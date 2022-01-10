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استطلاع الـ 5 ملايين.. ولي العهد يحصل على لقب الشخصية العربية الأبرز في 2021

وفق استطلاع للرأي أجراه موقع "روسيا اليوم" خلال الأيام الماضية  وأعلن نتائجه اليوم

أعلن موقع "روسيا اليوم"، الإثنين، حصول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ على لقب الشخصية العربية الأبرز لعام 2021، وفق استطلاع الرأي الذي أجراه الموقع خلال الأيام الماضية .

ووفق الموقع الروسي، شارك في التصويت الذي بدأ في 16 من ديسمبر 2021 وانتهى عند منتصف ليلة التاسع من يناير 2022، ما مجموعه (5320927) شخصاً؛ صوّت منهم لصالح ولي العهد (1947362) بواقع 36.7 %.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استطلاع الـ 5 ملايين.. ولي العهد يحصل على لقب الشخصية العربية الأبرز في 2021
سبق

أعلن موقع "روسيا اليوم"، الإثنين، حصول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ على لقب الشخصية العربية الأبرز لعام 2021، وفق استطلاع الرأي الذي أجراه الموقع خلال الأيام الماضية .

ووفق الموقع الروسي، شارك في التصويت الذي بدأ في 16 من ديسمبر 2021 وانتهى عند منتصف ليلة التاسع من يناير 2022، ما مجموعه (5320927) شخصاً؛ صوّت منهم لصالح ولي العهد (1947362) بواقع 36.7 %.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
01:14 PM

استطلاع الـ 5 ملايين.. ولي العهد يحصل على لقب الشخصية العربية الأبرز في 2021

وفق استطلاع للرأي أجراه موقع "روسيا اليوم" خلال الأيام الماضية  وأعلن نتائجه اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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9,096

أعلن موقع "روسيا اليوم"، الإثنين، حصول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ على لقب الشخصية العربية الأبرز لعام 2021، وفق استطلاع الرأي الذي أجراه الموقع خلال الأيام الماضية .

ووفق الموقع الروسي، شارك في التصويت الذي بدأ في 16 من ديسمبر 2021 وانتهى عند منتصف ليلة التاسع من يناير 2022، ما مجموعه (5320927) شخصاً؛ صوّت منهم لصالح ولي العهد (1947362) بواقع 36.7 %.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,392
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,357
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,730
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,639

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