والمؤتمرات والخطب والدروس.

ويتضمن المشروع طباعة إصدار خاص من كتاب الطالب، المستوى الأول والثاني والثالث والرابع، في سلسلة أم القرى لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، مصمم بجودة عالية، وتوفير نسخة إلكترونية للكتاب.

ويشمل المشروع طباعة إصدار خاص من كتاب المعلم، المستوى الأول والثاني والثالث والرابع، في سلسلة أم القرى لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، مصمم بجودة عالية، وتوفير نسخة إلكترونية له، كما يحتوي المشروع على تنفيذ عدد من الدورات التدريبية "واقعي"، وعدد من الدورات التدريبية عن طريق الاتصال المرئي عن بُعد.

يُذكر أن مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، تقود جهودًا كبيرة في تعزيز اللغة العربية في المحافل الدولية؛ وذلك عبر العديد من المسارات التي يتبناها برنامج الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود لدعم اللغة العربية في اليونسكو، عبر شراكات فاعلة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".

وتُعد المؤسسة شريكًا استراتيجيًّا لمنظمة اليونسكو؛ لدعم الاهتمام باللغة العربية، وتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة في هذا الجانب.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,475
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,093
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,899
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,875

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي
السعودية تدشن عصر المدن الذكية

السعودية تدشن عصر المدن الذكية

علي آل شرمة
التفاصيل تصنع الفرق

التفاصيل تصنع الفرق

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة