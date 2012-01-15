"المعجب" يبحث مع وزير العدل الروسي تعزيز العلاقات النيابية بين البلدين

خلال زيارته إلى موسكو بمناسبة مرور 300 عام على تأسيس النيابة الروسية

استقبل وزير العدل الروسي كونستانتين أناتوليفيتش تشويتشينكو بمقر وزارة العدل الروسية في العاصمة الروسية موسكو النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، الذي يزور جمهورية روسيا الاتحادية هذه الأيام؛ للمشاركة في احتفال النيابة العامة الروسية بمناسبة مرور 300 عام على تأسيسها بدعوة من النائب العام الروسي.

وشهد اللقاء الحديث حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز العلاقات النيابية والعدلية بين البلدين وتطويرها.

جدير بالذكر أن العلاقات النيابية والقانونية بين البلدين شهدت تطورًا لافتًا في السنتين الأخيرتين؛ إثر توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة.