النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجيش الأيفواري يؤكد مقتل 6 أشخاص على الأقل في هجومين إرهابيين

شنه نحو 60 مسلحًا في منطقة "كافولو" قرب الحدود مع بوركينا فاسو

أعلن الجيش الإيفواري أمس مقتل ستة أشخاص على الأقل من بينهم جنديان ورجل أمن، في هجومين استهدفا مركزين للجيش شمالي البلاد.

وأفاد بيان للجيش، بأن جنديين قُتلا في هجوم على معسكر في منطقة "كافولو" قرب الحدود مع بوركينا فاسو شنه نحو 60 إرهابيًا مدججين بالسلاح.

وأضاف البيان أن "الهجوم الثاني وقع في بلدة "كولوبوغو"، حيث استهدف أفراد مجهولون مركزًا للشرطة، ما أدى لمقتل أحد عناصر الأمن و3 مدنيين، مشيرًا إلى أن القوات الإيفوارية تنفذ عملية تمشيط في المنطقة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الجيش الأيفواري يؤكد مقتل 6 أشخاص على الأقل في هجومين إرهابيين
سبق

أعلن الجيش الإيفواري أمس مقتل ستة أشخاص على الأقل من بينهم جنديان ورجل أمن، في هجومين استهدفا مركزين للجيش شمالي البلاد.

وأفاد بيان للجيش، بأن جنديين قُتلا في هجوم على معسكر في منطقة "كافولو" قرب الحدود مع بوركينا فاسو شنه نحو 60 إرهابيًا مدججين بالسلاح.

وأضاف البيان أن "الهجوم الثاني وقع في بلدة "كولوبوغو"، حيث استهدف أفراد مجهولون مركزًا للشرطة، ما أدى لمقتل أحد عناصر الأمن و3 مدنيين، مشيرًا إلى أن القوات الإيفوارية تنفذ عملية تمشيط في المنطقة.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
12:30 AM

الجيش الأيفواري يؤكد مقتل 6 أشخاص على الأقل في هجومين إرهابيين

شنه نحو 60 مسلحًا في منطقة "كافولو" قرب الحدود مع بوركينا فاسو

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
50

أعلن الجيش الإيفواري أمس مقتل ستة أشخاص على الأقل من بينهم جنديان ورجل أمن، في هجومين استهدفا مركزين للجيش شمالي البلاد.

وأفاد بيان للجيش، بأن جنديين قُتلا في هجوم على معسكر في منطقة "كافولو" قرب الحدود مع بوركينا فاسو شنه نحو 60 إرهابيًا مدججين بالسلاح.

وأضاف البيان أن "الهجوم الثاني وقع في بلدة "كولوبوغو"، حيث استهدف أفراد مجهولون مركزًا للشرطة، ما أدى لمقتل أحد عناصر الأمن و3 مدنيين، مشيرًا إلى أن القوات الإيفوارية تنفذ عملية تمشيط في المنطقة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,643
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,676
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,727
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,926

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة