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خلال يوم.. العثور على سيارة سرقها أحد الجناة من محطة وقود بأشيقر

مالكُها ترَك المفتاح داخلها فباغته الجاني وهرب بها لمنطقة مجهولة

تَمَكّن رجال الأمن بمخفر شرطة أشيقر بمحافظة شقراء بدعم شرطة المحافظة وشرطة منطقة الرياض، من العثور على سيارة وافد، بعد أن قام بسرقتها أحد الجناة وهرب بها لمكان مجهول.

وتفصيلًا، قام وافد سوداني بركن سيارته من نوع جيب إيسوزو في محطة أشيقر، وأثناء نزوله وتركه مفتاح السيارة بداخلها قام أحد الجناة بسرقة المركبة والهروب بها لجهة غير معلومة.

وقام الوافد بإبلاغ مخفر شرطة أشيقر بالحادثة، فتم تكثيف الجهود للبحث عن المركبة، وفي اليوم التالي عثرت شرطة أشيقر على السيارة على طريق المستوي بالقرب من وادي الخويش الشمالي، وتم انتقال فِرَق الأدلة الجنائية لرفع الآثار المتعلقه بالحادثة.

الجهات الأمنية شقراء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلال يوم.. العثور على سيارة سرقها أحد الجناة من محطة وقود بأشيقر
سبق

تَمَكّن رجال الأمن بمخفر شرطة أشيقر بمحافظة شقراء بدعم شرطة المحافظة وشرطة منطقة الرياض، من العثور على سيارة وافد، بعد أن قام بسرقتها أحد الجناة وهرب بها لمكان مجهول.

وتفصيلًا، قام وافد سوداني بركن سيارته من نوع جيب إيسوزو في محطة أشيقر، وأثناء نزوله وتركه مفتاح السيارة بداخلها قام أحد الجناة بسرقة المركبة والهروب بها لجهة غير معلومة.

وقام الوافد بإبلاغ مخفر شرطة أشيقر بالحادثة، فتم تكثيف الجهود للبحث عن المركبة، وفي اليوم التالي عثرت شرطة أشيقر على السيارة على طريق المستوي بالقرب من وادي الخويش الشمالي، وتم انتقال فِرَق الأدلة الجنائية لرفع الآثار المتعلقه بالحادثة.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
11:44 AM

خلال يوم.. العثور على سيارة سرقها أحد الجناة من محطة وقود بأشيقر

مالكُها ترَك المفتاح داخلها فباغته الجاني وهرب بها لمنطقة مجهولة

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فلاح الجوفان - شقراء
3
4,983

تَمَكّن رجال الأمن بمخفر شرطة أشيقر بمحافظة شقراء بدعم شرطة المحافظة وشرطة منطقة الرياض، من العثور على سيارة وافد، بعد أن قام بسرقتها أحد الجناة وهرب بها لمكان مجهول.

وتفصيلًا، قام وافد سوداني بركن سيارته من نوع جيب إيسوزو في محطة أشيقر، وأثناء نزوله وتركه مفتاح السيارة بداخلها قام أحد الجناة بسرقة المركبة والهروب بها لجهة غير معلومة.

وقام الوافد بإبلاغ مخفر شرطة أشيقر بالحادثة، فتم تكثيف الجهود للبحث عن المركبة، وفي اليوم التالي عثرت شرطة أشيقر على السيارة على طريق المستوي بالقرب من وادي الخويش الشمالي، وتم انتقال فِرَق الأدلة الجنائية لرفع الآثار المتعلقه بالحادثة.

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