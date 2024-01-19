شهر وجثمانه بالثلاجة .. "أمانة تبوك" كاشفة قصة وفاة عامل الـ 20 عاماً: ننتظر متسلّمه!

أكّدت أن وفاته كانت طبيعية بمنزله وقالت: نتعامل مع مثل هذا الحالات بكل اهتمام وحرص

ردّت أمانة تبوك على استفسار لـ"سبق"، حول وجود جثمان وافد من جنسية آسيوية؛ كان يعمل لدى الأمانة لأكثر من 20 عاماً حتى تُوفي -رحمه الله- وفاة طبيعية في منزله قبل شهر، ويقبع في ثلاجة الموتى بأحد المستشفيات في مدينة تبوك؛ حيث لم يتم نقل الجثمان حتى الآن رغم مراجعة ذويه وأهل الخير لإنهاء الإجراءات من مبدأ إكرام الميت دفنه.

وأوضحت الأمانة، أن العامل تُوفي -رحمه الله- فجر يوم 16 / 04 / 1441هـ في مستشفى الملك خالد، وإبلاغ الأمانة تمّ بتاريخ 18 / 4 / 1441هـ، وفور ورود خبر الوفاة قامت الإدارة المعنية بالأمانة فوراً باتخاذ الإجراءات ابتداءً من انتقال مندوب الأمانة للمستشفى لتسلُّم التقرير الطبي كأول الإجراءات اللازمة، والتباحث مع سفارة بلاده حول ترحيل الجثمان.

وتابعت: "وقد انتهت جميع الإجراءات وبانتظار أن تتم تسمية المفوض بتسلُّم الجثة من قِبل سفارة بلاده، وتؤكّد الأمانة أنها تتعامل مع مثل هذه الحالات بكل اهتمام وحرص".