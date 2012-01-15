"المعجب" يبحث مع وزير العدل الروسي تعزيز العلاقات النيابية بين البلدين
خلال زيارته إلى موسكو بمناسبة مرور 300 عام على تأسيس النيابة الروسية
استقبل وزير العدل الروسي كونستانتين أناتوليفيتش تشويتشينكو بمقر وزارة العدل الروسية في العاصمة الروسية موسكو النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، الذي يزور جمهورية روسيا الاتحادية هذه الأيام؛ للمشاركة في احتفال النيابة العامة الروسية بمناسبة مرور 300 عام على تأسيسها بدعوة من النائب العام الروسي.
وشهد اللقاء الحديث حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز العلاقات النيابية والعدلية بين البلدين وتطويرها.
جدير بالذكر أن العلاقات النيابية والقانونية بين البلدين شهدت تطورًا لافتًا في السنتين الأخيرتين؛ إثر توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة.
"المعجب" يبحث مع وزير العدل الروسي تعزيز العلاقات النيابية بين البلدين
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2022-01-14
استقبل وزير العدل الروسي كونستانتين أناتوليفيتش تشويتشينكو بمقر وزارة العدل الروسية في العاصمة الروسية موسكو النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، الذي يزور جمهورية روسيا الاتحادية هذه الأيام؛ للمشاركة في احتفال النيابة العامة الروسية بمناسبة مرور 300 عام على تأسيسها بدعوة من النائب العام الروسي.
وشهد اللقاء الحديث حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز العلاقات النيابية والعدلية بين البلدين وتطويرها.
جدير بالذكر أن العلاقات النيابية والقانونية بين البلدين شهدت تطورًا لافتًا في السنتين الأخيرتين؛ إثر توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة.
14 يناير 2022 - 11 جمادى الآخر 1443
04:09 PM
"المعجب" يبحث مع وزير العدل الروسي تعزيز العلاقات النيابية بين البلدين
خلال زيارته إلى موسكو بمناسبة مرور 300 عام على تأسيس النيابة الروسية
استقبل وزير العدل الروسي كونستانتين أناتوليفيتش تشويتشينكو بمقر وزارة العدل الروسية في العاصمة الروسية موسكو النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، الذي يزور جمهورية روسيا الاتحادية هذه الأيام؛ للمشاركة في احتفال النيابة العامة الروسية بمناسبة مرور 300 عام على تأسيسها بدعوة من النائب العام الروسي.
وشهد اللقاء الحديث حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز العلاقات النيابية والعدلية بين البلدين وتطويرها.
جدير بالذكر أن العلاقات النيابية والقانونية بين البلدين شهدت تطورًا لافتًا في السنتين الأخيرتين؛ إثر توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة.