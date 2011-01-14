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العملاق البرازيلي BRF ينشئ مصنعًا للدواجن بالسعودية بقيمة 350 مليون دولار

قالت شركة BRF البرازيلية اليوم إنها وقعت مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمار العامة السعودي، وفقًا لوكالة الأنباء البرازيلية.

ووفقًا للاتفاقية، سيتم إنشاء مشروع مشترك لإنتاج وبيع منتجات الدواجن الطازجة والمجمدة والمعالجة في المملكة العربية السعودية.

وستمتلك الشركة البرازيلية حصة قدرها 70% من المشروع المشترك، بينما سيمتلك الصندوق السعودي حصة قدرها 30% منه، وتقدر قيمة الاستثمار بنحو 350 مليون دولار، وسيشمل مركزًا للأعمال الحلال.

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العملاق البرازيلي BRF ينشئ مصنعًا للدواجن بالسعودية بقيمة 350 مليون دولار
سبق

قالت شركة BRF البرازيلية اليوم إنها وقعت مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمار العامة السعودي، وفقًا لوكالة الأنباء البرازيلية.

ووفقًا للاتفاقية، سيتم إنشاء مشروع مشترك لإنتاج وبيع منتجات الدواجن الطازجة والمجمدة والمعالجة في المملكة العربية السعودية.

وستمتلك الشركة البرازيلية حصة قدرها 70% من المشروع المشترك، بينما سيمتلك الصندوق السعودي حصة قدرها 30% منه، وتقدر قيمة الاستثمار بنحو 350 مليون دولار، وسيشمل مركزًا للأعمال الحلال.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
11:01 PM

العملاق البرازيلي BRF ينشئ مصنعًا للدواجن بالسعودية بقيمة 350 مليون دولار

A A A
خالد علي - الرياض
4
9,475

قالت شركة BRF البرازيلية اليوم إنها وقعت مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمار العامة السعودي، وفقًا لوكالة الأنباء البرازيلية.

ووفقًا للاتفاقية، سيتم إنشاء مشروع مشترك لإنتاج وبيع منتجات الدواجن الطازجة والمجمدة والمعالجة في المملكة العربية السعودية.

وستمتلك الشركة البرازيلية حصة قدرها 70% من المشروع المشترك، بينما سيمتلك الصندوق السعودي حصة قدرها 30% منه، وتقدر قيمة الاستثمار بنحو 350 مليون دولار، وسيشمل مركزًا للأعمال الحلال.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,523
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,445
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,780
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,675

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