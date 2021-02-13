"الأرصاد": طقس مستقر على معظم المناطق.. وتكوُّن الضباب على شمال المملكة

سماء غائمة في الغربية والجنوبية تتخللها تشكيلات سحب رعدية بالمرتفعات

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً على غرب وجنوب غرب المملكة؛ قد تتخللها تشكيلاتٌ من السحب الرعدية على مرتفعات عسير والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، وطقساً مستقراً بوجهٍ عام على باقي مناطق المملكة، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما يكون ارتفاع الموج على الخليج العربي من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.