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الخرطوم.. تغييرات كبيرة في قيادة الجيش والأجهزة الأمنية السودانية

شملت إعفاء مديري الاستخبارات وجهاز الأمن والمخابرات والأمن العسكري

أعلنت مصادر سودانية، عن صدور تغييرات كبيرة في قيادة الجيش والأجهزة الأمنية السودانية.


وطبقًا للمصادر فإنه تم إعفاء مديري الاستخبارات السودانية وجهاز الأمن والمخابرات والأمن العسكري، ومدير الشرطة ونائبه من منصبيهما.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الخرطوم.. تغييرات كبيرة في قيادة الجيش والأجهزة الأمنية السودانية
سبق

أعلنت مصادر سودانية، عن صدور تغييرات كبيرة في قيادة الجيش والأجهزة الأمنية السودانية.


وطبقًا للمصادر فإنه تم إعفاء مديري الاستخبارات السودانية وجهاز الأمن والمخابرات والأمن العسكري، ومدير الشرطة ونائبه من منصبيهما.

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443
04:27 PM

الخرطوم.. تغييرات كبيرة في قيادة الجيش والأجهزة الأمنية السودانية

شملت إعفاء مديري الاستخبارات وجهاز الأمن والمخابرات والأمن العسكري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت مصادر سودانية، عن صدور تغييرات كبيرة في قيادة الجيش والأجهزة الأمنية السودانية.


وطبقًا للمصادر فإنه تم إعفاء مديري الاستخبارات السودانية وجهاز الأمن والمخابرات والأمن العسكري، ومدير الشرطة ونائبه من منصبيهما.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,885
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,380
38 مليار ..

38 مليار ..

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2.5 مليار ..

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