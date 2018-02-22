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انطلاق فعاليات مهرجان الشرقية للخيل العربية الأصيلة بالخُبر.. اليوم

يُقام برعاية أمير المنطقة.. وتتنافس خلاله 450 حصانًا محليًّا وعالميًّا

تنطلق فعاليات مهرجان الشرقية للخيل العربية الأصيلة على أرض المدينة الرياضية بالصالة الخضراء بمدينة الخُبر في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس، وذلك تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف.

ومن المقرر أن تستمر الفعاليات 4 أيام متواصلة، وتختتم يوم الأحد 25 من شهر فبراير الجاري، وتتخللها الكثير من الأنشطة والبرامج الترفيهية والفنية والثقافية.

وكشفت اللجنة العليا للمهرجان خلال مؤتمر صحفي، عقدته مساء أمس، عن مشاركة 450 حصانًا محليًّا وعالميًّا، ترجع إلى 140 مالكًا من جميع أنحاء العالم. وأشارت إلى تخصيص هدايا ثمينة في انتظار الجمهور.

وقال خالد بن حسن القحطاني، رئيس اللجنة العليا للمهرجان: إن اللجنة استعدت جيدًا لانطلاق الفعاليات اليوم الخميس، وتستمر حتى يوم الأحد، وفق جدول زمني، يتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة، التي تتواصل على مدار اليوم.

وتابع القحطاني: المهرجان هو الأول من نوعه الذي يقام في المنطقة الشرقية، وهو بمنزلة احتفالية كبرى بالخيل العربية الأصيلة، وتاريخها الطويل في شبه الجزيرة العربية سلمًا وحربًا.

وأوضح أن "المهرجان يتضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، من بينها بطولتان للخيول: الأولى بطولة محلية للخيل العربية للفئةc، وتشارك فيها أكثر من 270 حصانًا. والثانية بطولة دولية، تحت اسم (بطولة الخليج لجمال الخيل المصرية)، ويشارك فيها 170 حصانًا.

وأشار إلى أن "جميع الخيول المشاركة ترجع إلى أكثر من 140 مالكًا للخيول من المملكة العربية السعودية، ومن دول الخليج، ومصر، والدول الأوروبية، بجانب مشاركة مُلاك سعوديين، يملكون إسطبلات في دول أوروبية".

من جانبه، قال حمد بن عوض بن قريعة، نائب رئيس اللجنة العليا للمهرجان: إن فعاليات المهرجان تشهد إقامة معرض فني كبير، تحت عنوان "الخيل العربية بعيون عالمية"، تشارك فيه نخبة من الفنانين العالميين، بعضهم يشترك في السعودية للمرة الأولى بمعروضاته النادرة، التي تجسد حبهم للخيول العربية.

وأضاف: يتضمن المهرجان أيضًا في آخر أيامه (يوم الأحد) إقامة ندوة ثقافية في فندق "كمبنسكي" الخُبر تحت عنوان "من هنا كانت البداية"، يحضرها عدد من المهتمين والمثقفين والمتخصصين في تاريخ الحصان العربي.

وأردف: الندوة ستركز اهتمامها على تاريخ الخيول العربية، وما تتصف به من صفات شكلية وجمالية وعضوية. وستخلص هذه الندوة إلى منشأ الخيول العربية من الجزيرة العربية، وأنها سرعان ما انتشرت إلى ربوع العالم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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انطلاق فعاليات مهرجان الشرقية للخيل العربية الأصيلة بالخُبر.. اليوم
سبق

تنطلق فعاليات مهرجان الشرقية للخيل العربية الأصيلة على أرض المدينة الرياضية بالصالة الخضراء بمدينة الخُبر في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس، وذلك تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف.

ومن المقرر أن تستمر الفعاليات 4 أيام متواصلة، وتختتم يوم الأحد 25 من شهر فبراير الجاري، وتتخللها الكثير من الأنشطة والبرامج الترفيهية والفنية والثقافية.

وكشفت اللجنة العليا للمهرجان خلال مؤتمر صحفي، عقدته مساء أمس، عن مشاركة 450 حصانًا محليًّا وعالميًّا، ترجع إلى 140 مالكًا من جميع أنحاء العالم. وأشارت إلى تخصيص هدايا ثمينة في انتظار الجمهور.

وقال خالد بن حسن القحطاني، رئيس اللجنة العليا للمهرجان: إن اللجنة استعدت جيدًا لانطلاق الفعاليات اليوم الخميس، وتستمر حتى يوم الأحد، وفق جدول زمني، يتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة، التي تتواصل على مدار اليوم.

وتابع القحطاني: المهرجان هو الأول من نوعه الذي يقام في المنطقة الشرقية، وهو بمنزلة احتفالية كبرى بالخيل العربية الأصيلة، وتاريخها الطويل في شبه الجزيرة العربية سلمًا وحربًا.

