العملاق البرازيلي BRF ينشئ مصنعًا للدواجن بالسعودية بقيمة 350 مليون دولار

قالت شركة BRF البرازيلية اليوم إنها وقعت مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمار العامة السعودي، وفقًا لوكالة الأنباء البرازيلية.



ووفقًا للاتفاقية، سيتم إنشاء مشروع مشترك لإنتاج وبيع منتجات الدواجن الطازجة والمجمدة والمعالجة في المملكة العربية السعودية.



وستمتلك الشركة البرازيلية حصة قدرها 70% من المشروع المشترك، بينما سيمتلك الصندوق السعودي حصة قدرها 30% منه، وتقدر قيمة الاستثمار بنحو 350 مليون دولار، وسيشمل مركزًا للأعمال الحلال.