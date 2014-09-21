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"أمير مكة" يعلن فوز "رئيس نيوم" بجائزة الاعتدال في دورتها الخامسة

تقديراً لمسيرته الشخصية والعملية وأفكاره التطويرية التي عكست مفاهيم الاعتدال السعودي

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة رئيس مجلس أمناء جائزة الاعتدال الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة اليوم الفائز بجائزة الاعتدال في دورتها الخامسة لعام 2021 / 1443، وهو المهندس نظمي النصر؛ الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم.

وقال أمير منطقة مكة المكرّمة "يسرني في هذا اليوم، إن أعلن الفائز بجائزة الاعتدال في دورتها الخامسة لعام 2021/1443 وهو المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم، نظير جهوده الوطنية المُقدرة، وطموحه السعودي البارز، الذي عزّز من خلاله صورة ذهنيةً إيجابيةً عن المملكة قيادة وشعباً، مستثمراً الفرص التي أتاحها قادة هذه البلاد لكل أبناء الوطن.

وأضاف الفيصل، "عكست مسيرته الشخصية والعملية وأفكاره التطويرية مفاهيم الاعتدال السعودي الذي اتخذته هذه البلاد المباركة قيادةً وشعباً منهجاً لها منذ تأسيسها".

جاء ذلك لدى ترؤس الفيصل اجتماعاً بحضور رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي؛ نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة، وعميد معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال الدكتور الحسن المناخرة الأمين العام للجائزة.

وتعد الجائزة إحدى أهم الجوائز المحفزة لتعزيز قيم الاعتدال والوسطية ومكافحة التطرف بجميع أشكاله داخلياً وخارجياً، حيث تعد جائزة الاعتدال الأولى في هذا المجال، التي تعد رافداً من الروافد المؤكّدة لنهج المملكة العربية السعودية المتبني للفكر الوسطي المعتدل منذ نشأتها مبينة الجهود الحثيثة في استئصال الأفكار المتطرفة ومحاربتها بكل الطرق والوسائل وتعزيز قيم الاعتدال وتطبيقاته في شتى المجالات.

وتهدف هذه الجائزة إلى تعزيز خمسة مفاهيم رئيسة لدى المجتمع، تتمثل في إبراز الصورة الحقيقة للمملكة في مجال الاعتدال، ودعم الجهود في مجال الاعتدال، وتشجيع المبادرات المعززة لثقافة الاعتدال، إضافة إلى زيادة مستوى الوعي حول أهمية الاعتدال في مجالات الحياة كافة، إلى جانب دعم وإبراز الجهود الرائدة للأفراد والجماعات أو الهيئات والمؤسسات التي تهدف إلى تعزيز مفهوم الاعتدال وتطبيقه.

جدير بالذكر أن جائزة الاعتدال نبعت من فكر الأمير خالد الفيصل، ورؤيته في بناء الإنسان والمكان وتحقيق الإنجاز والتميز والإبداع فيهما ومنهجه الدائم "لا للتطرف لا للتكفير، لا للتغريب، نعم للاعتدال في الفكر والسياسة والاقتصاد والثقافة، إنه الدين والحياة، إنه الإسلام والحضارة، إنه منهج الاعتدال السعودي".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمير مكة" يعلن فوز "رئيس نيوم" بجائزة الاعتدال في دورتها الخامسة
سبق

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة رئيس مجلس أمناء جائزة الاعتدال الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة اليوم الفائز بجائزة الاعتدال في دورتها الخامسة لعام 2021 / 1443، وهو المهندس نظمي النصر؛ الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم.

وقال أمير منطقة مكة المكرّمة "يسرني في هذا اليوم، إن أعلن الفائز بجائزة الاعتدال في دورتها الخامسة لعام 2021/1443 وهو المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم، نظير جهوده الوطنية المُقدرة، وطموحه السعودي البارز، الذي عزّز من خلاله صورة ذهنيةً إيجابيةً عن المملكة قيادة وشعباً، مستثمراً الفرص التي أتاحها قادة هذه البلاد لكل أبناء الوطن.

وأضاف الفيصل، "عكست مسيرته الشخصية والعملية وأفكاره التطويرية مفاهيم الاعتدال السعودي الذي اتخذته هذه البلاد المباركة قيادةً وشعباً منهجاً لها منذ تأسيسها".

جاء ذلك لدى ترؤس الفيصل اجتماعاً بحضور رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي؛ نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة، وعميد معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال الدكتور الحسن المناخرة الأمين العام للجائزة.

