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غدًا.. وزارة الاستثمار تنظم اليوم السعودي للأعمال

على هامش فعاليات اليوم السعودي في إكسبو دبي

تنظم وزارة الاستثمار اليوم السعودي للأعمال، على هامش فعاليات اليوم السعودي في إكسبو دبي 2020، الذي يصادف يوم غدًا الجمعة؛ بهدف التعريف بجاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، وذلك تحت مظلة "استثمر في السعودية".


ويستضيف اليوم السعودي للأعمال عددًا من قادة كبرى الشركات والمستثمرين من مختلف الجنسيات، وأجنحة دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى أجنحة دول مجموعة العشرين؛ للحديث حول الفرص الاستثمارية في قطاعات مختلفة، منها: السياحة والتراث والثقافة، ومستقبل الطاقة والتكنولوجيا والإسكان.


ويتضمن اليوم السعودي للأعمال عددًا من الجلسات التي تستعرض المشاريع الكبرى في المملكة وورش العمل والاجتماعات الثنائية لمناقشة وتبادل الخبرات مع المستثمرين.


الجدير بالذكر أن اليوم السعودي في إكسبو دبي 2020، بتنظيم الجناح السعودي ومشاركة وزارة الاستثمار والجهات الحكومية, ويضم عدداً من الفعاليات الثقافية والتراثية والفنية لإثراء تجربة زوار الجناح السعودي، إضافة إلى اللقاءات والمنتديات التجارية والاقتصادية مع المستثمرين.

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غدًا.. وزارة الاستثمار تنظم اليوم السعودي للأعمال
سبق

تنظم وزارة الاستثمار اليوم السعودي للأعمال، على هامش فعاليات اليوم السعودي في إكسبو دبي 2020، الذي يصادف يوم غدًا الجمعة؛ بهدف التعريف بجاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، وذلك تحت مظلة "استثمر في السعودية".


ويستضيف اليوم السعودي للأعمال عددًا من قادة كبرى الشركات والمستثمرين من مختلف الجنسيات، وأجنحة دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى أجنحة دول مجموعة العشرين؛ للحديث حول الفرص الاستثمارية في قطاعات مختلفة، منها: السياحة والتراث والثقافة، ومستقبل الطاقة والتكنولوجيا والإسكان.


ويتضمن اليوم السعودي للأعمال عددًا من الجلسات التي تستعرض المشاريع الكبرى في المملكة وورش العمل والاجتماعات الثنائية لمناقشة وتبادل الخبرات مع المستثمرين.


الجدير بالذكر أن اليوم السعودي في إكسبو دبي 2020، بتنظيم الجناح السعودي ومشاركة وزارة الاستثمار والجهات الحكومية, ويضم عدداً من الفعاليات الثقافية والتراثية والفنية لإثراء تجربة زوار الجناح السعودي، إضافة إلى اللقاءات والمنتديات التجارية والاقتصادية مع المستثمرين.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
10:31 AM

غدًا.. وزارة الاستثمار تنظم اليوم السعودي للأعمال

على هامش فعاليات اليوم السعودي في إكسبو دبي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تنظم وزارة الاستثمار اليوم السعودي للأعمال، على هامش فعاليات اليوم السعودي في إكسبو دبي 2020، الذي يصادف يوم غدًا الجمعة؛ بهدف التعريف بجاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، وذلك تحت مظلة "استثمر في السعودية".


ويستضيف اليوم السعودي للأعمال عددًا من قادة كبرى الشركات والمستثمرين من مختلف الجنسيات، وأجنحة دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى أجنحة دول مجموعة العشرين؛ للحديث حول الفرص الاستثمارية في قطاعات مختلفة، منها: السياحة والتراث والثقافة، ومستقبل الطاقة والتكنولوجيا والإسكان.


ويتضمن اليوم السعودي للأعمال عددًا من الجلسات التي تستعرض المشاريع الكبرى في المملكة وورش العمل والاجتماعات الثنائية لمناقشة وتبادل الخبرات مع المستثمرين.


الجدير بالذكر أن اليوم السعودي في إكسبو دبي 2020، بتنظيم الجناح السعودي ومشاركة وزارة الاستثمار والجهات الحكومية, ويضم عدداً من الفعاليات الثقافية والتراثية والفنية لإثراء تجربة زوار الجناح السعودي، إضافة إلى اللقاءات والمنتديات التجارية والاقتصادية مع المستثمرين.

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142 مليون ..

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