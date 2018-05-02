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هيئة مكة تستعد لفترة الاختبارات بجولات ميدانية

تكثيف الدوريات الميدانية حول المدارس والكليات

كلف فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة عدداً من منسوبيه الميدانيين من ذوي الخبرات والكفاءة للعمل في فترة الاختبارات.

وتركز خطة العمل خلال هذه الفترة على تكثيف الدوريات الميدانية حول المدارس والكليات الجامعية بالتنسيق والمساندة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري أن خطة العمل الميداني في فترة الإختبارات تشمل جميع هيئات منطقة مكة المكرمة، وتكثف الوجود الميداني بتسيير الجولات الميدانية وبذل كافة الجهود الميدانية والتوعوية مع تقديم التوجيه والنصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة، مشيداً بما يجده فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة من دعم مستمر من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ومتابعة من الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في سبيل تحقيق تطلعات ولاة أمرنا أيدهم الله.

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هيئة مكة تستعد لفترة الاختبارات بجولات ميدانية
سبق

كلف فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة عدداً من منسوبيه الميدانيين من ذوي الخبرات والكفاءة للعمل في فترة الاختبارات.

وتركز خطة العمل خلال هذه الفترة على تكثيف الدوريات الميدانية حول المدارس والكليات الجامعية بالتنسيق والمساندة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري أن خطة العمل الميداني في فترة الإختبارات تشمل جميع هيئات منطقة مكة المكرمة، وتكثف الوجود الميداني بتسيير الجولات الميدانية وبذل كافة الجهود الميدانية والتوعوية مع تقديم التوجيه والنصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة، مشيداً بما يجده فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة من دعم مستمر من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ومتابعة من الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في سبيل تحقيق تطلعات ولاة أمرنا أيدهم الله.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
11:14 PM

هيئة مكة تستعد لفترة الاختبارات بجولات ميدانية

تكثيف الدوريات الميدانية حول المدارس والكليات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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كلف فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة عدداً من منسوبيه الميدانيين من ذوي الخبرات والكفاءة للعمل في فترة الاختبارات.

وتركز خطة العمل خلال هذه الفترة على تكثيف الدوريات الميدانية حول المدارس والكليات الجامعية بالتنسيق والمساندة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري أن خطة العمل الميداني في فترة الإختبارات تشمل جميع هيئات منطقة مكة المكرمة، وتكثف الوجود الميداني بتسيير الجولات الميدانية وبذل كافة الجهود الميدانية والتوعوية مع تقديم التوجيه والنصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة، مشيداً بما يجده فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة من دعم مستمر من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ومتابعة من الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في سبيل تحقيق تطلعات ولاة أمرنا أيدهم الله.

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