وتعد الجائزة إحدى أهم الجوائز المحفزة لتعزيز قيم الاعتدال والوسطية ومكافحة التطرف بجميع أشكاله داخلياً وخارجياً، حيث تعد جائزة الاعتدال الأولى في هذا المجال، التي تعد رافداً من الروافد المؤكّدة لنهج المملكة العربية السعودية المتبني للفكر الوسطي المعتدل منذ نشأتها مبينة الجهود الحثيثة في استئصال الأفكار المتطرفة ومحاربتها بكل الطرق والوسائل وتعزيز قيم الاعتدال وتطبيقاته في شتى المجالات.

وتهدف هذه الجائزة إلى تعزيز خمسة مفاهيم رئيسة لدى المجتمع، تتمثل في إبراز الصورة الحقيقة للمملكة في مجال الاعتدال، ودعم الجهود في مجال الاعتدال، وتشجيع المبادرات المعززة لثقافة الاعتدال، إضافة إلى زيادة مستوى الوعي حول أهمية الاعتدال في مجالات الحياة كافة، إلى جانب دعم وإبراز الجهود الرائدة للأفراد والجماعات أو الهيئات والمؤسسات التي تهدف إلى تعزيز مفهوم الاعتدال وتطبيقه.

جدير بالذكر أن جائزة الاعتدال نبعت من فكر الأمير خالد الفيصل، ورؤيته في بناء الإنسان والمكان وتحقيق الإنجاز والتميز والإبداع فيهما ومنهجه الدائم "لا للتطرف لا للتكفير، لا للتغريب، نعم للاعتدال في الفكر والسياسة والاقتصاد والثقافة، إنه الدين والحياة، إنه الإسلام والحضارة، إنه منهج الاعتدال السعودي".

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
02:12 PM

"أمير مكة" يعلن فوز "رئيس نيوم" بجائزة الاعتدال في دورتها الخامسة

تقديراً لمسيرته الشخصية والعملية وأفكاره التطويرية التي عكست مفاهيم الاعتدال السعودي

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عبدالله الراجحي - جدة
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أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة رئيس مجلس أمناء جائزة الاعتدال الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة اليوم الفائز بجائزة الاعتدال في دورتها الخامسة لعام 2021 / 1443، وهو المهندس نظمي النصر؛ الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم.

وقال أمير منطقة مكة المكرّمة "يسرني في هذا اليوم، إن أعلن الفائز بجائزة الاعتدال في دورتها الخامسة لعام 2021/1443 وهو المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم، نظير جهوده الوطنية المُقدرة، وطموحه السعودي البارز، الذي عزّز من خلاله صورة ذهنيةً إيجابيةً عن المملكة قيادة وشعباً، مستثمراً الفرص التي أتاحها قادة هذه البلاد لكل أبناء الوطن.

وأضاف الفيصل، "عكست مسيرته الشخصية والعملية وأفكاره التطويرية مفاهيم الاعتدال السعودي الذي اتخذته هذه البلاد المباركة قيادةً وشعباً منهجاً لها منذ تأسيسها".

جاء ذلك لدى ترؤس الفيصل اجتماعاً بحضور رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي؛ نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة، وعميد معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال الدكتور الحسن المناخرة الأمين العام للجائزة.

وتعد الجائزة إحدى أهم الجوائز المحفزة لتعزيز قيم الاعتدال والوسطية ومكافحة التطرف بجميع أشكاله داخلياً وخارجياً، حيث تعد جائزة الاعتدال الأولى في هذا المجال، التي تعد رافداً من الروافد المؤكّدة لنهج المملكة العربية السعودية المتبني للفكر الوسطي المعتدل منذ نشأتها مبينة الجهود الحثيثة في استئصال الأفكار المتطرفة ومحاربتها بكل الطرق والوسائل وتعزيز قيم الاعتدال وتطبيقاته في شتى المجالات.

وتهدف هذه الجائزة إلى تعزيز خمسة مفاهيم رئيسة لدى المجتمع، تتمثل في إبراز الصورة الحقيقة للمملكة في مجال الاعتدال، ودعم الجهود في مجال الاعتدال، وتشجيع المبادرات المعززة لثقافة الاعتدال، إضافة إلى زيادة مستوى الوعي حول أهمية الاعتدال في مجالات الحياة كافة، إلى جانب دعم وإبراز الجهود الرائدة للأفراد والجماعات أو الهيئات والمؤسسات التي تهدف إلى تعزيز مفهوم الاعتدال وتطبيقه.

جدير بالذكر أن جائزة الاعتدال نبعت من فكر الأمير خالد الفيصل، ورؤيته في بناء الإنسان والمكان وتحقيق الإنجاز والتميز والإبداع فيهما ومنهجه الدائم "لا للتطرف لا للتكفير، لا للتغريب، نعم للاعتدال في الفكر والسياسة والاقتصاد والثقافة، إنه الدين والحياة، إنه الإسلام والحضارة، إنه منهج الاعتدال السعودي".

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