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أمريكا.. تلَف 500 جرعة من لقاح كورونا بسبب تصرُّف موظف

وقع في وقت سابق من هذا الأسبوع بولاية ويسكونسن وتم فصله

قالت شبكة "أورورا" للرعاية الصحية في ميلووكي بولاية ويسكونسن الأمريكية: إن تصرف أحد موظفيها، تَسَبّب في تلوث وتلف أكثر من 500 جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا.

وذكرت الشبكة أن الحادث وقع في وقت سابق من هذا الأسبوع. وفي التفاصيل تَبَيّن أن الموظف أخذ حاويات تحتوي على اللقاح من ثلاجة خاصة، ولم يُعدها في الوقت المناسب، ونتيجة لذلك "تعرضت 500 جرعة من اللقاح للتلف".

ووفق "روسيا اليوم"؛ ففي البداية اعتقدت الإدارة أن هذا التصرف حصل بشكل غير مقصود، من قِبَل الموظف؛ لكن في وقت لاحق "اعترف بأنه، أخذ اللقاح عمدًا من الثلاجة".

وأوضحت إدارة شبكة Aurora Health Care، أنه تم فصل الموظف المذكور من العمل.

ولم يتم تقديم أي معلومات عن دوافعه. وأخطرت إدارة الشبكة، السلطات المختصة بهذا الحادث؛ لإجراء مزيد من التحقيقات.

لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

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أمريكا.. تلَف 500 جرعة من لقاح كورونا بسبب تصرُّف موظف
سبق

قالت شبكة "أورورا" للرعاية الصحية في ميلووكي بولاية ويسكونسن الأمريكية: إن تصرف أحد موظفيها، تَسَبّب في تلوث وتلف أكثر من 500 جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا.

وذكرت الشبكة أن الحادث وقع في وقت سابق من هذا الأسبوع. وفي التفاصيل تَبَيّن أن الموظف أخذ حاويات تحتوي على اللقاح من ثلاجة خاصة، ولم يُعدها في الوقت المناسب، ونتيجة لذلك "تعرضت 500 جرعة من اللقاح للتلف".

ووفق "روسيا اليوم"؛ ففي البداية اعتقدت الإدارة أن هذا التصرف حصل بشكل غير مقصود، من قِبَل الموظف؛ لكن في وقت لاحق "اعترف بأنه، أخذ اللقاح عمدًا من الثلاجة".

وأوضحت إدارة شبكة Aurora Health Care، أنه تم فصل الموظف المذكور من العمل.

ولم يتم تقديم أي معلومات عن دوافعه. وأخطرت إدارة الشبكة، السلطات المختصة بهذا الحادث؛ لإجراء مزيد من التحقيقات.

31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
10:37 AM

أمريكا.. تلَف 500 جرعة من لقاح كورونا بسبب تصرُّف موظف

وقع في وقت سابق من هذا الأسبوع بولاية ويسكونسن وتم فصله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت شبكة "أورورا" للرعاية الصحية في ميلووكي بولاية ويسكونسن الأمريكية: إن تصرف أحد موظفيها، تَسَبّب في تلوث وتلف أكثر من 500 جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا.

وذكرت الشبكة أن الحادث وقع في وقت سابق من هذا الأسبوع. وفي التفاصيل تَبَيّن أن الموظف أخذ حاويات تحتوي على اللقاح من ثلاجة خاصة، ولم يُعدها في الوقت المناسب، ونتيجة لذلك "تعرضت 500 جرعة من اللقاح للتلف".

ووفق "روسيا اليوم"؛ ففي البداية اعتقدت الإدارة أن هذا التصرف حصل بشكل غير مقصود، من قِبَل الموظف؛ لكن في وقت لاحق "اعترف بأنه، أخذ اللقاح عمدًا من الثلاجة".

وأوضحت إدارة شبكة Aurora Health Care، أنه تم فصل الموظف المذكور من العمل.

ولم يتم تقديم أي معلومات عن دوافعه. وأخطرت إدارة الشبكة، السلطات المختصة بهذا الحادث؛ لإجراء مزيد من التحقيقات.

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