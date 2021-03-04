صدر قرار مدير الأمن العام بترقية مذكر بن سعيد الكودري أحد منسوبي القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض لرتبة رئيس رقباء.
"الكودري" لرتبة رئيس رقباء بأمن طرق الرياض
صدر قرار مدير الأمن العام بترقية مذكر بن سعيد الكودري أحد منسوبي القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض لرتبة رئيس رقباء.
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"الكودري" لرتبة رئيس رقباء بأمن طرق الرياضصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-04
04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
09:23 PM
"الكودري" لرتبة رئيس رقباء بأمن طرق الرياض
صدر قرار مدير الأمن العام بترقية مذكر بن سعيد الكودري أحد منسوبي القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض لرتبة رئيس رقباء.
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