الخرطوم.. تغييرات كبيرة في قيادة الجيش والأجهزة الأمنية السودانية

أعلنت مصادر سودانية، عن صدور تغييرات كبيرة في قيادة الجيش والأجهزة الأمنية السودانية.
وطبقًا للمصادر فإنه تم إعفاء مديري الاستخبارات السودانية وجهاز الأمن والمخابرات والأمن العسكري، ومدير الشرطة ونائبه من منصبيهما.
أعلنت مصادر سودانية، عن صدور تغييرات كبيرة في قيادة الجيش والأجهزة الأمنية السودانية.
وطبقًا للمصادر فإنه تم إعفاء مديري الاستخبارات السودانية وجهاز الأمن والمخابرات والأمن العسكري، ومدير الشرطة ونائبه من منصبيهما.
أعلنت مصادر سودانية، عن صدور تغييرات كبيرة في قيادة الجيش والأجهزة الأمنية السودانية.
وطبقًا للمصادر فإنه تم إعفاء مديري الاستخبارات السودانية وجهاز الأمن والمخابرات والأمن العسكري، ومدير الشرطة ونائبه من منصبيهما.
أعلنت مصادر سودانية، عن صدور تغييرات كبيرة في قيادة الجيش والأجهزة الأمنية السودانية.
وطبقًا للمصادر فإنه تم إعفاء مديري الاستخبارات السودانية وجهاز الأمن والمخابرات والأمن العسكري، ومدير الشرطة ونائبه من منصبيهما.