وأوضح أن "المهرجان يتضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، من بينها بطولتان للخيول: الأولى بطولة محلية للخيل العربية للفئةc، وتشارك فيها أكثر من 270 حصانًا. والثانية بطولة دولية، تحت اسم (بطولة الخليج لجمال الخيل المصرية)، ويشارك فيها 170 حصانًا.

وأشار إلى أن "جميع الخيول المشاركة ترجع إلى أكثر من 140 مالكًا للخيول من المملكة العربية السعودية، ومن دول الخليج، ومصر، والدول الأوروبية، بجانب مشاركة مُلاك سعوديين، يملكون إسطبلات في دول أوروبية".

من جانبه، قال حمد بن عوض بن قريعة، نائب رئيس اللجنة العليا للمهرجان: إن فعاليات المهرجان تشهد إقامة معرض فني كبير، تحت عنوان "الخيل العربية بعيون عالمية"، تشارك فيه نخبة من الفنانين العالميين، بعضهم يشترك في السعودية للمرة الأولى بمعروضاته النادرة، التي تجسد حبهم للخيول العربية.

وأضاف: يتضمن المهرجان أيضًا في آخر أيامه (يوم الأحد) إقامة ندوة ثقافية في فندق "كمبنسكي" الخُبر تحت عنوان "من هنا كانت البداية"، يحضرها عدد من المهتمين والمثقفين والمتخصصين في تاريخ الحصان العربي.

وأردف: الندوة ستركز اهتمامها على تاريخ الخيول العربية، وما تتصف به من صفات شكلية وجمالية وعضوية. وستخلص هذه الندوة إلى منشأ الخيول العربية من الجزيرة العربية، وأنها سرعان ما انتشرت إلى ربوع العالم.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
01:09 AM

انطلاق فعاليات مهرجان الشرقية للخيل العربية الأصيلة بالخُبر.. اليوم

يُقام برعاية أمير المنطقة.. وتتنافس خلاله 450 حصانًا محليًّا وعالميًّا

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حامد العلي - الدمام
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تنطلق فعاليات مهرجان الشرقية للخيل العربية الأصيلة على أرض المدينة الرياضية بالصالة الخضراء بمدينة الخُبر في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس، وذلك تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف.

ومن المقرر أن تستمر الفعاليات 4 أيام متواصلة، وتختتم يوم الأحد 25 من شهر فبراير الجاري، وتتخللها الكثير من الأنشطة والبرامج الترفيهية والفنية والثقافية.

وكشفت اللجنة العليا للمهرجان خلال مؤتمر صحفي، عقدته مساء أمس، عن مشاركة 450 حصانًا محليًّا وعالميًّا، ترجع إلى 140 مالكًا من جميع أنحاء العالم. وأشارت إلى تخصيص هدايا ثمينة في انتظار الجمهور.

وقال خالد بن حسن القحطاني، رئيس اللجنة العليا للمهرجان: إن اللجنة استعدت جيدًا لانطلاق الفعاليات اليوم الخميس، وتستمر حتى يوم الأحد، وفق جدول زمني، يتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة، التي تتواصل على مدار اليوم.

وتابع القحطاني: المهرجان هو الأول من نوعه الذي يقام في المنطقة الشرقية، وهو بمنزلة احتفالية كبرى بالخيل العربية الأصيلة، وتاريخها الطويل في شبه الجزيرة العربية سلمًا وحربًا.

وأوضح أن "المهرجان يتضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، من بينها بطولتان للخيول: الأولى بطولة محلية للخيل العربية للفئةc، وتشارك فيها أكثر من 270 حصانًا. والثانية بطولة دولية، تحت اسم (بطولة الخليج لجمال الخيل المصرية)، ويشارك فيها 170 حصانًا.

وأشار إلى أن "جميع الخيول المشاركة ترجع إلى أكثر من 140 مالكًا للخيول من المملكة العربية السعودية، ومن دول الخليج، ومصر، والدول الأوروبية، بجانب مشاركة مُلاك سعوديين، يملكون إسطبلات في دول أوروبية".

من جانبه، قال حمد بن عوض بن قريعة، نائب رئيس اللجنة العليا للمهرجان: إن فعاليات المهرجان تشهد إقامة معرض فني كبير، تحت عنوان "الخيل العربية بعيون عالمية"، تشارك فيه نخبة من الفنانين العالميين، بعضهم يشترك في السعودية للمرة الأولى بمعروضاته النادرة، التي تجسد حبهم للخيول العربية.

وأضاف: يتضمن المهرجان أيضًا في آخر أيامه (يوم الأحد) إقامة ندوة ثقافية في فندق "كمبنسكي" الخُبر تحت عنوان "من هنا كانت البداية"، يحضرها عدد من المهتمين والمثقفين والمتخصصين في تاريخ الحصان العربي.

وأردف: الندوة ستركز اهتمامها على تاريخ الخيول العربية، وما تتصف به من صفات شكلية وجمالية وعضوية. وستخلص هذه الندوة إلى منشأ الخيول العربية من الجزيرة العربية، وأنها سرعان ما انتشرت إلى ربوع العالم.

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